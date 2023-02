Isä tyrmistyi seurakunnan ja poliisin toiminnasta 13-vuotiaaksi tekeytyneen nelikymppisen tapauksessa ja teki kantelun oikeusasiamiehelle

Seurakunnan iltapäiväkerho on ollut avoinna alakouluikäisille lapsille. Henkilöllisyystodistuksia ja lasten todellisia ikiä ei ole aikaisemmin Vaasan suomalaisessa seurakunnassa tarkistettu. Arkistokuva.

Vaasan suomalaisen seurakunnan iltapäiväkerhotoimintaan osallistuneen tytön isä on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Pohjanmaan poliisin toiminnasta.

Kantelu liittyy poliisin toimintaan tapauksessa, jossa 40-vuotias nainen tekeytyi 13-vuotiaaksi ja osallistui noin vuoden ajan seurakuntakerhon toimintaan vuosina 2020–2021.

Isä teki rikosilmoituksen naisesta ja tämän oletetusta puolisosta sekä seurakunnan henkilökunnan toiminnasta marraskuussa 2021, kun naisen todellinen ikä paljastui. Poliisi kertoi maanantaina Ylelle, että esiselvitys on valmis, eikä rikosta epäillä tapahtuneen.

Isä on tyytymätön poliisin menettelyyn. Hän ihmettelee, miksi poliisilla kesti esiselvityksessä niin pitkään ja miksi esiselvitys valmistui heti, kun asia nousi julkisuuteen.

Isä pitää kummallisena myös sitä, että poliisi ei ole ollut häneen missään yhteydessä eikä isää ole kutsuttu kuultavaksi asianomistajana.

– Asianomistajana olemme koko ajan odottaneet, että meitä kuultaisiin. Nyt tuntuu siltä, että poliisi on päättänyt asian puutteellisilla tiedoilla, isä kertoo.

Tapahtumahetkellä 10-vuotiaan tytön isä esiintyy tässä jutussa nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi ja tyttären henkilöllisyyden suojaamiseksi. Isän henkilöllisyys on Ylen toimituksen tiedossa.

Naisella oli vakuuttava tarina

Isän mukaan nainen oli kertonut seurakunnan kerhossa traagisen tarinan siitä, kuinka hänen äitinsä oli juuri kuollut. Hän ei pystynyt käymään sen takia koulua.

Isän arvelee, että nainen haki empatiaa lapsilta. Yksi heistä oli hänen tyttärensä.

– Tytär halusi auttaa naista, ja nainen olikin tiiviisti yhteyksissä tyttäreeni.

Perhe tutustui viesteissä naiseen ja hänen väitettyyn isäänsä. 10-vuotias kutsuttiin naisen kotiin leikkimään, ja nainen piti myös syntymäpäiväjuhlat, joihin kutsui kolme lasta seurakunnan kerhosta.

Paikalla oli myös lapseksi tekeytyneen naisen ”isä” – samanikäinen mies, jonka kanssa naisella on sama sukunimi.

Jo ennen syntymäpäiväjuhlia 10-vuotiaan tytön isä alkoi ihmetellä naisen olemusta ja esitti kotona huolensa siitä, että kuvissa oli suuririntainen, aikuinen nainen.

Asia jäi siihen, kunnes nainen pyysi tyttöä luokseen yökylään. Isän hälytyskellot soivat tässä kohtaa myös siksi, että paikalla olisi ollut todennäköisesti isänä esiintynyt mies.

– Isänvaisto sanoi minulle, etten saa päästää tytärtäni yökylään. Pidin siitä tiukasti kiinni.

Isän mukaan nainen oli pyytänyt saman syksyn aikana muitakin lapsia yökylään, mutta ainakaan näissä tapauksissa lapset eivät olleet menneet.

Seurakunnan työntekijöiden pitäisi tunnistaa riskit, koska olemme luottamuksella antaneet lapsemme heidän käsiinsä. Iltapäiväkerholaisen isä

Nainen osallistui isän mukaan myös Vaasan suomalaisen seurakunnan kahden yön kestävälle leirille muiden lasten kanssa helmikuussa 2020. Myös hänen tyttärensä oli leirillä.

Isä murehtii, onko nainen ollut siellä alasti lasten kanssa.

– Seurakunnan työntekijöiden pitäisi tunnistaa riskit, koska olemme luottamuksella antaneet lapsemme heidän käsiinsä. Isänä haluaisin tietää, mitä siellä on tapahtunut.

Isä on pettynyt seurakunnan toimintaan. Hän sanoo työntekijöiden toimintaa epäammattimaiseksi.

– En ole itsekään mikään ihmistuntija, mutta näin selvästi, ettei nainen ollut lapsi. Voi olla, että he uskoivat, että nainen oli lapsi, mutta jos he niin ajattelivat, ovat he minusta tyhmiä tai naiiveja.

Hän myös ihmettelee, miksi vasta nyt kun asia tuli julkisuuteen, seurakunta muuttaa toimintatapojaan. Kirkkoherra Tuomo Klapuri kertoi Ylen haastattelussa, että he aikovat jatkossa tarkistaa lasten ja huoltajien antamat tiedot.

– Eikö heidän olisi pitänyt tehdä näin jo silloin, kun naisen oikea ikä paljastui, isä ihmettelee.

Naisen huijaus paljastui seurakunnalle vaasalaisisän avulla.

Naisen oikean iän paljastuttua seurakunta ilmoitti naiselle, ettei hän saa enää tulla seurakunnan kerhoon. Seurakunnasta oltiin myös yhteydessä poliisiin.

Ei pidä olla naiivi eikä neuroottinen vaan realisti. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu: Henkilötietojen tarkastaminen pitäisi olla käytäntö

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus asettaa valtion velvollisuudeksi estää lapsiin kohdistuva väkivalta kaikin keinoin.

Komitea on tarkentanut artiklaa ja todennut, että vastuu on kaikilla, joiden huollettavana lapsi kullakin hetkellä on. Se tarkoittaa myös harrastusten tai vapaa-ajan toiminnan ohjaajia.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ei halua ottaa kantaa yksittäistapaukseen. Hän kuitenkin sanoo, että ohjaajien vastuu on yksiselitteinen.

– Ei pidä olla naiivi eikä neuroottinen vaan realisti. Pitää muistaa, että kaikilla ei ole puhtaat jauhot pussissa. Mielestäni tällaisessa järjestetyssä toiminnassa ei ole mitään syytä olla tarkistamatta ihmisten taustoja lainsäädännön puitteissa. Se on lasten etu eikä loukkaa ketään.

Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Tuomo Klapurin mukaan ilmoitettuihin tietoihin on lähtökohtaisesti luotettu, mutta nyt seurakunta aikoo tiukentaa linjaa.

Lapsiasiavaltuutettu sanoo, että lapsiin liittyvät asiat eivät voi perustua pelkkään luottamukseen.

– Meillä on paljon esimerkkejä siitä, miten nimenomaan uskonnollisissa yhteisöissä lapsiin kohdistuva väkivalta on saanut jatkua pitkään. Sen on mahdollistanut juuri tämä luottamukseen perustuva toiminta. Voi olla, että sinne hakeutuu ihmisiä, jotka tietoisesti käyttävät hyväkseen luottamuksen ilmapiiriä. Uskonnollisissa yhteisöissä tällainen riski on tutkimustenkin mukaan suuri.

Pekkarinen rohkaisee jokaista luottamaan omiin havaintoihin.

– Jos epäilee tai havaitsee jotakin omituista, se on jo syy selvittää asiaa huolellisemmin. Usein jälkikäteen kauhistellaan, että meillä oli olo, että tässä on jotakin outoa, mutta ei me kehdattu tai uskallettu puuttua siihen.

Iltapäiväkerhoon 40-vuotias nainen ehti osallistua yli vuoden. Seurakunta on jälkeenpäin ollut kirkkoherran mukaan yhteydessä niihin vanhempiin, joiden lapsi oli läheisissä tekemisissä naisen kanssa.

Kirkkoherra: Tapauksesta kerrottiin joidenkin lasten vanhemmille

Isä teki rikosilmoituksen naisesta ja seurakunnan työntekijöistä marraskuussa 2021. Hän ihmettelee, miksi seurakunta salasi asian tähän asti.

Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapuri kertoo, että tapauksen tultua ilmi he kertoivat naisesta osalle iltapäiväkerholaisten vanhemmista.

– Olimme silloin yhteydessä niihin vanhempiin, joiden lasten kanssa hän oli ollut kerhossa enemmän tekemisissä.

Nainen osallistui 1.-6.-luokkalaisten iltapäiväkerhoon. Klapurin mukaan kaikille vanhemmille tapauksesta ei kerrottu.

– Silloisessa tilanteessa on harkittu, että näiden vanhempien kanssa nainen on ollut vaikutuspiirissä. Meillä oli silloin se näkemys, että tässä ei ole ollut mitään muuta kuin, että hän on tekeytynyt varhaisnuoreksi.

Kirkkoherra ei halua jossitella jälkeenpäin, olisiko pitänyt toimia toisin.

– Siinä hetkessä toimittiin silloisten tietojen perusteella. Jälkikäteen voi tietysti sanoa, että olisi pitänyt toimia vielä tarkemmin, mutta siinä tilanteessa toimittiin niillä ehdoilla.

Klapurin mukaan hän ei ollut tuolloin iltapäiväkerhon toiminnassa mukana, mutta naisen kerrotaan osanneen käyttäytyä esittämänsä iän mukaisesti.

– Hän on ollut hyvin taitava siinä, ja myös pukeutumaan sillä tavalla, että sopi siihen.

Vastedes seurakunta haluaa varmistua ja tarkistaa, ketä heillä on alaikäisiä koskevassa toiminnassa mukana.

– Tällainen hyväntahtoisuus, luottamus vaatii jatkossa rinnalleen myös kriittistä silmää, Klapuri toteaa.

Isä on kannellut poliisin toiminnasta oikeusasiamiehelle. Tällä viikolla hänelle selvisi poliisilaitoksella, että hänen tekemäänsä rikosilmoitusta seurakunnan työntekijöistä ei löytynyt poliisin järjestelmästä. Isä teki seurakunnan toiminnasta uuden rikosilmoituksen.

Ylen toimitus ei tavoittanut keskiviikkona tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.