Nokian Oulun kampukselle tulee huippumoderni energiakeskus – kaikki jäähdyttämiseen tarvittava energia otetaan hukkalämmöstä

Nokian uusi kampus on rakenteilla Oulun Linnanmaalla Oulun yliopiston ja teknologiakylän viereen.

Nokian uudelle Oulun kampukselle suunniteltu energiakeskus hyödyntää muun muassa koko kampuksen alueella syntyvän hukkalämmön. Energiakeskukseen kuuluu lämpöpumppulaitos, sähkövarasto ja aurinkovoimala. Osana järjestelmää toimii myös kaksisuuntainen sähköautojen lataus, vetypolttokenno sekä kylmäakkuvarastona toimiva sprinkleriallas ja uusi sähköasema.

Lämpöpumppulaitos tuottaa kampuksen toimitiloihin niiden tarvitseman jäähdytyksen. Talteen otettavan hukkalämmön määräksi arvioidaan vuodessa noin 73 000 MWh. Hankkeeseen kuuluu uudenlainen monienergiaoptimoitu järjestelmä, jonka tavoitteena on kaiken hukkaenergian hyödyntäminen ja laaja energiavirtojen hyödyntäminen kampuksen alueella.

Nokian matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtajan ja Suomen maajohtajan Tommi Uiton mukaan Oulun uudella älykampuksella yhdistyvät korkea teknologia ja kestävän kehityksen periaatteet.

– Kampuksen yhteyteen rakennettavalla energiakeskuksella on tärkeä rooli puhtaan energian ratkaisujen varmistamisessa niin sähkön-, lämmön- kuin kylmäntuotannon osalta, Uitto kertoo.

Rakenteilla olevan Linnanmaan kampuksen energiakeskuksen investoinnin arvo on noin 65 miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 alkupuolella. Myös työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 12 miljoonan euron RRF-energiainvestointituen Oulun älykampuksen energiakeskuksen rakentamiseen.

Ratkaisu on osa Nokian tavoitetta puolittaa kasvihuonekaasupäästöjen määrä vuoteen 2030 mennessä.

Nokia rakennuttaa Oulun Linnanmaalle uutta älykampusta, johon on tulossa tuotekehitys-, toimisto- ja tuotantotiloja. Kampuksen on määrä valmistua 2025. Sen peruskivi muurattiin viime vuoden marraskuussa. Kampuksen rakentaja on YIT ja pääarkkitehti Arkkitehtitoimisto ALA. Hankkeen rahoituksesta vastaa LCN Capital Partners.