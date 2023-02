Sisäministeriö selvittää, oliko Supon toiminta asianmukaista Timtšenkon tapauksessa

Korruptio on rehottanut Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkällä valtakaudella. Putinin lähipiiri on tehnyt itselleen miljardiomaisuuden. Heidän joukossaan on myös venäläis-suomalainen liikemies Gennadi Timtsenko sekä Rotenbergin perhe, joiden kahdella jäsenellä on Suomen kansalaisuus. Toimittajana Jyri Hänninen.