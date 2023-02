Olli Rehn kutsui Euroopan keskuspankin Inariin: "Kokouspaikan valinta on arvostuksen osoitus Saamelaiskäräjien tärkeää työtä kohtaan"

Olli Rehnin mielestä on tärkeää, että päätöksentekijät tuntevat paikallisia oloja myös euroalueen pohjoisimmassa kolkassa.

Euroopan keskuspankin neuvosto kokoustaa Inarissa helmikuun 22. päivä. Suomeen neuvoston on kutsunut Suomen Pankin pääjohtaja ja EKP:n neuvoston jäsen Olli Rehn. Kokous pidetään saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa ja siihen osallistuvat EKP:n neuvoston jäsenet.

Euroopan keskuspankin neuvostoon kuuluvat kaikkien 20 euromaan keskuspankkien pääjohtajat sekä kaikki kuusi EKP:n johtokunnan jäsentä. Rehnin mielestä on tärkeää, että päätöksentekijät tuntevat paikallisia oloja myös euroalueen pohjoisimmassa kolkassa.

– Kokouspaikan valinta on arvostuksen osoitus Saamelaiskäräjien tärkeää työtä kohtaan. Saamelaiskulttuurikeskus on arkkitehtuuriltaan ja kokoustekniikaltaan maailmanluokan tasoa, lisäksi sen sijainti Inarijärven läheisyydessä keskellä upeinta suomalaista ja pohjoista luontoa on kerrassaan upea, sanoo Rehn.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa valmistaudutaankin kovaa vauhtia ensi viikon kokoukseen. Sajoksessa toivotaan, että huipputason kokous tekisi Inaria enemmän tunnetuksi kokouspaikkana.

– On hienoa, että EKP on valinnut Sajoksen kokouspaikakseen. Tietenkin tällä on suuri merkitys. Sajos nousee nyt enemmän suuremman yleisön tietoisuuteen tai ainakin toivon niin, sanoo Sajoksen asiakaspalvelija Satu Aikio.

Avaa kuvien katselu Sajoksen asiakaspalvelija Satu Aikio toivoo, että huipputason kokous tekisi Inaria enemmän tunnetuksi kokouspaikkana. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

EKP:n kokouksessa ei käsitellä tällä kertaa rahapolitiikkaa, vaan muita neuvoston toimialaan kuuluvia asioita.

– Kokouksessa arvioidaan Euroopan talouden näkymiä kuten energiataloutta ja työmarkkinoita ja käsitellään EKP:n vastuulla olevia kysymyksiä, kertoo Rehn.

Kokouksen yhteydessä tiistaina 21. helmikuuta järjestetään myös neuvoston epävirallinen työistunto. EKP:n neuvoston kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Saksan Frankfurtissa sijaitsevassa Euroopan keskuspankin päärakennuksessa, ja ajoittain niitä järjestetään myös euroalueen eri jäsenmaissa. EKP:n neuvoston kokous on pidetty aikaisemmin Suomessa kahdesti, vuosina 2004 ja 2011.