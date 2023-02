Sisäministeriön mukaan Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta noin 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa.

Ensimmäiset Virosta siirrettävät ukrainalaiset ovat tulleet Suomeen eilen, tiistaina. Maahanmuuttoviraston mukaan ensimmäisellä siirrolla maahan saapui alle viisi ukrainalaista.

Virossa on vain noin neljäsosa asukkaita Suomeen verrattuna, hieman yli 1,3 miljoonaa ihmistä. Viime vuoden loppuun mennessä Virosta oli hakenut tilapäistä suojelua lähes yhtä monta ukrainalaista kuin Suomesta, yli 40 000.

Noin 5,6 miljoonan asukkaan Suomesta tilapäistä suojelua on hakenut 46 000 ukrainalaista vuoden 2022 aikana.

Yle kertoi joulukuussa, että Viro on pystynyt huolehtimaan hyvin ukrainalaisista sotapakolaisista, mutta pitkällä aikavälillä voimavarat ovat vähissä, kerrotaan maan sisäministeriöstä. Esimerkiksi pitkäaikaisen asumisen järjestämisen kanssa on haasteita. Resurssien niukkuus voi vaikuttaa myös mahdollisuuteen tarjota laadukasta terveydenhuoltoa, koulutusta ja kielen opettamista.

Paikallinen vastaanottojärjestelmä on kuormittunut. Ukrainalaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat ukrainalaisille vapaaehtoista mahdollisuutta siirtyä Suomeen. Järjestely on voimassa toistaiseksi.

Ukrainalaisilla on oikeus liikkua haluamaansa EU:n jäsenmaahan. Halukkaille järjestetään koordinoituja bussi- ja lauttakuljetuksia, joiden laskun Viro ja Suomi maksavat.

Maahanmuuttoviraston mukaan vielä on mahdotonta sanoa, miten suurta Virossa olevien ukrainalaisten kiinnostus siirtyä Suomeen on, koska Viro on vasta pilotoinut tiedon jakamista siirroista.