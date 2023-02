Nato-retoriikassa on tapahtunut muutos, arvioi tutkija – muttei usko, että se on iso asia

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kommentoi eilen Naton puolustusministerikokouksessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemisen hitautta. Stoltenbergin mukaan pääkysymys ei ole se, ratifioidaanko Suomi ja Ruotsi yhdessä, vaan se, että molemmat pääsevät jäseniksi mahdollisimman nopeasti. Lausunto on herättänyt paljon huomiota.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön mielestä Stoltenbergin lausunto on erilainen verrattuna aiempiin, sillä tähän mennessä Naton jäsenmaat ovat puhuneet Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisesta etenemisestä Naton jäseniksi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä on samaa mieltä Nato-retoriikan muutoksesta.

– On erilainen viesti annettu nyt kuin aikaisemmin, eli tässä on tietynlainen retorinen käänne tapahtunut Naton osalta, sanoo Särkkä Ylen aamussa.

Särkkä ei usko, että isossa mittakaavassa olisi tapahtunut suuria muutoksia.

– En usko, että iso mittakaava on kuitenkaan muuttunut. Mielestäni tärkeämpää kuin korostaa tätä mahdollista eritahtisuutta, on korostaa sitä nopeutta, jolla tämä täytyy viedä nyt läpi, ja siitä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg oli kyllä erittäin selvä, Särkkä täsmentää.

Särkkä pohtii, että viive ratifiointien eritahtisuudessa voisi olla jokunen kuukausi.

Särkän mukaan kyse ei ole siitä, että Turkille annettaisiin loputtomasti aikaa venkoilla ratifiointien kanssa, vaan aikaikkuna on tämä kevät.

Antti Häkkänen ei näe Stoltenbergin lausunnossa dramatiikkaa

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) ei hätkähdä Stoltenbergin lausunnosta liittyen Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointien yhtäaikaisuuteen.

– Jos katsotaan, missä tilanteessa Stoltenberg tämän lausui – mennessään kokoukseen ja lisäkysymysten yhteydessä – niin ei näin merkittävää lausuntoa annettaisi, jos se tulisi vain lisäkysymysten kautta. Eli siinä mielessä en näe dramatiikkaa tässä lausunnossa, Häkkänen toteaa.

Häkkänen kuitenkin myöntää, että signaali on muuttunut.

– Toki signaali on erilainen, se on ihan selvä juttu. Mutta meillä on niin tiivis vuoropuhelu koko ajan kaikilla eri tasoilla Naton kanssa, että kyllä tämä asia on hallussa muutenkin kuin median kautta, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan Nato-jäsenyys vaikuttaisi Suomen kykyyn auttaa Ukrainaa

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että puolustusteollisuutta Euroopassa olisi pitänyt vahvistaa jo vuosi sitten, jotta Ukrainaa voitaisiin paremmin tukea sodassa.

– Edelleenkään konkreettisia toimenpiteitä puolustusteollisuuden ylös ajamiseksi ei ole tapahtunut – ja Suomessakin erittäin hitaasti, Häkkänen sanoo.

Iro Särkän mukaan vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä kasvattaa tuotantokapasiteettia.

– Nyt pitäisi miettiä, mikä on se strategia, jolla saadaan otettua ylivoima Venäjästä, sanoo Särkkä.

Suomen kyvyssä auttaa Ukrainaa sodassa painaa myös sijainti kartalla. Häkkäsen mukaan on myös selvää, että yhteisen puolustuksen suojalla on vaikutusta auttamiskykyyn.

– Katsotaan vaikka Baltian maita, joiden oma kansallinen puolustuskyky on erittäin heikko, mutta Naton suojakilven takaa on paljon helpompi sanoa, että annetaan sitä tai tätä, Häkkänen valaisee.

Häkkänen muistuttaa, että Suomi on tällä hetkellä pääosin kansallisen puolustuksen varassa, ja siksi täytyy olla tarkkana, mitä kalustoa Ukrainalle annetaan.

Myös Särkkä muistuttaa, että Suomi on Naton tuleva reunavaltio ja tällä hetkellä yksin Venäjän reunavaltio.

– Kun Suomi liittyy Natoon, niin silloin meidät liitetään osaksi Naton puolustussuunnittelua ja tämä tietysti parantaa Suomen tilannetta merkittävästi, Särkkä sanoo.

Lue myös:

Naton puolustusministerit pohtivat Ukrainan sotaa, puolustusministeri Savola: Suomi lisää asetuotantoa

Tuomioja arvosteli Tukholmassa: Stoltenbergin lausunto ei ainakaan edesauttanut Suomen ja Ruotsin samanaikaista jäsenyyttä

Mika Aaltola: Naton suhtautumisessa Suomen ja Ruotsin ratifiointeihin on tapahtunut muutos ja se on hyvä asia