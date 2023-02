Kiista vajonneesta rivitalosta menee taas oikeuteen – kotinsa menettänyt: ”Monella meistä on sairauksia, mutta taistella vain koitetaan”

Pälkäneellä vajonneen rivitalon tapaus on tulossa hovioikeuden käsittelyyn maaliskuun puolivälissä. Kyseessä on vuosia jatkunut kiista, jossa vastakkain ovat Pälkäneen kunta ja rivitaloyhtiön iäkkäät osakkeenomistajat.

Neljän huoneiston rivitalon asukkaat joutuivat muuttamaan pois kodistaan vuonna 2018, kun terveysviranomainen määräsi talon asumiskieltoon. Talo on halkeillut monin paikoin, koska se on vuosien kuluessa vajonnut pahasti.

Avaa kuvien katselu Maan vajoaminen on aiheuttanut rivitaloon pahoja vaurioita. Kuva on vuodelta 2018. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Osapuolet kiistelevät siitä, onko kunta vastuussa talon vaurioitumisesta.

Vuonna 2021 Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisi kiistan Pälkäneen kunnan eduksi. Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä siitä, että kunta olisi menetellyt huolimattomasti. Oikeus katsoi myös, että asukkaiden oikeus vaatia vahingonkorvausta oli ehtinyt vanhentua. Kunnan oikeudenkäyntikuluja määrättiin asukkaiden maksettavaksi noin 22 000 euroa.

Kotinsa menettänyt tahtoo oikeutta

Käyttökieltoon joutuneessa talossa oli kuuden iäkkään ihmisen koti. Yksi heistä on 87-vuotias Sakari Jauhiainen, joka hankki rivitalo-osakkeen vanhuuden kodikseen vuonna 2012 vaimonsa Lempi Jauhiaisen kanssa. Tällä hetkellä pariskunta asuu vuokralla Luopiosten kirkonkylässä Pälkäneellä.

Avaa kuvien katselu Kotitalon huono kunto paljastui Sakari Jauhiaiselle pian muuton jälkeen vuonna 2012, kun naapuri esitteli oman asuntonsa vaurioita. Jauhiainen kuvattiin käräjäoikeuden istunnon yhteydessä vuonna 2021. Kuva: Antti Palomaa / Yle

Jauhiaisen mukaan asian vieminen hoviin oli asukkaiden yhteinen päätös.

– Ei siinä ollut mitään epäselvää. Sillä mielellä odotamme hovioikeuden käsittelyä, että voitamme sen ja saamme oikeutta, hän kertoo puhelimessa.

Jauhiaisen mukaan pitkään jatkunut kiista on vaikuttanut kotinsa menettäneiden terveyteen.

– Monella meistä on sairauksia, mutta taistella vain koitetaan. Se pitää sanoa, että kansa on meidän puolella, mutta päättäjät ovat eri mieltä, hän sanoo.

Jätemaa sortui talon alta

Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi rakennettiin Pälkäneen Takojanpolulle vuonna 1988. Tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte on lahonnut ja rivitalon alla oleva maa on vajonnut.

Taloyhtiön osakkaiden mielestä Pälkäneen kunta on korvausvelvollinen, koska se on kaavoittanut rakennuskelvottoman tontin ja myöntänyt rakennusluvan paikalle, jossa on ollut kaatopaikkatoimintaa. Asunto-osakeyhtiö on vaatinut kuntaa joko lunastamaan kiinteistön rakennuksineen tai korvaamaan enimmillään 600 000 euron vahingot.

Kunta pitää vaatimuksia perusteettomia ja vanhentuneita.