Menestyskirjailija Max Seeckin ja ohjaaja Joonas Pajusen kauhuelokuvan ytimessä on rikkinäinen perhe

Kotimaiseen kauhugenreen on tullut uusi tulokas. Tai oikeasti heitä on kaksi.

Kansainvälisesti menestynyt dekkarikirjailija Max Seeck ja tämän ystävä Joonas Pajunen ovat käsikirjoittaneet ja ohjanneet yhdessä elokuvan Koputus. Se on perhetragedian ympärille rakennettu tarina, joka ottaa kantaa ikimetsien suojeluun. Itseoppineet elokuvaohjaajat luonnehtivat esikoistaan ”psykologiseksi jännityselokuvaksi, joka kehittyy kauhuksi”.

Hieman alle nelikymppiset Seeck ja Pajunen ovat haaveilleet elokuvan teosta yläasteelta lähtien.

– Voin sanoa käsi sydämellä, että elokuvan ohjaaminen on ollut jo pienestä asti haave ja unelma, Seeck sanoo.

Pajunen kertoo, että koronapandemia teki kaverusten unelmasta totta.

– Olimme puhuneet elokuvan tekemisestä varmaan 15 vuotta, mutta siihen ei tuntunut löytyvän koskaan oikeaa hetkeä. Sitten pandemia tyhjensi kalenterit, ja päätimme iskeä kiinni, Pajunen toteaa.

Avaa kuvien katselu Pekka Strang, Saana Koivisto ja Inka Kallén ovat Koputus-elokuvan pääosissa. Kuva: Solar Films

”Meillä on kavereita, jotka kiinnostuivat heti”

Seeck ja Pajunen ovat silminnähden innoissaan esikoiselokuvastaan. Sen synty on melkoinen poikkeus kotimaisella elokuvakentällä.

Kaverusten piti alunperin tehdä pienen budjetin elokuva, johon he olivat hankkineet rahoituksen itse. Kasassa oli 200 000–300 000 euroa, mutta summa moninkertaistui, kun hankkeesta innostui myös tuottaja Markus Selin Solar Filmsistä.

Koputus on tehty ”normaalilla kotimaisen elokuvan budjetilla” eli noin 1,5 miljoonalla eurolla. Elokuva on myyty yli 70 maahan.

Seeck myöntää, että kaupallisesti menestyneen dekkarikirjailijan status auttoi hankkeen myymisessä rahoittajille.

– Totta kai se ruokkii kiinnostusta, kun on ollut myönteisesti esillä kirjojen ja oman työn kautta, Seeck sanoo.

Hän muistuttaa, että sekä hän että Pajunen ovat olleet tekemisissä liike-elämän kanssa pitkään ennen Koputus-elokuvaa.

Seeck on työskennellyt pankkiirina ja konsulttina ja Pajunen pyörittää helsinkiläistä videoviestintään erikoistunutta yritystä.Etenkin Menestys kirjailijana lisäsi Seeckin itsevarmuutta neuvotteluissa.

– Meille ei ole aivan mahdotonta istua alas ja kysyä liike-elämän edustajilta, haluaako joku lähteä mukaan projektiin. Meillä on paljon kavereita, jotka kiinnostuivat heti, Seeck sanoo.

Avaa kuvien katselu Päähenkilöt palaavat ränsistyneeseen lapsuudenkotiinsa vuosien jälkeen kuolinpesän selvittämiseksi. Kuva: Solar Films

Puhumaton perhe elokuvan ytimessä

Koputus-elokuvan ytimessä on jännitys, joka muuttuu loppua kohden kauhuksi. Kauhuelokuva on tyypillisesti genre, jolla on omat faninsa. Vähän kuin metallimusiikilla.

– Elokuvan pääasia on herättää tunteita, ja kauhu on minusta tosi kiehtova lajityyppi, Pajunen sanoo.

Kauhun valintaan vaikutti myös alkuperäinen minibudjetti.

– Maailmalla on tehty pienellä budjetilla huikeita kauhuelokuvia, kuten Blair Witch Project. Jos olisimme lähteneet tekemään kengännauhabudjetilla action-elokuvaa, se kyllä kalpenisi kolmen miljoonan budjetin leffalle, Pajunen sanoo.

Koputuksen tarina kerrotaan perheen kautta. Elokuva alkaa epäillystä murhasta, jonka motiivit paljastuvat elokuvan myötä.

Tarinaa keritään auki rikkinäisen, puhumattoman perheen kautta.

– Se resonoi varmasti juuri sen takia aika monelle, Seeck sanoo.

Hän kertoo, että valinta syntyi oman elämänkokemuksen, ymmärryksen ja kuultujen kertomusten kautta.

– Tällaiset hieman etäiset perheenjäsenten väliset suhteet ja puhumattomuus ovat aika tyypillinen rakennelma, Seeck toteaa.

Koputus-elokuvan tarinaa keritään auki rikkinäisen, puhumattoman perheen kautta.

Keltanokat ohjaajina

Koputus-elokuva on ollut siksikin erikoinen projekti, ettei Seeckillä ja Pajusella ollut etukäteen kokemusta elokuvanäyttelijöiden henkilöohjauksesta.

Päärooleissa ovat Pekka Strang, Inka Kallén ja Saana Koivisto. Koivisto tuli tunnetuksi Kullannuput-tv-sarjasta. Strang ja Kallén ovat kokeneita, pitkän linjan näyttelijöitä.

– Minulle on sanottu monta kertaa, että elokuvan teko on mestari-kisälli-ala. Elokuvan tekeminen on suoraan sanottuna aika rankkaa. Pitkä koulutus tai kokemus varmasti helpottavat työskentelyä kuvauspaikalla, Seeck arvelee.

Hän ja Pajunen hyppäsivät omien sanojensa mukaan elokuvan teossa suoraan syvään päätyyn.

– Meillä ei ollut työnjakoa. Otimme aina oton jälkeen pienen hetken yhteiselle keskustelulle ja lähdimme sen jälkeen tekemään, Pajunen sanoo.

Tekijäparin kokemattomuus heijastui tuotantoon monin tavoin, ja Pajunen uskoo, että elokuvan teossa mukana olleet ottivat kuvauksissa enemmän vastuuta kuin normaalisti.

Näyttelijöille ohjaajien kokemattomuus oli Pajusen mukaan sekä haaste että mahdollisuus.

– Ensimmäinen oma tunne oli se, että näyttelijät kokivat tilanteen mielenkiintoiseksi. Josko tällaisessa tilanteessa löytyisi jokin aivan uusi, freesi lähestymistapa, Pajunen toteaa.

Elokuvan kesto on puolitoista tuntia, ja se asetti Seeckin mukaan rajan sille, mitä henkilöistä ehtii elokuvassa kertoa.

– Se on melko lyhyt aika, joka pakottaa tekemään tiettyjä ratkaisuja. Tarina on tärkein ja sen pitää edetä, Seeck sanoo.

Avaa kuvien katselu Max Seeckillä on vielä toteutumaton hanke vireillä Hollywoodissa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Hollywood kiinnostui Seeckista

Kauhuelokuvasta on tullut varteenotettava ilmiö kotimaiseen elokuvaan viime vuosina. Yksi tärkeä virstanpylväs on ollut Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja (2022), jonka amerikkalainen Rotten Tomatoes -elokuvasivusto nosti kymmenen parhaan kauhuelokuvan joukkoon vuonna 2022.

Suomessa elokuva keräsi noin 14 000 katsojaa elokuvateattereissa korona-aikana, mutta se ei kerro mitään elokuvan kansainvälisestä kiinnostuksesta. Pahanhautoja on myyty yli 70 maahan.

Suomessa Bergholmin lisäksi Taneli Mustonen on luonut uskoa kauhugenreen. Mustosen ohjaama Bodom (2016) keräsi hieman yli 60 000 katsojaa, mutta Mustosen seuraava elokuva, englanninkielinen Paha kaksonen (2022) sai Suomessa vaisun vastaanoton. Katsojia kertyi vain noin 8000, mutta toisin on ulkomailla. Elokuva on rikkomassa miljoonan katsojan rajapyykkiä.

Joka tapauksessa elokuvantekijöiden kiinnostus kauhuun on jo sinänsä kiinnostavaa, ja poikkeus kotimaisessa valtavirrassa.

Max Seeck ja Joonas Pajunen ovat jo suunnitelleet seuraavaa elokuvaansa, ja kauhu on siinäkin mukana.

– Tulevan elokuvan maailma on jännittävä ja isojen teemojen parissa siinäkin liikutaan, mutta lajityyppi on varmaan scifin ja kauhun välimaastossa, Pajunen sanoo.

Joonas Pajunen jatkaa Koputuksen jälkeen videofirmansa pyörittämistä, mutta Seeckin suunnitelmat ovat auki.

Hän on julkaissut seitsemässä vuodessa seitsemän jännitysromaania, ja kirjailijasta tuntuu juuri nyt, että ”jokin ympyrä on sulkeutunut”.

Seeckillä on tosin vielä toteutumaton hanke vireillä Hollywoodissa.

Amerikkalainen Stampede Vent -tuotantoyhtiö osti nimittäin Seeckin Jessica Niemi -kirjasarjan option vuonna 2019, ja se voi johtaa tv-sarjaan.

– Minulle sanottiin heti alkuun, että tällainen ideasta kankaalle -hanke vie jenkeissä keskimäärin kuusi vuotta. Eli sarja olisi nähtävissä vuonna 2025. Olen varautunut siihen henkisesti, ja siltä se vähän näyttää, Seeck sanoo.

Kuuntele Yle Areenassa: Toimintaleffa Sisu ja kauhudraama Koputus - genre-elokuva oli Suomessa ennen naurunaihe, nyt kehuttu