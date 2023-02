Kuntosaliyrittäjä halusi salin, jossa lapset saavat olla mukana vanhempiensa treeneissä, eikä kukaan mulkoile

Vauvoja siellä, taaperoita tuolla ja leikki-ikäisiä juoksemassa. Odottavia äitejä, vastasynnyttäneitä ja jo usemmankin lapsen äitejä kuntoilemassa.

Mukana yksi paappaikäinenkin, toisinaan myös isiä.

Tällaisen kokoonpanon voi löytää seinäjokelaiselta kuntosalilta.

Koko perheen hyvinvointia tavoitteleva kuntosali T2M Seinäjoki on harvinaisuus Suomessa.

Seinäjokelainen sali ei tarjoa vain pelkkää lapsiparkkia tai lapsille omaa jumppaohjelmaa, vaan tälle salille lapset voivat tulla mukaan, kun vanhemmat treenaavat. Sinne kaiken keskelle.

T2M-salia pyörittävä, ilmajokelainen yrittäjä Laura Lehtilä ei halua sulkea lapsia ulos perheiden arjesta.

– Lasten mukanaolo täällä salilla on liikuntakasvastusta. Jo kaksivuotiaat haluavat salille vanhempiensa mukaan ja kinuavat kotona, koska mennään. Harvemmin silloin vanhempi jää sohvalle, kun lapsikin kyselee, että mennäänkö jo.

Lehtilä on tottunut kulkemaan omien lastensa kanssa paikassa kuin paikassa. Hän muun muassa vieraili hiljattain 2,5- ja 4,5-vuotiaiden lastensa kanssa Ateneumissa Akseli Gallen-Kallelan näyttelyssä.

Äiti tunsi, että osa muista näyttelyvieraista katsoi heitä pitkään.

– Tunnelma on tietysti äärettömän hauras tällaisissa tilaisuuksissa, mutta tytöt katselivat tarkkaan teoksia ja kyselivät niistä tosi paljon. On äärettömän tärkeää, että he saavat olla osa elämäämme ja arkeamme.

– Miten lapset oppivat ikinä mitään, jos heitä ei saa viedä mihinkään. Ei sitten mitenkään. Sitten he ovat yhtäkkiä teini-iässä ja hajottavat paikkoja, Lehtilä harmistuu.

Avaa kuvien katselu Tapani Barinoffia lasten mukanaolo kuntosalilla ei häiritse, pikemminkin toisinpäin. Lapsista ja heidän käyttäytymisestään on aikuisen tietysti kannettava vastuuta. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Mikä lapsissa oikein ärsyttää?

Laura Lehtilä kertoo pystyvänsä keskittymään hyvin esimerkiksi omiin töihinsä, vaikka lapset vievät osan huomiosta.

Hän ei kauheasti enää jaksa murehtia heitä, joita lapset ärsyttävät julkisilla paikoilla. Äitinä häntä jo melkein naurattavat tilanteet, joissa perhe saa selkäänsä tuijotuksia.

Lehtilä allekirjoittaa ajatuksen siitä, että suomalaisesta yhteiskunnasta löytyy osin jopa lapsivihamielisyyttä.

Lehtilä ymmärtää, että on paikkoja, joissa pitää olla hiljaista ja työrauha. Hän kuitenkin korostaa, että lapset eivät tietoisesti häiriköi.

– Ehkä he, joita lasten mukanaolo harmittaa, voisivat miettiä, mikä heitä harmittaa. He voisivat siirtyä itse pois, jos tilanne sen vaatii. Helpompi on yhden aikuisen vaihtaa paikkaa kahvilassa kuin perheen, jossa pienten lasten nenän edessä on odottamassa pulla tai muuta hyvää.

Lisää: Suomessa saa vapaasti sanoa, ettei pidä lapsista – Oodissa käyvä äiti sanoo huomaavansa Suomen lapsivihamielisyyden aina tullessaan Espanjasta

Meidän Tapania lapset eivät häiritse

Työelämästä jo eläkkeelle siirtynyt lääkäri Tapani Barinoff käy 5–6 kertaa viikossa Lehtilän T2M-kuntosalilla ja jumppaa täysillä äitien ja lasten lomassa.

Salilla hän on saanut “lempinimekseen” Meidän Tapani.

Barinoffia ei yhtään häiritse, vaikka sali on täynnä äitejä tai isiä lapsineen. Pikemminkin päinvastoin.

– Olen sekä isä että isoisä ja täällä olen äitien joukossa. Ei haittaa, vaikka pienet parveilevat ympärillä, ei ollenkaan. Äänet ovat elämän ääniä ja se on mukavaa, kun näkee elämää ympärillään.

Tapani Barinoff on valmis kohtaamaan lapsia melkein missä vain ja menemään lasten kanssa erilaisiin tapahtumiin.

– Kunhan huolehtii, että lapsi käyttäytyy hyvin eikä häiritse toisia ihmisiä.

Avaa kuvien katselu Maiju Pennala käy kuntosalilla 11 kuukauden ikäisen Elsi-tyttärensä kanssa. Vaikka osa tunnista kuluu lapsista huolehtimiseen, hiki tunnin jälkeen virtaa aina, Maiju Pennala vakuuttaa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Salilta virtaa lapsiperhearkeen

Jalasjärveläinen Maiju Pennala käy puolestaan kerran–pari viikossa kuntosalilla ohjatussa jumpassa 11 kuukauden ikäisen Elsi-tyttärensä kanssa.

Joskus mukana on ollut kolmevuotias isosisko Kerttukin.

– Helpompi on käydä yhden lapsen kanssa. Kerttu aina ihailee, kun äiti laittaa jumppahousut jalkaan. Hänkin on saanut omat jumppahousunsa ja toivoo tietysti, että pääsisi useammin mukaan.

Maiju Pennala löysi perheystävällisen kuntosalin viime keväänä, kun perheen kuopus oli vasta seitsemänviikkoinen.

– Tästä saa paljon virtaa lapsiperhearkeen.

Elsi ottaa määrätietoiset konttausliikkeet kohti salin keskiosaa, mutta äiti nappaa nopeasti lapsensa vierelleen ja harhauttaa muihin hommiin.

Tuleeko jumpasta mitään, kun lapsen turvallisuudesta täytyy koko ajan pitää huolta?

– Aika hyvin saa tehtyä. Kyllä täällä hiki tulee, Maiju Pennala tuumaa.

Omalla vastuulla mutta yhteisökin huolehtii

Maiju Pennala myöntää, että turvallisuuden vuoksi jumppaajan täytyy seurata koko ajan, ettei joku pienistä ole aivan takana.

– Kyllä kotonakin pitää olla silmät takapuolessakin, ettei mitään tapahdu. Sama se on täälläkin.

Lapset ovat kuntosalilla vanhempiensa vastuulla, mutta vastuunkannosta on tullut yhteisöllistä.

Mukanaolijat eivät huolehdi vain omistaan vaan tarpeen tullen myös jumppakaverin lapsista. Tämän tuosta valmentajat nappaavat vauvoja syliinsä, jotta äidit saavat tehdä liikesarjansa loppuun.

Yrittäjä Laura Lehtilä arvelee, että Suomessa ei ole vastaavalla perhekonseptilla toimivia kuntosaleja.

– Tässä on haasteensa ja pitää olla tosi tarkka. Meillä on sellaiset tilat ja konsepti, että pystymme tekemään tämän turvallisesti. Esimerkiksi crossfit-tunneille lapsia ei voi missään nimessä ottaa mukaan, koska siellä liikkuvat kaikki tavarat, Lehtilä sanoo.

Laura Lehtilä kertoo, että salilla on minimoitu riskit ja kaikki valmentajat seuraavat etenkin kävelevien lasten touhuja.

– Tunnit suunnitellaan niin, että kovin paljon isoja liikkeitä ylös ja alas ei ole. Ohjelmia suunniteltaessa pitää ottaa tosi paljon erilaisia asioita huomioon. Muun muassa kahvakuulat on jätetty pois, kun väkimäärä salilla on kasvanut.

”Komennan täällä kaikkien lapsia”

Leppoisasta tunnelmasta huolimatta Laura Lehtilän johtamalla salilla on tiukat säännöt.

– Komennan täällä kaikkien lapsia.

– Tämä on sellainen paikka, jossa Laura määrää, mitä tehdään, yrittäjä ja valmentaja huomauttaa ja samalla joku pienimmistä pääsee jälleen hänen syliinsä.

Eikä vain lapset! Perheystävällisellä salilla täytyy huomioida myös se, että siellä on aikuisia eri elämäntilanteissa.

– Meillä on täällä äitejä lähes vastasyntyneiden vauvojen kanssa. Sitten on äitejä, joiden raskaus on jo hyvinkin pitkällä.

Avaa kuvien katselu Kuntosali T2M aikoo laajentaa toimintaansa Seinäjoelta pääkaupunkiseudulle ja myöhemmin myös muualle Suomeen. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

”Muillekin kuin vain seinäjokelaisille”

Laura Lehtilän mukaan perheystävällisille palveluille on Suomessa suuri tarve ja kysyntä. Hän onkin jo pidempään suunnitellut yrityksensä laajentamista pääkaupunkiseudulle. Tilat ovat etsinnässä.

– Kyllä tämä on sellainen asia, joka pitää viedä muillekin kuin vain seinäjokelaisille.

Lehtilä aikoo perustaa vastaavan kuntosalin ensin Helsinkiin ja tähtäin on myös kauempana tulevaisuudessa.

– Tavoitteena on perustaa useampi kuntosali pitkin Suomea, mutta yksi asia kerrallaan. Ensin menemme Helsinkiin.

Aiheesta voi keskustella lauantaihin 18. helmikuuta kello 23 asti.