Keksittyjä kieliä käytetään leffoissa ja peleissä, mutta tekokielten pioneeri on keskiajalla elänyt nunna

Suomen kielellä on merkittävä rooli tekokielten maailmassa: suomea on hyödynnetty muun muassa Taru sormusten herrasta -teoksen quenyan ja Toki Ponan keksityissä kielissä.

Veng, yuq, vav, ghop. Tällaisia eksoottisilta vaikuttavia sanoja löytyy tlhIngan Holista eli klingonin kielestä.

Klingon on kielitieteilijä Marc Okrandin 1980-luvulla kehittämä keinotekoinen kieli, jolla samanniminen rotu kommunikoi Star Trek -scifisarjassa. Kuten suomenkin kohdalla, prepositioita ei ole, vaan sanan vartaloon liitetään erilaisia päätteitä.

Klingonin erikoisuuksiin kuuluu sanajärjestys – ensin objekti, sitten verbi ja vasta lopuksi subjekti. Oman lukunsa muodostaa lausuminen: alienkieleen kuuluu useita haasteellisia ja toinen toistaan kummallisempia korahduksia ja kurkkuääniä.

– Populaarikulttuurissa aloite keinotekoisen kielen kehittämiseen tulee useimmiten ohjaajalta tai pelisuunnittelijalta. Jos oudot muukalaiset pistettäisiin puhumaan samaa kieltä kuin muutkin, se ei oikein toimisi. Vaihtoehtoina on käyttää siansaksaa, tai sitten hankitaan asiaa harrastava henkilö, joka keksii täysin uuden kielen, loogikko ja kieliharrastaja Panu Kalliokoski toteaa.

Loogikko ja kieliharrastaja Panu Kalliokoski on kiinnostunut keinotekoisista kielistä.

Kalliokoski puhuu itse parikymmentä vuotta sitten kehitettyä toki ponaa ja jonkin verran myös klingonia ja lojbania. Tekokielten funktio vaikkapa Star Trekin kaltaisissa teoksissa on varsin selkeä: niillä raamitetaan ja elävöitetään fantasiamaailmoja.

Oleellista populaarikulttuurissa on nimenomaan se, miltä kieli kuulostaa ja millaisia vaikutelmia se tarjoaa, ei niinkään grammatiikka tai muut ”tekniset” ulottuvuudet.

– Juuri tämän takia kielen äännerakenne on tässä yhteydessä todella tärkeä asia. Esimerkiksi Game of Thrones -sarjan Dothrakin kielessä lienee pyritty siihen, että se vahvistaa stereotypioita sotaisista paimentolaisheimoista, Kalliokoski kertoo.

Maaimaa muutama vuosi sitten villinneeseen Game of Thrones -sarjaan on kehitetty Valyrianin ja Dothrakin keinotekoiset kielet.

Humanoidikieltä rakennettiin seitsemän kuukautta

Keinotekoisia kieliä voi tällä hetkellä kuunnella valkokankaaltakin käsin. James Cameronin ohjaamassa Avatar: The Way of Water -elokuvassa (2022) na’vi -humanoidirotu puhuu samannimistä kieltä.

Kuten klingoninkin kohdalla, Na’vin on kehittänyt kielitieteen ammattilainen eli Etelä-Kalifornian yliopiston professori Paul Frommer ensimmäistä Avatar-elokuvaa (2009) varten. Na’vissa on vapaa sanajärjestys ja sen lausuminen muistuttaa polynesialaisia kieliä.

Uskottavat tekokielet eivät synny tuosta vain. Denis Villeneuven Arrivalin (2016) humanoidikieltä hiottiin seitsemän kuukauden ajan: siihen luotiin sata uutta sanaa ja sitä visualisoitiin symbolimaisella (kirjoitus)järjestelmällä, jossa on viitteitä muinaisiin itäaasialaisiin kieliin.

Denis Villeneuven Arrivalissa yritetään kommunikoida humanoidien kanssa.

Toisinaan uusia kieliä luodaan myös huvin eikä niinkään taiteellisen kunnianhimon vuoksi. Matt Groeningenin Futurama-animaatiosarjaan on kehitetty useita varsin yksinkertaisia humanoidikieliä, joiden salaisuuksia faneja on patistettu ratkaisemaan. Esimerkiksi Al1-kielessä aakkoset on korvattu erilaisilla symboleilla. Fanikuntaan Futuraman keinokielet ovat saaneet pienimuotoista vipinää ja innostusta.

Klingonisti Iikka Hauhio kertoo, miten Klingonin kielessä moikataan ja hyvästellään. Mutta mikä onkaan se ikoninen Klingon-lausahdus?

Mystikko kehitti keskiaikaisen tekokielen

Taiteessa käytettyjen tekokielten uranuurtajana voidaan pitää keskiajalla elänyttä saksalaista nunnaa, mystikkoa ja säveltäjää Hildegard von Bingeniä (1098–1179). Von Bingen kehitti oman seremoniallisen tekokielen, Lingua Ignotan, jossa on yli tuhat sanaa.

– Lingua Ignota oli mystisyyden lisäämiseen tarkoitettu kieli. Seremoniallinen kieli muuttaa toimintarekisteriämme ja sillä on selvä yhteys ihmisen psykologiaan: kun ei ymmärretä mitä puhutaan, oletetaan, että tapahtuu jotakin suurta ja ihmeellistä, Panu Kalliokoski toteaa.

Keinotekoinen kieli Lingua Ignota on keskiajalla eläneen Hildegard von Bingenin käsialaa. Mystisen kielen lähtökohtana on ollut jumalallinen inspiraatio. Von Bingen on laatinut Lingua Ignotan sanaston hierarkkisessa järjestyksessä: ensin tulee Jumala, sitten enkelit, ihminen jne.

Katy Perry innostui Simlishistä

Keinotekoisia kieliä käytetään myös peleissä. Ehkä tunnetuimpiin niistä kuuluu The Sims-simulaatiopelin Simlish, jolla pelihahmot kommunikoivat. Alun perin Simlish pyrittiin luomaan muun muassa navajon ja viron kielten pohjalta, mutta lopulta kielestä muotoutui pelkkää nonsenseä, jonka tarkoituksena on paljastaa ja heijastaa pelihahmojen tunnetiloja.

Varsin huumorintajuisena artistina tunnettu Katy Perry levytti vuosikymmen sitten Last Friday Night -hittinsä myös Simlishin kielellä.

Liveroolipeleissäkin käytetään keksittyjä kieliä, mutta harvakseltaan: uuden kielen opettelu vaatii aikaa ja vaivaa, saati sitten että sillä pitäisi kommunikoida pelitilanteessa.

– Jos liveroolipelissä edellytetään jonkun keksityn kielen hallitsemista, sillä saa paikalle lähinnä ne kaikkein omistautuneimmat pelaajat.

– Suunnittelimme joskus, että simuloisimme Saaristomerellä kanooteilla meloen polynesialaisia heimoja ja että lisäisimme tähän polynesialaisten kielten moninaisuuden, mutta tällaiset yritykset tehdä liian vaikeaa ovat kuolleet pois jo varhaisessa vaiheessa, Panu Kalliokoski sanoo.

Poplaulaja Katy Perry on tehnyt levytyksiä myös Simlishin kielellä.

Suomi on kielenä kokoaan suurempi

Keinotekoisten kielten maailmasta paljastuu yksi yllättävä seikka: suomi löytyy useamman keksityn kielen taustalta.

Esimerkiksi ”nettiajan kieleksi” kutsutussa, rakenteeltaan simppelissä toki ponassa on lukuisia suoriakin suomalaisia lainasanoja, kuten kala (=vesieläin), pimeja (=pimeä, tumma, epäselvä) ja nena (=nenä, uloke).

Yksi tunnetuimpia keksittyjä kieliä on fantasiakirjailija J.R.R. Tolkienin luoma haltijakieli quenya, jossa on vaikutteita latinasta, kreikasta ja suomesta. Tolkien innostui Kalevalasta jo nuorena opiskelijana, ja kansalliseepoksemme arkaaisen kielen runollinen poljento paistaa läpi myös quenyasta, jossa suomalaisia kantasanoja on noin neljäsosa.

J.R.R. Tolkien kiinnostui jo opiskeluaikoinaan Kalevalasta ja suomen kielestä, jota hän hyödynsi myöhemmin muun muassa quenyassa.

Keinokielten kulttuurisaralla Suomi onkin huomattavasti kokoaan suurempi maa, eikä ihme.

– Suomi on suosittua kielenharrastajien keskuudessa nimenomaan siksi, ettei se ole indoeurooppalainen kieli. Suurin osa tekokielten harrastajista tulee kuitenkin eurooppalaisesta maailmasta, jossa Suomi on kulttuurisesti – vaikkei kieleltään – mukana. Tämä auttaa paljon, Panu Kalliokoski toteaa.

On huomionarvoista, että 1990-luvun lopulla maailman viidestä pelkästään kieliteknologiaan erikoistuvasta yrityksestä kaksi oli Suomesta, ja tätä kautta suomalaiset tietenkin ovat tehneet tunnetuksi outoa ja omaperäistä kieltään.

Mutta millaisen kielen Panu Kalliokoski sitten haluaisi itse luoda?

– Varmaan perehtyisin sellaisiin kielioppialueisiin, joita ei ole aiemmin kauheasti tutkittu. Kielten ominaisuudet ovat samalla ajattelun ominaisuuksia, joten on silmiä avaavaa luoda aivan uusia rakenteita noudattava kieli. Kieli voi olla taideteos tai se voi olla tutkimusmatka uuteen maailmaan.

