Löytyykö avain työvoimapulaan ukrainalaisista? Kankaanpäässä heidät on saatu tehokkaasti töihin

Noin 13 000 asukkaan Kankaanpäässä on saatu töihin jo noin sata ukrainalaista. Hyvään tulokseen on päästy usean eri tahon tiiviillä yhteistyöllä.

Venäjän hyökkäystä paennut Andrei Shylin saapui Ukrainasta Kankaanpäähän viime vuoden syyskuussa. Nyt hän tekee kokoonpanotöitä yli 300 ihmistä työllistävässä Promeco oy:ssä.

Promecossa tehdään sähkömekaanisia kokoonpanoja teollisuuteen ja alumiinisia kotelorakenteita raideliikenteeseen. Yrityksen bisnes pyörii hyvin, mutta työvoimapula on rajoittanut toimintaa.

Kankaanpäähän on tähän mennessä tullut noin 400 sotaa paennutta ukrainalaista. Heistä 35 prosenttia eli noin 140 on alaikäisiä. Aikuisia on siis noin 260 henkilöä. Osa heistä on jo isovanhempien ikäisiä.

Työikäisistä ukrainalaisista on työllistynyt yli sata henkilöä. Suoran työllistymisen lisäksi käytössä ovat oppisopimus ja työkokeilu. Promecon lisäksi ukrainalaisia on työllistynyt muihin yrityksiin Kankaanpäässä, Jämijärvellä ja Karviassa.

Kojeistoasentajien lisäksi töitä on muun muassa ompelijoille, LVI-alan osaajille ja puutarha-alalla.

– Ukrainalaisia on myös koulunkäyntiavustajina ja pakkaamoalallekin on töitä tulossa, sanoo Kankaanpään vastaanottokeskuksen johtaja Antti Kivelä.

Työvoimapula on todellinen, ja se on jo kasvun esteenä

Promeco oy:n liikevaihdoksi arvioidaan tänä vuonna 37 miljoonaa euroa. Tehtaanjohtaja Pasi Vanhatalo kertoo, että työvoimapula on ollut yrityksen kasvun suurimpana esteenä jo jonkin aikaa. Tilauskirjat ovat täynnä ja uusien tilausten hyväksyminen vaatii erittäin tarkkaa harkintaa.

Tehtaalla on jo nyt 17 eri kansallisuutta ja lisää työntekijöitä tarvittaisiin välittömästi. Parhaillaan töihin koulutetaan uusia ukrainalaisia. Kuluvan kevään aikana henkilöstömäärää on tarkoitus nostaa vielä kymmenillä henkilöillä.

– Työlukuna on 40 uutta työntekijää, Vanhatalo sanoo.

Suomalaista työvoimaa ei ole tarpeeksi saatavilla. Pasi Vanhatalon mukaan esimerkiksi koulusta valmistuvat sähköasentajat katoavat jonnekin muualle heti armeijan jälkeen, vaikka siihen asti heihin on ollut hyviä kontakteja.

– Ehkä se Tampere vetää, Vanhatalo arvioi.

Laaja yhteistyö on tuonut hyviä tuloksia

Sekä Pasi Vanhatalo että Antti Kivelä antavat tunnustusta Kankaanpään seudulla tehdylle laajalle yhteistyölle. Siihen osallistuvat työllistävien yritysten lisäksi alueen ammatilliset oppilaitokset, kunnat ja muut viranomaiset sekä yksityinen henkilöstöpalveluyritys.

Myös Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää on tyytyväinen ukrainalaisten kotiutumiseen Pohjois-Satakunnassa. Hän tunnistaa yrityksiä vaivaavan työvoimapulan ja näkee myös sen mahdollisuuden, jonka ukrainalaiset voivat työmarkkinoille tuoda.

Kaupunginjohtaja korostaa, että Venäjän hyökkäyssota ei ole tietenkään toivottava asia työvoimapulan ratkaisemiseksi. Mutta kun tilanne Ukrainassa on joka tapauksessa se mikä on, kannattaa asia hoitaa mahdollisimman hyvin.

– Iso hatunnosto yrityksille, että ovat ennakkoluulottomasti tarjonneet töitä, Hatanpää sanoo.

Venäjän hyökkäyssota alkoi 24. helmikuuta viime vuonna. Sotaa paenneilla on mahdollisuus hakea kotikuntaa Suomesta sen jälkeen, kun he ovat olleet maassa vuoden ajan. Vielä ei voi tietää, miten moni ukrainalainen haluaa lopulta jäädä esimerkiksi Pohjois-Satakuntaan asumaan.

– Toki me haluamme onnistua niin, että mahdollisimman moni voisi ainakin kokea Kankaanpään omakseen, Hatanpää sanoo.

