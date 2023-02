Järistys, jonka magnitudi oli 6,1, iski Uuteen-Seelantiin

Uudessa-Seelannissa on viime päivinä kamppailtu hankalissa sääolosuhteissa. Ainakin kolme on kuollut syklonin vuoksi.

Maanjäristys, jonka magnitudi on 6,1, on iskenyt Uuteen-Seelantiin lähelle pohjoissaarella sijaitsevaa pääkaupunki Wellingtonia.

Järistys on tuntunut sekä maan pohjois- että eteläsaarella.

Kymmenet tuhannet kansalaiset ovat raportoineet useiden sekuntien ajan kestäneistä järistyksistä. Tällä hetkellä tuhoista ei ole tietoja eikä maahan ole annettu tsunamivaroitusta.

Uudessa-Seelannissa on viime päivinä kamppailtu hankalissa sääolosuhteissa, kun maassa riehunut Gabrielle-sykloni on katkonut sähköt 58 000 ihmiseltä ja johtanut ainakin kolmen ihmisen kuolemaan. Maahan on julistettu myrskyn takia kansallinen hätätila.

Lähde: Reuters