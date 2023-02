Kapioarkku oli oman aikansa trendihuonekalu – rovaniemeläinen Henriikka Ylitapio, 28, sai tietää sukunsa vaiheista museon kautta

Kapioarkut olivat oman aikansa trendihuonekaluja. Kuvioissa näkyy muoti-ilmiöt. Eri alueilla arkkuja maalattiin eri väreillä ja eri kokoisia kuvioita. Rovaniemen ja Kemijärven alueella väri on yleensä punainen ja kirkkaan keltaiset kukkakuviot suurempia kuin etelässä. Tornionjokivarressa värit ovat tummempia, yleensä sinisiä ja kuviot pienempiä.

Lapin maakuntamuseo on lainannut lappilaisilta perheiltä kapioarkkuja Kapion arvoinen arkku -näyttelyyn, joka on Rovaniemellä Arktikumissa toukokuun puoliväliin asti.

– Kapioarkkuja on museon kokoelmista ja noin 10 on lainattu tavallisilta ihmisiltä, Lapin maakuntamuseon johtaja Hanna Kyläniemi sanoo.

Yksityishenkilöiden lainaamat arkut ja niiden tarinat ovat kullanarvoinen asia näyttelyssä, Kyläniemi kertoo. Se on myös osa museotyötä, jossa alueen ihmisiä otetaan mukaan, osallistetaan ja tehdään museota osaksi asukkaiden elämää.

Kapioarkku on puusepän ja maalarin taidonnäyte 1800-luvulta. Kapioarkku teetettiin perheen tyttärelle, jos oli varaa. Siinä tytär säilytti kapioita eli tekstiilejä sekä henkilökohtaisia tavaroitaan.

Esiäidin elämä alkaa hahmottua

Rovaniemeläisen Pertti Ylitapion olohuoneessa on jo vuosia ollut kunniapaikalla vanha, puinen kapioarkku. Eli laatikko, jossa hän säilyttää petivaatteita. Nyt Ylitapio lainasi arkun Lapin maakuntamuseolle näyttelyyn. Museon asiantuntijat pääsivät tutkimaan arkkua ja Ylitapio sai samalla lisätietoa sukunsa historiasta.

Ensin hän luuli, että kapioarkun omistaja on lähtöisin Tervolasta, mutta tutkijat selvittivät, että kapioarkku oli tehty hänen Kittilässä syntyneelle esiäidilleen Priita Niilontytär Tapiolle. Tapio sai arkun parikymppisenä. Kapioarkun tekovuosi on 1831.

– Oma isäni aina sanoi, että kapioarkku on tasan sata vuotta vanhempi kuin hän. Isäni oli syntynyt vuonna 1931. Hän kuoli parikymmentä vuotta sitten, Pertti Ylitapio kertoo.

Avaa kuvien katselu Pertti Ylitapion tytär Henriikka Ylitapio, 28, odottaa ensimmäistä lastaan. Hän tulee äidiksi suunnilleen samanikäisenä kuin esiäitinsä 1800-luvulla. Kuva: Sari Poyhonen / Yle

Arkku on kulkenut suvussa perintönä ja kokenut kahdensadan vuoden aikana niin nälkävuodet kuin sota-ajatkin. Priita Niilontytär Tapio sai ensimmäisen lapsensa 27-vuotiaana.

Esiäidin tarina tarkentui museonäyttelyn ansiosta. Selvisi, että hän muutti lapsena Kittilästä Rovaniemelle. Ensimmäisen lapsensa hän sai aviottomana. Seuraavana vuonna hän meni naimisiin Kalle Tapion kanssa ja sai vielä kuusi lasta.

Lapsikuolleisuus, nälkävuodet ja sodat koettelivat

Lapsikuolleisuus oli tuohon aikaan suurta, mutta Priita Niilontytär Tapion lapsista menehtyi ”vain” yksi. Hän synnytti kuopuksensa 45-vuotiaana, ja kuopus selvisi aikuiseksi asti.

Kalle Tapio kuoli vuonna 1868 eli nälkävuosien aikaan ja hänen vaimonsa eli leskenä ja talon vanhana emäntänä noin 79-vuotiaaksi asti.

Sotavuosina kapioarkku oli evakossa Pohjois-Ruotsissa, kertoo Pertti Ylitapio. Sotien jälkeen se tuotiin takaisin Suomeen. Arkku on lujaa tekoa, ja se on kestänyt. Lapset ovat kiipeilleet sen päällä. Matkoilla on saattanut tulla kolhuja.

– Se on hyvin tehty ja sitä on pidetty hyvin, toteaa Henriikka Ylitapio.

Avaa kuvien katselu Lapin maakuntamuseo ei useinkaan lainaa yksityishenkilöiltä esineitä näyttelyihinsä, sanoo johtaja Hanna Kyläniemi. Kuva: Sari Poyhonen / Yle

Yleensä museot lainaavat näyttelyesineitä muilta museoilta. Esineiden lainaaminen yksityishenkilöiltä museon näyttelyyn ei ole ihan tavatonta. Lapin maakuntamuseossa on edellisen kerran lainattu yksityishenkilöiden esineitä näyttelyyn kymmenisen vuotta sitten, arvioi museojohtaja Hanna Kyläniemi.

