Vaasassa koulun Wilma-järjestelmään on tehty tietomurto – lapset ja huoltajat kuulivat asiasta vasta kaksi kuukautta tapahtuneen jälkeen

Vaasassa Onkilahden yhtenäiskoulun Wilma-oppilashallintojärjestelmään on tehty viime vuoden joulukuussa tietomurto.

Murron aikana on päästy käsiksi noin 50 oppilaan henkilötietoihin, joiden mukana on saattanut olla yhteystietojen lisäksi myös esimerkiksi arkaluontoisia terveystietoja. Jos oppilaalla on esimerkiksi jokin erityistukea vaativa diagnoosi, tieto löytyy Wilmasta.

Vaasan kaupungin tietosuojavastaava Tanja Markkula sanoo, että he tekivät rikosilmoituksen välittömästi, kun tietomurto tuli ilmi. Tekijät jäivät kiinni joulukuussa.

Tietomurto tapahtui 5.–12.12.2022. Sinä aikana tekijät ovat lähettäneet viestejä Wilmassa ja ovat päässeet käsiksi henkilötietoihin. Asianosaisille tietomurrosta ilmoitettiin vasta nyt, kaksi kuukautta tapahtuneen jälkeen.

– Ymmärrän asianosaisten huolen. Myönnän omalta osaltani, että tieto olisi pitänyt saada nopeammin heille, mutta me yritimme varmistaa, että meillä on ensin kokonaiskuva tilanteesta. Jälkiviisaana olisin yrittänyt informoida nopeammin, tietosuojavastaava Tanja Markkula sanoo.

Markkulan mukaan mikään ei myöskään viitannut siihen, että tekijöillä olisi ollut tarkoituksena levittää tai käyttää henkilötietoja väärin.

Kaupunki on kuitenkin vaitonainen tapauksen yksityiskohdista, koska asia on poliisilla tutkinnassa.

– Hyvin pian kävi selväksi, että tekijöiden ei ole ollut tarkoitus käyttää tietoja hyväkseen. Meidän saamiemme tietojen mukaan tietoja ei ole levitetty tai käytetty hyväksi, Markkula sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että riski on olemassa, niin kuin aina tietomurroissa.

– Emme tietenkään pääse tekijöiden pään sisälle, että mitä he ovat halunneet tehdä näillä tiedoilla. Mutta kaikki tieto, mitä on saatu, tukee sitä, ettei kyse ole ollut pahantahtoisesta toiminnasta.

Wilmaan liittyvän taustajärjestelmän vika korjataan

Vasta tietomurto paljasti Wilmaan liittyvän taustajärjestelmän vian.

– Taustajärjestelmässä on ollut tekninen asetus, joka mahdollisti näin pitkän tietomurron. Asetus korjataan, jonka jälkeen tällainen ei ole mahdollista, Markkula sanoo.

Hänen mukaansa asianosaiset voivat tehdä oman ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Lisäksi Suomi.fi -sivustolla on kattavasti tietoa siitä, mihin toimiin tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutunut voi oman harkintansa mukaan ryhtyä.

Vaasan kaupungin tietosuojavastaava Tanja Markkula rauhoittelee asianosaisia, vaikka kyse onkin vakavasta asiasta.

– Kaikki tiedot viittavat, ettei tietoja ole käytetty millään tavalla väärin.

