Suuri joukko kenialaisia tuli Suomeen hoitajaopintojen perässä – nyt maksut ovat rästissä ja opiskelijoita uhkaa ”inhimillinen tragedia”

Päätöksillä on kiire, sillä Laurean hallitus on antanut ammattikorkeakoululle aikaa helmikuun loppuun rahoituksen järjestämiseen tilaajan kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa Uudellamaalla opiskelevien kenialaisten sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoiden opiskeluoikeuden jatkuminen on vaakalaudalla. Syynä ovat tilauskoulutuksen tilaajana toimivan Kenian Uasin Gishun maakunnan maksut, jotka ovat myöhässä sopimuksen mukaisesta maksuaikataulusta.

Laurea käy parhaillaan neuvotteluja Uasin Gishun maakunnan edustajien sekä koulutusvientiyhtiö EduExcellencen ja agenttiyhtiö Skill Doven edustajien kanssa.

– Ensimmäisen lukukauden eli viime syksyn ja talven maksut saatiin sovitusti, mutta sen jälkeen meillä on ollut vaikeuksia saada tilauskoulutuksesta sovittuja maksuja, sanoo kehitysjohtaja Teemu Ylikoski Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Yhteistyö tilauskoulutuksesta käynnistyi keväällä 2022. Syksyn opetus ja opinnot on maksettu, mutta kevätkauden maksut ovat saamatta.

Laureassa opiskelee tällä hetkellä 67 kenialaisopiskelijaa sairaanhoitajakoulutuksessa Vantaan, Lohjan ja Porvoon kampuksilla sekä 32 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 40 fysioterapiaopiskelijaa etäopiskeluna Keniassa.

Lisäksi 96 opiskelijaa on suorittanut Keniassa valmistavat siltaopinnot, jotka sisältävät muun muassa suomen kielen opiskelua ennen varsinaisten opintojen aloittamista Suomessa.

Yle uutisoi aiemmin maksuongelmista Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen ammattikoulutuskeskuksessa.

Tilanne on erittäin valitettava opiskelijoille

Laurean hallituksen päätöksen mukaan opiskeluoikeus päättyy, mikäli ryhmien toisen lukukauden maksuja ei ole maksettu helmikuun loppuun mennessä. Laurea joutuu päättämään kyseisten ryhmien opiskelijoiden opiskeluoikeuden ja lopettamaan ohjelmat. Tämä tarkoittaisi myös opiskelijoiden maassaolo-oikeuden päättymistä ja asia siirtyisi Maahanmuuttoviraston (Migri) hoidettavaksi.

Laurea on tiedottanut asianosaisia opiskelijoita heti, kun selvisi, että kyse ei ollut virheestä tai häiriöstä maksujen osalta.

Kehitysjohtaja Ylikoski painottaa, että neuvotteluja käydään yhä. Myös tilaajan päässä on halu jatkaa sopimusta, mutta maksuja ei ole saatu.

– Koitamme löytää ratkaisun, että opiskelijoiden opinnot ja tulevaisuuden suunnitelmat voidaan hoitaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tilauskoulutukselle kuitenkin pitää löytyä lain mukaan maksaja.

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.

Laurea: Maksajana kenialainen maakuntahallinto

Lain mukaan tilauskoulutusta voidaan myydä vain ryhmille. Tilaajana tulee olla esimerkiksi toinen valtio, kansainvälinen järjestö tai jokin muu organisaatio. Yksittäinen opiskelija ei voi olla maksajana. Tilauskoulutuksella ei voi ohittaa valintakokeisiin perustuvaa menettelyä ja yksittäinen opiskelija ei voi ostaa tutkintokoulutusta.

Laureassa tilanteesta ollaan pahoillaan.

– Opiskelijat ovat todella huolissaan siitä, mikä heidän tulevaisuutensa on. Kannamme tämän huolen yhteisesti. Tämä on yksittäiselle opiskelijalle aivan kohtuuton tilanne, kun ongelma ei ole opiskelijan vaan koulutuksen tilaajan, joka on tässä tapauksessa julkinen toimija Keniassa, Ylikoski toteaa.

Neuvotteluvaiheessa Laurea on saanut tiedon, että maksajana on kenialainen maakunta. Ylikoskella ei ole tietoa muista rahoittajista.

– Meillä ei ole muuta tietoa. Tämän nimenomaisen koulutuksen tilaajana on Uasin Gishun maakunta ja heidän maakuntahallintonsa eli julkinen toimija Keniassa.

Tilaajan apuna on ollut agentti, joka on osallistunut neuvotteluihin ja huolehtinut opiskelijoiden majoitusjärjestelyistä Suomessa. Majoitus on järjestynyt majoitusalan yritys Forenomin kautta.

Ylikosken mukaan kenialainen osapuoli on tehnyt vastaavanlaista yhteistyötä myös muiden maiden kanssa. Tiedossa ei ole aiempia rahoitusongelmia.

Tämän videon haastattelut on tehty aiemmin viime joulukuussa 2022, jolloin ollut vielä tiedossa maksuvaikeudet. Kenialaiset sairaanhoito-opiskelijat kertovat, mikä saisi heidät jäämään töihin Suomeen.

Suomeen tarvitaan osaajia ulkomailta

Suomeen tarvitaan osaajia ulkomailta. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla on jo nyt huutava pula ammattilaisista, sanoo Laurean kehitysjohtaja Ylikoski.

– Meidän tulisi löytää työvoimaa erityisesti sote-alalle ja tätä on peräänkuulutettu monella rintamalla. Tilauskoulutus olisi yksi keino rakentaa tulevaisuutta. Nykyraamien puitteissa se on äärimmäisen vaikeaa.

Ylikosken mielestä lainsäädäntö rajaa tilauskoulutuksen tiukasti.

– Jos maksuvaikeuksia tulee, meillä ei ole hirveästi liikkumavaraa. On ainoastaan keinoja, joilla on todella dramaattisia seurauksia opiskelijoille, inhimillinen tragedia opiskelijoille.

Laurea on tehnyt tilauskoulutuksia aiemmin lähinnä kiinalaisten tahojen kanssa, eikä vastaavia maksuongelmia ole ollut. Viime vuosina tilauskoulutuksia on aloitettu Keniaan ja joihinkin muihin maihin.

Jatkossa Laurea joutuu miettimään ja selvittämään taustoja tarkemmin. Ylikosken mukaan riskienhallinta on ollut isossa roolissa ja asioita on tehty eri tavalla.

– Ehdottomasti aiheuttaa toimia. Emme ole kaikilta osin onnistuneet, koska olemme tässä tilanteessa. Jatkossa meidän on pakko tarkastella koko kenttää tarkemmin.

Maksamattomista maksuista huolimatta tilanne ei rasita Laurean tavanomaista opetusta tai muita toimintoja, koska maksuaikataulu on ollut etupainotteinen. Tähän mennessä tehdyt työt on maksettu.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 15. helmikuuta kello 23:een asti.