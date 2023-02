”On tuotantolaitoksia, joissa vaikutus on nopea” – Teknologiateollisuuden työnantajat suivaantui tavaran viennin pysäyttävästä lakosta

Lakko vaikuttaa eri tuotantolaitoksiin vähän eri tahtiin sen mukaan riippuen siitä, missä vaiheessa kuljetukset ovat ja millaiset varastot raaka-aineita tällä hetkellä on, Teknologiateollisuuden työnantajien Jarkko Ruohoniemi arvioi. Kuvituskuva.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi otti aamulla kantaa Auto- ja kuljetusalan liiton AKT:n aloittamaan suureen lakkoon.

– Erittäin valitettavaa on se, että kun neuvottelukierroksella on tehty selkeä päänavaus, ja yli 300 000 palkansaajaa on jo päänavauksen mukaisissa sopimuksissa, niin sitten yksi ammattiliitto, yksi ammattiryhmä, haluaa murtaa tätä kokonaisuutta, sanoo Ruohoniemi.

– Se on tosi harmittavaa olosuhteissa, joissa on saatu viennin aloille työrauha, niin sitten vientiä kuritetaan sillä, että laitetaan kuljetukset seis.

Ruohoniemi sanoo, että lakko vaikuttaa eri tuotantolaitoksiin vähän eri tahtiin sen mukaan riippuen siitä, missä vaiheessa kuljetukset ovat ja millaiset varastot raaka-aineita tällä hetkellä on.

Aiemmin on arvioitu, että lakko käytännössä pysäyttää tavaran viennin ulkomaille.

Ruohoniemi ei yksilöi tilannetta eri yritysten osalta.

– Se vaihtelee hyvin paljon, mutta on tuotantolaitoksia, joissa vaikutus on nopea.

