Ukrainalaisten lasten kaappauksia Venäjällä johtaa ”tavallinen” äiti – tämän tiedämme Marija Lvova-Belovasta

Venäjän lapsiasianvaltuutettu käy ”työmatkoilla” hakemassa sotilaiden kaappamia lapsia Venäjälle. Hän on tärkeä peluri Putinin sotapropagandassa.

Omien sanojensa mukaan ”tavallinen” äiti. Harrasti kuorolaulua kirkossa, jossa tapasi myös pappismiehensä.

Sanoo kannattavansa perinteisiä arvoja ja on peräti yli 20 lapsen äiti tai huoltaja.

Sama nainen johtaa myös Venäjän tekemiä lapsikaappauksia Ukrainassa.

Hän on Venäjän lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belova, joka käytännössä toteuttaa ukrainalaisten pakkosiirtoja ja venäläistämistä suoraan Vladimir Putinin presidentinhallinnon alaisuudessa. Osan työstään hän tekee Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa.

– Kolmetoista pientä palleroa odotti meitä kuistilla yhdenmukaisesti puettuina ja toivoivat pääsevänsä Moskovaan isien ja äitien luo, kuvailee yhtä lastenhakumatkaa Donbasin alueelta heinäkuussa.

Lvova-Belova nousi avaintekijäksi Ylen vastikään julkaistussa selvityksessä, joka käsittelee Venäjän sotakoneiston harjoittamia ukrainalaislasten kaappauksia miehitetyillä alueilla.

Yle kokoamiin kuvatodisteisiin voit tutustua täällä.

Venäjällä viranomaiset sijoittavat Lvova-Belovan johdolla lapset venäläisiin perheisiin, useiden arvioiden mukaan pysyvästi. Venäjä tuo kouluikäisiä lapsia myös leirikeskuksiin, joissa ohjelmaan kuuluu voimakas venäläistäminen. Muun muassa YK ja useat kansalaisjärjestöt ovat tuominneet Venäjän toiminnan.

Venäjän kaappaamien lasten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, mutta heitä on ainakin joitakin tuhansia. Ukrainan viranomaisten tiedossa on yli 16 000 lasta, jotka on pakkosiirretty Venäjälle perheineen tai yksin.

Tärkeä propagandisti

Avaa kuvien katselu Maria Lvova-Belova tapasi Tšetšeniassa lapsia lokakuussa. Kuva: AOP

Marija Lvova-Belova aloitti työssään Venäjän lapsiasianvaltuutettuna vuonna 2021. Penzan alueelta politiikkaan ponnistanutta Lvova-Belovaa on kuvailtu valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän nousevaksi tähdeksi, joka tuo esiin konservatiivisia arvoja Venäjän johdon haluamalla tavalla, kertoo Espanjan yleisradioyhtiö RTVE.

RTVE julkaisi tiistaina laajoja artikkeleita (siirryt toiseen palveluun) Venäjän lapsikaappauksista yhteistyössä Eurooppalaisen yleisradiounionin EBUn kanssa. Selvityksessä on tultu samankaltaisiin päätelmiin kuin Yle.

RTVE kertoo jutussaan, kuinka Lvova-Belova, 38, on kuvaillut itseään ”tavalliseksi” suurperheen äidiksi. Puoliso on entinen it-alan asiantuntija ja nykyisin ortodoksipappi Pavel Kogelman, jonka kanssa Lvova-Belovalla on viisi yhteistä lasta.

Pariskunnan kerrotaan tavanneen kirkossa, jossa Lvova-Belova lauloi kuorossa. Kogelman kävi seuraamassa kuoroharjoituksia, kunnes rohkeni pyytää tätä ulos, Lvova-Belova on itse kertonut naisille suunnatussa tv-ohjelmassa nimeltä Sisältäpäin / Naiset.

Lvova-Belova luonnehtii ohjelmassa, miten perinteiset arvot, avioliitto ja lapset ovat aina olleet hänelle tärkeitä.

Perheessä on biologisten lasten lisäksi neljä adoptiolasta. Lisäksi on kertonut toimivansa 13 muun lapsen huoltajana.

Venäjän näkyvimpiin naispuolisiin huippuvirkamiehin kuuluva Lvova-Belova esitteleekin usein perhettään julkisilla tileillään. Esimerkiksi sosiaalisen median Telegram-palvelussa Lvova-Belova julkaisee usein kuvia perheestään. Hän näyttää itsestään kuvia lastensa kanssa kirkkomenoissa ja punttisalilla.

Matkojaan Venäjän hyökkäyssodassa valtaamille Ukrainan alueille hän kutsuu ”työmatkoiksi”. Näin hän teki helmikuun alussa, kun hän vieraili Venäjän miehittämällä Hersonin alueella Ukrainassa. Ukrainan mukaan Venäjä otti alueelta tuhat lasta lastenkodeista vetäytyessään viime syksynä.

– Kaikkein kallisarvoisin tunne, tavata rakkaimpani työmatkan jälkeen, kirjoittaa Lvova-Belova Telegram-viestissään. Kuvassa Lvova-Belova halaa lapsiaan.

Mitä tiedetään ukrainalaisesta pojasta?

Avaa kuvien katselu Vladimir Putin ja Marija Lvova-Belova tapaamisessa Kremlissä 9. maaliskuuta 2022. Kuva: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Ylen sunnuntaina julkaisema selvitys osoitti, miten venäläissotilaat ottavat ukrainalaislapsia suoraan jopa vanhempien käsistä.

Yksi Lvova-Belovan adoptiolapsista on erityisesti ollut esillä viime kesänä (siirryt toiseen palveluun). Lapsi on teini-ikäinen mariupolilainen poika, jonka kohtaamista Lvova-Belova on kuvaillut Venäjän konservatiivisen televisiokanavan Tsargdradin haastattelussa vuolaasti.

– Tuo tuossa, hän on minun lapseni, sanoo Lvova-Belova miettineensä nähdessään pojan. Haastattelussa Lvova-Belovan myös kertoo, miten hänen miehensä oli antanut luvan pojan ottamiselle, jos kerran vaimo niin haluaa.

Pakkosiirrot miehitetyiltä alueilta ovat aina sotarikoksia kansainvälisen lain mukaan. Jos lasten pakkosiirtojen tarkoituksena on tuhota jokin ihmisryhmä, kyse on kansanmurhasta.

Ukrainan pääsyyttäjä on alkanut tutkia Venäjän lapsikaappauksia mahdollisena kansanmurhana.

Venäläismedian mukaan Lvova-Belovan adoptoima ukrainalaispoika on elänyt aikaisemmin kodittomana ennen Venäjälle päätymistään. Venäläisviranomaiset vaihtoivat pojan kansalaisuuden kesän lopulla, ja Telegram-päivityksessään tuolta ajalta Lvova-Belova kertoo pojan saavan nyt paremman elämän.

Viime aikoina Lvova-Belova ei ole pitänyt ukrainalaispoikaa esillä julkisuudessa. Perhekuvissa on tänä vuonna esiintynyt vain Lvova-Belovan ja hänen miehensä yhteisiä lapsia. RTVE:n mukaan Lvova-Belova on kertonut, että pojalla on ollut vaikeuksia historian kokeissa, sillä hänelle ”on opetettu historiaa väärin Ukrainassa”.

Useiden maiden pakotelistalla

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisia pakolaisia väliaikaisessa majoituksessa liikuntahallissa Taganrogissa Rostovin alueella Venäjällä 21. maaliskuuta. Kuva: Arkady Budnitsky / EPA

Yhdysvallat, Britannia, EU, Sveitsi ja Australia ovat asettaneet Lvova-Belovan pakotelistalle.

Yhdysvaltain mukaan Lvova-Belovan pyrkimyksiin kuuluu erityisesti ukrainalaislasten pakkosiirrot sekä pakkoadoptiot venäläisiin perheisiin ja heidän venäläistämisensä.

Lvova-Belova on muun muassa Telegram-päivityksessään kieltänyt toimivansa väärin. Ukrainalais- ja länsimedioita hän kutsuu valeuutisoijiksi.

Myös presidentti on puolustanut Lvova-Belovaa. Putinin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Lvova-Belovaa pitäisi kiittää ja kumartaa tekemästään työstä.

Venäjän lapsikaappausjärjestelmässä on mukana myös muita vallankäyttäjiä.

RTVE:n mukaan Lvova-Belovan kanssa lapsikaappauksia hoitavat Moskovan pormestari Andrei Vorobjov, Venäjän miehittämän Luhanskin johtaja Leonid Pasetšnik sekä Venäjän miehittämän Donetskin johtaja Denis Pušilin. Kaikki kolme miestä löytyvät eri maiden pakotelistoilta.