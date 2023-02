Poliisi varoittaa: kutsu kotibileisiin voi johtaa vahingontekoon tai varkauteen, tapauksia tullut ilmi Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella muun muassa Valkeakoskella, Lempäälässä, Ylöjärvellä ja Jyväskylässä nuoret, noin 15–20-vuotiaat henkilöt ovat kutsuneet sosiaalisen median kautta koteihinsa vieraita, ja kotibileet ovat kirjaimellisesti lähteneet käsistä. Juhlia on ollut viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa.

Sisä-Suomen poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.

Poliisin mukaan bilekutsujien tarkoitus on ollut lähinnä kutsua sosiaalisen median yksityisviesteillä osallistujia juhliin.

Yksityisviestejä on kuitenkin lähetetty edelleen. Kutsut ovat näin lähteneet leviämään nuorten keskuudessa.

Poliisin mukaan muutamissa tapauksissa tämä on johtanut siihen, että pyydettyihin tapahtumiin on tullut kutsumattomia henkilöitä kylään. Joissakin tapauksissa seurauksena on ollut, että tapahtumista on jouduttu kirjaamaan eriasteisia rikosilmoituksia epäillyistä vahingonteoista törkeisiin ryöstöihin saakka.

Rikoskomisario Lassi Suoranta muistuttaa nuoria siitä, että yksityisviesti ei aina ole yksityisviesti, ja niitä voidaan jakaa eteenpäin.

– Kehotamme nuoria ja nuorien vanhempia keskustelemaan siitä, kuinka monta vierasta kotiin saadaan kutsua ja missä rajoissa juhlia kotona voidaan järjestää. Myös kutsussa on hyvä mainita selkeästi, että kutsua ei ole tarkoitettu muulle kuin sen vastaanottajalle eikä sitä saa välittää eteenpäin, Suoranta toteaa.

Poliisi muistuttaa, että yksityisviestinä sosiaalisessa mediassa lähetetty kutsu juhliin voi lähteä leviämään ja tuoda myös kutsumattomia vieraita. Jos tilanne uhkaa lähteä käsistä, on soitettava 112:een.