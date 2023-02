Kansallismuseon laajennusosan rakentaminen ja päärakennuksen remontti alkavat syksyllä: näin museo muuttuu

Helsingissä Mannerheimintien varrella seisovan Kansallismuseon laajennusosan rakentaminen pääsee näillä näkymin alkamaan syksyllä 2023.

Kansallismuseon päärakennus edustaa kansallisromantiikkaa. Lisärakennuksen arkkitehtuurikilpailun voitti vuonna 2019 JKMM Arkkitehtien leijuvalta näyttävä lasinen Atlas. Laajennusosa rakennetaan pääasiassa maan alle.

Avaa kuvien katselu Museon uusi katettu sisäpiha havainnekuvassa. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy / Museovirasto

Samaan aikaan vuonna 1910 valmistunut päärakennus menee remonttiin. Uusien ja uudistuvien tilojen on määrä palvella entistä paremmin museoista innostuneita paikallisia sekä Helsinkiin saapuvia turisteja. (siirryt toiseen palveluun)

Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka esittelee Suomen historiaa esinekulttuurin avulla. Museo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.

Valitusprosessit on käyty loppuun

Kansallismuseon laajennusosan rakentaminen on odottanut alueen kaavoituspäätöstä, josta on tehty valitus useaan oikeusasteeseen. Nyt Korkein hallinto-oikeus on hylännyt alempiin asteisiin valittaneen luvan valittaa KHO:een. Valitusprosessi on siten tullut päätökseen ja nyt hanke odottaa Senaatti Kiinteistöjen lopullista päätöstä rakentamisesta.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, myllerrys tontilla alkaa jo kesällä.

Avaa kuvien katselu Atlas-rakennuksen pyöreä muoto ja museota ympäröivä uudistuva puutarha tulevat esiin hyvin ilmakuvassa. Kyseessä on havainnekuva. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy / Museovirasto

Kaavaan voi tutustua Helsingin kaupungin sivulla (siirryt toiseen palveluun).

Kansallismuseon tiloihin etsitään parhaillaan ravintoloitsijaa kilpailuttamalla. Laajennusosaan halutaan myös taideteos, jota etsitään Taideteostoimikunnan kilpailulla. Voit lukea lisää kilpailusta tästä: Valtion taideteostoimikunta (siirryt toiseen palveluun)

Päärakennuksen, laajennusosan ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu näillä näkymin yleisölle 2027.

