Supercell havahtui keski-ikään – Ilkka Paananen: ”Tarvitsemme uutta, nuorempaa lahjakkuutta ja ihmisiä, jotka pystyvät uudistamaan firmaa”

Supercell on hakenut työntekijäkuntaansa pitkän linjan peliveteraaneja, ja samalla työntekijäkunta on vanhentunut. Nyt haussa on Ilkka Paanasen mukaan myös nuoria ammattilaisia.

Vanhat megahitit vetävät yhä, mutta Supercellin tulos ja koko peliala olivat viime vuonna alavireessä. Clash of Clans on ylittänyt 10 vuoden ja 10 miljardin euron rajapyykin.

Jos joku luuli, että peliala olisi immuuni talouden yleiselle kehitykselle, hän oli väärässä. Vuonna 2022 kännykkäpelien myynti laski globaalisti – ensimmäistä kertaa ikinä.

Pudotus oli noin kuusi prosenttia. Yhtä paljon putosi Supercellin liikevaihto.

– Tähän on vaikuttanut koronan jälkeinen tilanne. Covidin aikana ihmisillä oli enemmän aikaa kotona ruutujen ääressä vietettäväksi. Ei pelkästään pelien parissa vaan Netflixin ja kaikkien muidenkin, toimitusjohtaja Ilkka Paananen sanoo.

Koteihinsa jumiutuneet ihmiset käyttivät ennätysmäärin aikaa ja rahaa pelaamiseen – nyt he ovat päässeet viimein liikkeelle ja käyttävät rahansa muualla.

– Toinen asia on globaali maailmantilanne, kulutuskäyttäytyminen, inflaatio ja niin eteenpäin.

Vastaavia lukuja on kuultu muualtakin. Esimerkiksi Rovion vertailukelpoinen liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 10 prosenttia.

Supercellin liikevaihtoluvuissa näkyi Paanasen mukaan myös Ukrainan sota. Yhtiö lopetti viime vuonna liiketoiminnan sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä.

– Meillä oli molemmissa maissa miljoonia ja miljoonia pelaajia. Lisäksi meillä oli sekä venäläisiä että ukrainalaisia työntekijöitä, Paananen kuvaa.

– Lopulta päätös oli aika nopeastikin se, että me olemme suomalainen firma ja osa sitä länsimaista pakoterintamaa.

Tässä vaiheessa on syytä todeta, että tämäkin Supercellin tulos on Suomen mittakaavassa omaa luokkaansa. Liikevaihto oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja kannattavuutta mittaava käyttökate yli 600 miljoonaa.

– Olemme tilanteeseemme tosi tyytyväisiä. Edelleen 250 miljoonaa ihmistä pelaavat meidän pelejämme joka kuukausi. Ja siitä olemme tosi ylpeitä.

Paanasen mukaan yhtiö rakensi tulevaisuutta.

– Perustimme uuden studion Pohjois-Amerikkaan, palkkasimme paljon ihmisiä myös Helsinkiin, teimme investointeja erityisesti suomalaiseen pelifirmojen ekosysteemiin ja sen lisäksi olemme lähteneet rakentamaan aivan uutta teknologia-alustaa.

Yhteisöveroja Supercell maksoi viime vuonna 132 miljoonaa euroa.

Kännykkäpelien alalla on kuitenkin pohdinnan paikka. Yleisten taantuma- ja inflaatiohuolien lisäksi riesana on kännykkäjätti Apple, joka on asettanut markkinointiin uusia rajoituksia.

Rajoitukset suojaavat pelaajien yksityisyyttä, mikä tekee uusien pelaajien houkuttelusta entistä vaikeampaa ja kalliimpaa. Samaan aikaan sijoittajien rahahanat ovat entistä tiukemmalla.

– Vielä vuosi sitten pääoman nostaminen oli halpaa. Kaikkien yhtiöiden, jotka ovat perustaneet menestyksensä maksettuun käyttäjähankintaan, täytyy miettiä asioita uudelleen.

Rahapula ei ole pitkään aikaan ollut Supercellin huoli. Paanasen mukaan yhtiö ei myöskään ole erityisen riippuvainen edes mainonnasta.

– Käyttäjät puhuvat peleistämme toisilleen. Yli 90 prosenttia uusista pelaajistamme tulee täysin orgaanisesti, Paananen sanoo.

Clash of Clans 10 vuotta

Supercellin kaksi ensimmäistä peliä, Clash of Clans ja Hay Day, täyttivät viime vuonna kymmenen vuotta. Nuo pelit ylittivät muitakin merkkipaaluja – Clash of Clans on historiansa aikana tuottanut yli 10 miljardin euron myynnin, Hay Daykin on tahkonnut yli kaksi miljardia euroa.

Supercell on vuodesta toiseen korostanut tavoittelevansa työntekijöikseen pelialan ehdottomia huippuja, joilla on rutkasti kokemusta ja näyttöjä. Tuo porukka on Paanasen mukaan tehnyt yhtiön menestyksen – mutta hän puhuu myös uudistumisen tarpeesta.

– Me tarvitsemme uutta, nuorempaa lahjakkuutta ja ihmisiä, jotka pystyvät uudistamaan firmaa, Ilkka Paananen sanoo.

Yhtiö näyttää havahtuneen uhkaavaan keski-ikäistymiseen. Katso lisää videolta tämän artikkelin alusta.