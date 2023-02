Valtiovarainministeri Saarikko AKT:n työtaistelusta: Jokainen lakkopäivä maksaa Suomelle

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo olevansa huolissaan liikennealan työehtoriidasta.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ilmoitti tiistaina aloittavansa lakot, jotka koskevat muun muassa satamia ja kuorma-autoliikennettä. Satamia koskeva lakko on voimassa toistaiseksi.

– Jokainen päivä on Suomen talouden kannalta hankala ja myös maksaa. Tarkempaa arviota lakon kustannuksista en ole vielä pöydälleni saanut, Saarikko sanoi Ylelle.

Työnantajaa edustava Satamaoperaattorit on arvioinut, että satamien kautta liikkuu 280 miljoonan euron edestä tavaraa päivittäin. Tämä muodostaa noin 90 prosenttia Suomen tavaraviennistä ja -tuonnista.

Valtiovarainministeri arvioi, että työmarkkinatilanne on tällä hetkellä hyvin hankala. Hän toivoo, että osapuolet löytäisivät ratkaisun mahdollisimman nopeasti.

Pidentyessään lakkojen kustannukset uhkaavat kertaantua Suomen kansantaloudelle.

Kokoomuksen Satonen: Ei tälle mitään sympatiaa voi antaa

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen sanoo, ettei AKT:n toiminta herätä hänessä sympatiaa.

– Kun työriita on kesken, on lakko sinänsä laillinen, mutta ei tälle mitään sympatiaa voi antaa. Yli 300 000 palkansaajaa on sopimuksensa tehnyt, ja kun on haettu koordinaatiota myös palkansaajien puolella, niin se ei ole sympatian arvoista, että yksi ryhmä pyrkii saamaan itselleen vahvempia etuja, Satonen sanoo.

Satonen sanoo, että seuraavan hallituksen pitäisi puuttua tukilakko-oikeuteen. Esimerkiksi Postin työntekijöitä edustava Pau on ilmoittanut omista tukilakoistaan, jotka alkavat torstaina ja päättyvät ensi viikon tiistaina.

Paun tukilakot kohdistuvat kuorma-autojen ja perävaunujen purkamiseen sekä lastaamiseen.

– Tukilakot ovat laillisia nekin, mutta niiden pitäisi olla jossakin suhteessa varsinaiseen työehtoriitaan. Toivottavasti tuleva hallitus saa siihen jotakin muutosta aikaan.

Satonen pitää AKT:n toimia ylimitoitettuina.

Vasemmistoliiton Saramo: Lakko-oikeudesta pidettävä kiinni

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo, että poliitikkojen ei tulisi kommentoida yksittäisiä työtaisteluita.

Hänen mukaansa työntekijöiden lakko-oikeudesta on pidettävä kiinni myös jatkossa.

– Lakko-oikeus on tietysti tärkeä, koska työntekijä on heikompi osapuoli ja työntekijällä pitää olla mahdollisuus pyrkiä parantamaan asemaansa, Saramo sanoo.

Saramo ei innostukaan Satosen ajatuksesta, jonka mukaan seuraavan hallituksen pitäisi puuttua tukilakkoihin.

Saramo ymmärtää palkansaajien vaatimuksia palkankorotuksista nyt, kun useat pörssiyhtiöt ovat ilmoittaneet hyvistä tuloksistaan ja inflaatio syö ihmisten ostovoimaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalla Ville Taviolla on samanlainen näkemys neuvottelutilanteesta.

– Juuri nyt kun inflaatio on nostanut elinkustannuksia ja kaikki on todella kallista, sen ymmärtää, että toiveet palkankorotuksista kasvavat. Mutta eivät nekään pysty kohonnutta hintatasoa täysin kompensoimaan.

Tavio sanoo, ettei AKT:n lakko anna aihetta puuttua työntekijöiden lakko-oikeuteen.

Herättikö artikkeli ajatuksia? Voit kommentoida sitä 16.2.2023 kello 23 asti.