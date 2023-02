Parmesaanijuustoa varastetaan niin paljon, ettei tuotetta voi pitää kaupan hyllyssä – poliisi nimeää kaksi muutakin yllättävää hittituotetta

Lidlin juustohyllyllä parmesaanikori on tyhjä. Tuotetta saa lisää henkilökunnalta pyytämällä.

Helsingissä raportoidaan noin 10 000 myymälävarkautta vuodessa. Näistä vajaat 200 on sellaisia, joihin liittyy jollain tapaa juusto.

Helsingin itäisessä kantakaupungissa sijaitsevan Lidlin juustohyllyltä on turha etsiä parmesaanijuustoa. Sitä on viime vuosina varastettu niin paljon, että juustot on laitettu varastoon, ja ne pitää erikseen pyytää henkilökunnalta.

Pääkaupunkiseudulla kuuden myymälän aluepäällikkönä toimivan Pirjo Korpilammin mukaan ilmiö ei ole uusi, vaan näin on toimittu jo useamman vuoden ajan. Eikä parmesaanijuusto ole suinkaan ainoa tuote, joka myymälävarkaita kiinnostaa.

– Muita ovat esimerkiksi vitamiinit, pähkinät, jotkut liha- ja kalatuotteet, alkoholit ja kaikki kilohinnaltaan arvokkaat tuotteet, Korpilammi sanoo.

Peruskäytäntö on Korpilammin mukaan tiettyjen tuotteiden kohdalla, että hyllyssä pidetään esillä vain muutama kappale ja vieressä on lappu, jossa kerrotaan että lisää tuotteita on saatavissa henkilökunnalta. Joihinkin tuotteisiin voidaan liimata hälytystarroja.

Myymälävarkaudet ovat Korpilammin mukaan viikoittain vastaan tuleva ilmiö. Mikään yksittäinen myymälä ei niissä korostu ylitse muiden.

Korpilammin mukaan varastamisesta aiheutuva hävikki on kaupalle taloudellisesti merkittävä kulu, minkä vuoksi asiaan suhtaudutaan vakavasti ja siihen puututaan määrätietoisesti erilaisin keinoin. Varkauksista ilmoitetaan aina poliisille.

10 000 myymälävarkautta vuodessa

Helsingin poliisin rikoskomisarion Jari Korkalaisen mukaan juustovarkaudet ovat tuttu ilmiö siinä missä monien muiden elintarvikkeiden ja alkoholituotteiden varastamiset. Viimeksi viime kesänä Helsingin Sanomat kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) lauttasaarelaiskaupan juustovarkauksista, jotka keskittyivät tiettyyn yksittäiseen merkkiin.

Korkalaisen mukaan poliisin tilastoista ei ehdottomalla varmuudella erotu yksittäisiä myymälävarkaiden suosimia tuotetta. Myymälävarkauksista kirjataan anastus- ja rikosilmoituksia, mutta tuotetta ei aina yksilöidä niihin tuotenimen perusteella.

Tilastoista käy kuitenkin ilmi, että Helsingissä raportoidaan noin 10 000 myymälävarkautta vuodessa, ja näistä vajaat 200 on sellaisia, joihin liittyy jollain tapaa juusto.

– Hyvin tyypillisesti näihin liittyy se, että anastetaan muitakin elintarvikkeita ja alkoholia samalla, juusto on vain yksi tuote siinä joukossa, Korkalainen sanoo.

Muut myymälävarkaiden suosimat tuotteet ovat Korkalaisen mukaan pääsääntöisesti sellaisia, joilla on pieni koko ja korkea hinta.

– Lonkero on eräänlainen kestosuosikki. Lisäksi esimerkiksi pikakahvi, partakoneenterät ja viime aikoina myös sähköhammasharjojen vaihtopäät ja vitamiinit ovat tuotteita, jotka näyttävät erottuvan tilastoissa.

Hän arvioi, että varastetut elintarvikkeet menevät pääsääntöisesti varkaiden omaan käyttöön. Toisinaan eteen tulee tapauksia, joissa viedään isompia määriä samaa tuotetta kerralla.

– Silloin poliisille herää kysymys, välitetäänkö tuotetta johonkin tai myydäänkö sitä edelleen.

Poliisin tiedossa ei Korkalaisen mukaan kuitenkaan ole mitään järjestelmällisempää jälleenmyyntitoimintaa ja myymälävarasliigaa.