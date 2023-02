Pohjoisen raaka-aineiden merkitys vihreälle siirtymälle korostuu Venäjän hyökkäyssodan takia

Barentsin alueelle on laadittu pohjoisten maakuntien vihreän siirtymän ohjelma. Lapin kauppakamarin selvityksessä on löydetty pullonkauloja ja ratkaisuja.

Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisille maakunnille on laadittu vihreän siirtymän ohjelma. Kyseessä on Barentsin euroarktisen neuvoston pohjoismainen yhteishanke, joka on käynnistetty meneillään olevan Suomen puheenjohtajuuden aikana.

– Pohjoisosien geopoliittinen merkitys on kasvanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samalla vihreästä siirtymästä on tullut merkityksellisempää ja akuutimpaa, sanoo Barentsin ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén, joka puhui keskiviikkona Kemissä järjestetyssä tilaisuudessa.

Avaa kuvien katselu Vilénin mukaan pohjoisten alueiden raaka-aineilla on tärkeä merkitys Euroopan Unionin omavaraisuudessa ja huoltovarmuuden turvaamisessa. – Euroopan on saatava aikaan myös riippumattomuus Venäjästä ja Kiinasta, hän sanoo. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Vilén sanoo, että Euroopan vihreän siirtymän edistämisessä on ensiksi parannettava maiden välisiä yhteyksiä.

– Lentoyhteydet, sillat, maantiet, satamat ja rautatie Suomesta Ruotsiin ja Norjaan, Vilén listaa.

Vihreän siirtymän ohjelma on laadittu Suomen ulkoministeriön rahoituksella.

Ministeri Lintilä: sopii hyvin EU:n vihreään suunnitelmaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo, että nyt valmistunut ohjelma sopii hyvin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin toissa viikolla julkistamaan EU:n vihreään suunnitelmaan.

– Lukuisat tuulivoimahankkeet ja Kemin biotuotetehdas menevät samaan pakettiin. Mineraaleilla on iso merkitys akkuteollisuudessa, Lintilä sanoo.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoministeri Mika Lintilä arvioi, että Pohjois-Suomen investoinneista 90 prosenttia on vihreää siirtymää. – Ne eivät ole vielä konkretisoituneet isossa määrin työpaikoiksi, mutta niitä tulee. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Lintilän mielestä ohjelma on valmistunut hyvään aikaan, vaikka keväällä on eduskuntavaalit.

– Nykyinen hallitus voi laittaa sen työlistalle ja seuraava hallitus toimeenpanoon, hän sanoo.

Keskiviikkona Kemissä järjestetyssä tilaisuudessa elinkeinoministeri Mika Lintilä kutsui Ruotsin ja Norjan hallitukset mukaan toteuttamaan vihreän siirtymän suunnitelmaa.

Pullonkaulana esimerkiksi työvoiman saatavuus

Vihreän siirtymän toimintaohjelma pohjautuu Lapin kauppakamarin teettämään selvitykseen. Sen mukaan isoja pullonkauloja ovat esimerkiksi työvoiman, raaka-aineiden ja energian saatavuus.

Selvityksessä esitetään myös ratkaisuja. Maiden pitäisi harmonisoida muun muassa rekkoja koskevat määräykset ja vaikuttaa yhdessä EU:n päätöksentekoon ja EU-tuen saamiseen rajat ylittäviin hankkeisiin. Yhteistyötä voitaisiin tehdä myös esimerkiksi raja-alueiden asuntotuotannossa.

Lisäksi pitäisi edistää työperäistä maahanmuuttoa ja nopeuttaa vihreän teollisuuden lupaprosesseja. Tärkeää on myös lainsäädännön ennakoitavuus.

Yritysten on panostettava omalta osaltaan työvoiman houkuttelemiseen ja hankkeiden paikalliseen hyväksyttävyyteen. Saamelaisten kanssa neuvotteleminen on valtion vastuulla. Valtion pitäisi tarvittaessa myös rahoittaa hankkeita.

Kuntien on panostettava veto- ja pitovoimaan

Kuntien tehtävä on lisätä veto- ja pitovoimaa panostamalla palveluihin, edullisiin asuntoihin, viihtyisyyteen ja ulkomaalaisten työntekijöiden sopeutumiseen.

Kauppakamarin selvityksen mukaan matkailua kannattaa kehittää kestävästi. Se voisi työllistää myös esimerkiksi lihantuotannosta luopuvia.

Matkailuun liittyvät palvelut voivat vaikuttaa myös yleiseen kunnassa viihtymiseen.

– Esimerkiksi Rovaniemellä kaikki asukkaat voivat nauttia matkailun vilkastuttamasta ravintolakulttuurista, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Avaa kuvien katselu Ansala muistuttaa, että Suomesta puuttuu teollisuus- ja mineraalistrategia. – Suomi ei saa jäädä logististen yhteyksien bussin peräksi. Tärkeää on myös se, missä vihreä kasvu mahtuu tapahtumaan. Muu Eurooppa on rakennettu aika täyteen, Ansala sanoo. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Ansalan mukaan suurin osa suomalaisista hyväksyy luonnonvarojen käytön, kunhan haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan.

– Uskon, että luonnonvarojen käyttöä vastustava joukko on pieni, mutta äänekäs. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista hyväksyy kaivokset, Ansala sanoo.

Vuoden 2021 kaivosbarometrin mukaan 78 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että kaivostuotteita on parempi tuottaa Suomessa kuin maissa, joissa työskentelyolosuhteet ja ympäristönormit ovat huonommat kuin Suomessa. Vihreään siirtymään tarvitaan esimerkiksi metsäteollisuutta korvaamaan öljypohjaisia tuotteita, kaivoksia tuottamaan tarvittavia mineraaleja ja hiilivapaata energiaa vedyn tuotantoon. Isoja mahdollisuuksia on myös kiertotaloudessa.

Mahdollisuuksia yli 160 miljardin euron edestä

Lapin kauppakamarin vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien teollisten investointien potentiaali on 160 miljardia euroa.

Sen jälkeen Lapin liitto on selvittänyt tuulivoiman potentiaalia ja esimerkiksi Infinited Fibre Company on kertonut suunnitelmistaan rakentaa tekstiilien kierrätystehdas Kemin Veitsiluotoon.

