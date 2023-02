Pieni lukio houkuttelee opiskelijoita tuhannen euron stipendillä – summan saavat kaikki ylioppilaaksi kirjoittavat

Pohjois-Savossa sijaitseva noin 2 000 asukkaan Vesanto kannustaa asukkaitaan monenlaisin porkkanoin.

Vuonna 2015 kunta päätti ryhtyä maksamaan kunnan lapsiperheille ylimääräistä rahaa jokaisesta kuntaan syntyvästä lapsesta. Vauvaraha on suuruudeltaan 6 000 euroa ja se maksetaan osissa kuuden vuoden aikana.

Nyt kunta kertoo maksavansa jokaiselle Vesannon lukion ylioppilaalle 1 000 euron kannustusstipendin.

Ylioppilaaksi valmistuu vuosittain 10 – 30 nuorta aikuista. Tuki maksetaan ensimmäistä kertaa tänä keväänä valmistuville.

– Kunta on ehdottoman valmis tällaisen summan maksamaan. Kyllä tässä perusajatus on ilman muuta se, että haluamme houkutella meille lukiolaisia, kertoo Vesannon kunnanjohtaja Pia Harmokivi.

Tukea ajokorttiin tai jatko-opintoihin

Vesannon lukio kertoo Facebook-sivuillaan, että halutessaan opiskelija voi nostaa stipendin osittain jo etukäteen ja maksaa summalla esimerkiksi ajokortin kustannuksia. Etukäteen nostettava summa on suhteessa suoritettuihin opintopisteisiin.

Summa on mahdollista nostaa myös kokonaisuudessaan ylioppilastutkintotodistuksen kanssa, jolloin se toimii pesämunana jatko-opintoihin lähtiessä.

Vesannolla on reilun puolen vuoden ajan toiminut lukion kehittämisen työryhmä, joka on selvittänyt, millaisia muutoksia lukion oppilasmäärissä tulee tulevina vuosina tapahtumaan. Arvioinnin apuna on käytetty esimerkiksi laskelmia kunnassa asuvista lapsista.

– Oppilailta ja vanhemmilta on kysytty, että minkälaisia asioita he arvostavat. Tämä porkkana on yksi niistä asioista, joilla pyritään saamaan lisää oppilaita, kertoo Vesannon hyvinvointipäällikkö Anne Jäntti.

Vesannon kunnanjohtaja Pia Harmokivi toivoo stipendin tuovan kuntaan uusia opiskelijoita.

