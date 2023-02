Uusi Azov-yksikkö ja Wagner ottavat yhteen Bahmutin lihamyllyssä – tutkijan mukaan joukkojen taistelu edistää kummankin propagandaa

Ukrainalaisen taistelijan kypäräkameran kuvaama video näyttää, kuinka sotilaat etenevät juoksuhaudoissa ja tulittavat rynnäkkökivääreillä ja niihin kiinnitetyillä kranaatinheittimillä.

Youtubeen ladatun tekstin mukaan videolla näkyy, miten 3. erillisen hyökkäysprikaatin miehet iskevät venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin asemiin Bahmutin rintamalla.

Tekstissä väitetään, että operaatio oli menestys ja vihollinen tuhottiin. Video on kerännyt parissa viikossa yli neljä miljoonaa katselukertaa.

Pahamaineinen Wagner näyttäisi siis saaneen kovan vastustajan. Kyseessä on nationalistiseen, sosiaalipoliittiseen Azovin liikkeeseen kytkeytyvä uusi sotilasyksikkö.

Äärioikeistolainen poliitikko Andrii Biletski tiedotti tammikuun lopussa Telegramissa, että 3. erillinen hyökkäysprikaati on nyt osa Ukrainan maavoimia.

Biletski sanoi, että heidän taistelupolkunsa alkaa vaikeimmasta suunnasta, Bahmutista.

– Talvi tulee ehdottomasti olemaan kuuma, Biletski lopetti viestinsä.

Biletski on Mariupolin puolustajana tunnetun alkuperäisen Azov-rykmentin ensimmäinen komentaja ja Azovin liikkeeseen sisältyvän äärioikeistolaisen Kansallinen korpus -puolueen johtaja.

Lue lisää: Tällainen on ”natsipataljoona” Azovin rykmentti, joka on Venäjän mukaan syy Ukrainan sodalle

Avaa kuvien katselu Kansallinen korpus -puolueen johtaja Andrii Biletski osallistui muistomarssille Kiovassa lokakuussa 2019. Kuva: Pavlo Gonchar / AOP

Tavoitteena yhdistää Azov-yksiköt

3. erillinen hyökkäysprikaati on pitkään odotettu joukko, jonka tarkoituksena oli yhdistää kaikki Azov-titteliä käyttävät Ukrainan aluepuolustusjoukkojen yksiköt yhden komennon alle, kuvailee Ylelle videopuhelussa tutkija Kacper Rekawek.

Hän työskentelee Oslon yliopiston The Center for Research on Extremism -keskuksessa. Rekawek on perehtynyt muun muassa Ukrainassa sotiviin vierastaistelijoihin.

Azov-hyökkäysprikaati on siis eri asia kuin alkuperäinen, Ukrainan sisäministeriön kansalliskaartiin kuuluva kuuluisa Azov-rykmentti. Mutta Azov-rykmentin veteraanien on tarkoitus johtaa uutta hyökkäysprikaatia.

Azovin liikkeeseen kytköksissä olevia aluepuolustusjoukkoja on toiminut muun muassa Kiovassa, Dniprossa ja Harkovassa.

Rekawekin mukaan kaikkien Azov-yksiköiden yhdistäminen saman komennon alle ei ole kuitenkaan täysin onnistunut.

Esimerkiksi Ukrainan sotilastiedustelun alaisuudessa toimiva Azov-veteraanien perustama kovamaineinen Kraken-rykmentti ei lähtenyt mukaan uuteen hyökkäysprikaatiin.

Harkovan seudulla toimiva Kraken koostuu muun muassa jalkapallohuligaaneista, portsareista ja ”salirotista”, kertoo The Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun). Krakenia on syytetty venäläisten sotavankien kaltoinkohtelusta.

Avaa kuvien katselu Alkuperäisen Azov-rykmentin sotilaita logistiikkapisteessä Zaporižžjan alueella 31. maaliskuuta 2022. Seinällä on Andrii Biletskin kuva. Kuva: Andre Luis Alves / AOP

Bahmutin taistelulla suuri merkitys Azoville

Vastakkainasettelu Wagnerin kanssa Bahmutissa on Azovin liikkeen näkökulmasta loistava tapa kerätä huomiota ja kunniaa, arvioi Rekawek.

Venäjän asevoimien ja Wagnerin joukot ovat kuukausien ajan pyrkineet piirittämään Bahmutin. Alueen taistelut lukeutuvat Venäjän hyökkäyssodan verisimpiin.

Tutkijan mukaan Azovin liike voi esittää Bahmutin tilanteen siten, että ”väitetyt natsit” osallistuvat nyt eeppiseen taisteluun suurinta pahuutta eli vankilasta vapautetuista rikollisista ja Venäjän äärioikeistosta koostuvaa Wagnerin palkkasotilasarmeijaa vastaan.

Wagnerin joukkoja on syytetty sotarikoksista Ukrainassa ja Afrikan maissa.

Rekawek toteaa, että hän ei tiedä, missä määrin Azov-hyökkäysprikaatin julkaisemat videot kuvaavat aitoja taistelutilanteita.

– Olen kuullut, että heillä olisi yksi pataljoona Bahmutin alueella. Yksi pataljoona voi tarkoittaa 100–600 miestä, mutta ne kärsivät suuria tappioita.

Rekawek muistuttaa, että Ukrainalla on paljon eri joukkoja Bahmutissa, joten Azov-hyökkäysprikaatin merkitys Ukrainan kannalta on pieni, mutta Azovin liikkeelle läsnäololla on suuri arvo.

Venäjä voi saada etua propagandaan

Uuden Azov-yksikön osallistuminen Bahmutin taisteluihin voi hyödyttää myös Venäjän sotapropagandaa.

Tutkija arvioi, että jos Venäjä saa vangiksi Azovin sotilaita, niin se pyrkii lypsämään asiasta irti kaiken mahdollisen hyödyn.

– Tämä on kuin pingismatsi. Toisella puolella on Wagner ja toisella Azov. Ne vastaavat toisilleen samalla mitalla, koska ilmeisesti tässä sodassa väitetään olevan kyse ”denatsifikaatiosta”, Rekawek kuvailee.

Hänen mukaansa on kuitenkin epäselvää, onko Azov-hyökkäysprikaatin rivimiehillä mitään tekemistä ukrainalaisen nationalismin kanssa. Rekawekin mukaan joukossa sanotaan olevan tavallisia ”poikia naapurustosta”.

Uutistoimisto Reutersin Bahmutin rintamalla haastattelemat kaksi Azov-hyökkäysprikaatin sotilasta ovat 19-20-vuotiaita.

Rekawekin mukaan myöskään se ei ole tiedossa, kuinka paljon uudella hyökkäysprikaatilla on sotilaita. Periaatteessa heitä voisi olla 1 000–2 000, mutta yksikkö pyrkii jatkuvasti värväämään uusia ihmisiä riveihinsä. Rekawekin mukaan se viittaa henkilöstöpulaan.

Alkuperäinen noin 1200 taistelijan Azov-rykmentti kärsi suuria tappioita Mariupolin piirityksen aikana. Lopulta Venäjä valtasi kaupungin. Satoja Azovin sotilaita jäi Venäjän sotavangeiksi. Rekawekin mukaan tällä hetkellä Azov-rykmentti on uudelleenjärjestelyssä.

Venäjän korkein oikeus määritteli elokuussa Azov-rykmentin terroristijärjestöksi. Päätös mahdollisti pitkät vankeustuomiot rykmentin jäsenille.

Taustalla poliittinen ulottuvuus

Tällä hetkellä on arvoitus, kuinka laajasti Azovin liike ja Kansallinen korpus -puolue pyrkivät hyödyntämään poliittisesti uutta hyökkäysprikaatia, Rekawek sanoo.

Hänen mukaansa Kansallisen korpuksen poliittisia edustajia saapui heti Bahmutin rintamalle väittämään, että he puolustavat Bahmutia, kun 3. erillisen hyökkäysprikaatin sotilaiden kerrottiin taistelevan alueella.

Azovin liike voi väittää, että hyökkäysprikaati on heidän uusi sotilaallinen haaransa. Mutta käytännössä he eivät johda sitä, Rekawek toteaa.

– Poliittiset johtajat eivät voi istua Kiovassa ja antaa käskyjä sotilasyksikölle. Mutta jos heillä on ”tovereita” upseereina, niin he voivat väittää sitä veljesyksikökseen.

Rekawekin mukaan nyt näyttäisi siltä, että Azovin liike pyrkii keräämään huomiota ja poliittista hyötyä uuden hyökkäysprikaatin avulla.

Voit keskustella aiheesta pe 17.2. klo 23 asti.