Pula ammuksista voi rajoittaa Ukrainan kykyä sotia – lännessä reagoitu hitaasti tarpeen kasvuun, sanoo tutkija Ilmari Käihkö

Ukraina on jo ammuspulan takia joutunut korvaamaan vanhaa neuvostoaseistustaan länsimaisella. Ammuksia kuitenkin kuluu enemmän kuin niitä lännessä tehdään.

Ukraina kuluttaa tätä nykyä enemmän ammuksia kuin niitä tuotetaan länsimaissa. Lännessä ammuspulan mahdollisuus on ollut tiedossa pitkään, mutta tuotannon lisäämisessä on edetty hitaasti, sanoo sotatieteen dosentti Ilmari Käihkö.

Myös Venäjää saattaa uhata pula ammuksista, mutta siellä tuotantoa on lisätty. Asetehtailla painetaan töitä vuorokauden ympäri.

Ammusten riittävyys voi pitkälti ratkaista sen, kumpi on sodassa niskan päällä. Käihkön mukaan Ukrainalla on länsiaseiden ansiosta kuitenkin etuja, joiden vuoksi se voi pärjätä vähemmälläkin ammusmäärällä.

”Merkittävä ongelma”

Käihkön mukaan ei ole tiedossa, paljonko Ukrainalla on ammuksia varastossa.

– Mutta kyllähän ammusten riittävyys on selkeästi pidemmällä aikatähtäimellä merkittävä ongelma, hän toteaa.

Käihkö huomauttaa, että asia on ollut tiedossa hyvin pitkään. Ukrainassa on pikkuhiljaa siirrytty neuvostovalmisteisista aseista länsiaseisiin juuri siksi, ettei neuvostoaseisiin pystytä tukijamaissa valmistamaan helposti ammuksia.

Ukraina esimerkiksi siirtyi tykistön osalta jo toukokuussa länsimaisiin asejärjestelmiin, koska ammuksia vanhoihin tykkeihin ei enää löytynyt.

Ongelmaksi asian tekee se, ettei lännessä ole käynnistetty ammustuotantoa siinä määrin kuin Ukraina olisi tarvinnut.

– Tämä on selkeästi sodankäyntiä rajoittava tekijä. Tosin tiedetään, että samoin on Venäjällä.

Eniten käytetään tykistöammuksia, mutta puhetta on ollut myös käsiaseiden ammuspulasta.

Neuvostoaseiden käyttökelvottomuudessa hyvää ja huonoa

Käihkön mukaan Ukrainan kannalta on sekä hyviä että huonoja puolia siinä, että sen neuvostotyyppiset aseet tulevat ammusten loppumisen vuoksi käyttökelvottomiksi.

Hyvä puoli on se, että Ukraina saa lännestä uudenaikaisempaa ja ehkä parempaa kalustoa.

Ongelma on se, että sotilaita on koulutettu käyttämään vanhempaa kalustoa ja he ovat joutuneet siirtymään uuteen kalustoon sodan aikana.

Lisäksi, kun lännestä on tullut suuret määrät erilaisia asejärjestelmiä, logistiikka on aikamoinen ongelma. Esimerkiksi vaikka tykistö käyttää samaa kaliiberia, ammukset eivät välttämättä ole yhteensopivat.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaisjoukot ovat Puolassa saamassa koulutusta Leopard-panssarivaunujen käyttöön. Kuva on otettu 13. helmikuuta. Kuva: EPA

Siksi Ukraina toivoo panssarivaunuiksi Leopardeja: niitä on Euroopassa 2 000, niihin saa varaosia ja ammuksia ja koulutus on yhtenevää.

Käihkö uskoo, että Ukraina saa länneltä jossain vaiheessa vielä lentokoneitakin: nykyinen kalusto kuluu ja sitä tuhoutuu, ja ammusten saatavuus on ongelma.

Venäjällä tuotantoa on lisätty

Käihkön mukaan Venäjällä on ainakin julkisten tietojen mukaan panostettu enemmän tuotantoon kuin Ukrainaa tukevissa maissa.

– Venäjällä aseteollisuus tekee tällä hetkellä kolmea vuoroa, 24 tuntia vuorokaudessa.

Ukrainan tukijamaissa on kyllä Käihkön mukaan keskusteltu pitkään ammusten ja muiden järjestelmien tuottamisesta, mutta toimiin on ryhdytty hitaasti.

– Ammusten tarpeeseen olisi voinut reagoida jo viime kesänä, jolloin nyt alettaisiin nähdä tuloksia.

Käihkö tosin huomauttaa, ettei kaikki tieto ole välttämättä julkista.

Intressit eivät täysin samat

Ongelma Ukrainan aseistamisessa on myös se, ettei kaikki tuotanto länsimaissa mene Ukrainalle, vaan maat tarvitsevat aseistusta myös itse.

– Varsinkin maat, jotka ovat nyt huomanneet, että niiden puolustus ei ole ollut hyvissä kantimissa. Ukraina kilpailee siinä mielessä kansallisten tarpeiden kanssa, Käihkö sanoo.

– Suomessakin tästä on puhuttu. Koko ajan joudutaan miettimään sitä, kuinka paljon olemme valmiita maksamaan ja minkä riskin olemme valmiita hyväksymään Ukrainan tukemiseksi. Ukrainan intressit eivät ole täysin samat kuin meidän intressimme.

Käihkö muistuttaa, että vaikka Suomessakin halutaan, että Ukraina voittaa, ei haluta antaa tukea sillä hinnalla, että Suomi joutuisi vaikeaan tai turvattomaan tilanteeseen.

Toiseksi ongelmaksi nousee Euroopan maiden kyky auttaa Ukrainaa, kun monen maan oma puolustuskaan ei ole hirveän hyvä.

– Eihän Ukrainaa voi tukea, vaikka olisi kuinka poliittista tahtoa, jos ei ole jotain mitä antaa niille. On jo varaston pohjia kaiveltu ja annettu Ukrainalle.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaissotilaita Donbassin rintamalla 28. joulukuuta. Kuva: Stella Pictures / AOP

Kun varastossa ei ole enää mitä antaa, joudutaan tekemään vielä vaikeampia päätöksiä: annetaanko materiaalia omilta puolustusvoimilta.

Sitäkään monella maalla ei ole kovin runsaasti. Hollannissa on esimeriksi vain noin 15 panssarivaunua, jotka nekin on liisattu Saksalta.

– Ei ole ihme, ettei Hollanti anna Ukrainalle yhtään Leopard-panssarivaunua, koska sillä ei ole mistä antaa.

Kyse on myös siitä, miten paljon ja miten pitkään eri mailla on halua antaa tukea. Yhdysvalloilla on edelleen kykyä avustaa Ukrainaa ja se onkin antanut tukea kaikista eniten.

Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Jose Fernandez sanoi keskiviikkona Ylelle, että Yhdysvallat jatkaa Ukrainan sotilaallista ja humanitaarista tukemista niin kauan kuin on tarpeen.

– Ukraina voi luottaa Yhdysvaltojen apuun ja tukeen niin kauan kunnes se saa vallattua alueensa takaisin, toteaa Fernandez.

– Yksi Putinin virheistä on se, että hän ei osannut odottaa lännen yhtenäisyyttä.

Mutta Käihkön mukaan 40 prosenttia Yhdysvaltain republikaaneista on sitä mieltä, että Ukrainaa on tuettu jo liikaa.

– Ukraina ei voi ottaa itsestäänselvyytenä sitä, että tuki tulee jatkumaan nykyisen tasoisena, hän toteaa.

Käihkö myös huomauttaa, ettei Ukrainan saama tuki ole sitä, mitä maa toivoo, eikä tule sitä olemaankaan. Tuen riittämättömyys käy ilmi hänen mukaansa jo siinä, että Venäjä pitää hallussaan viidesosaa Ukrainasta. Venäjä myös etenee tällä hetkellä, joskin hitaasti ja kuluttavasti.

Käihkö povaa kevääksi rajuja taisteluja

Käihkö toteaa, ettei Venäjän ammusvarastojen suuruudesta ole tietoa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Venäjä ampuu paljon vähemmän kuin aiemmin. Tämä viittaa siihen, että maalla alkaisi olla pulaa ammuksista.

– Toinen tulkinta on, että Venäjä on varastoinut ammuksia suurempaa hyökkäystä varten.

Jos kummallakin puolella ammukset alkavat vähentyä, silloin sodankäynnin intensiteetti laskee. Mutta siinä tilanteessa ei olla vielä:

– Keväällä voi tulla suurimmat taistelut sitten toisen maailmansodan. Sinne on tullut niin paljon lisää kalustoa ja sotilaita.

Sodan alussa Venäjällä oli materiaaliylivoima, mutta Ukrainalla enemmän sotilaita. Nyt sotilaita on kummallakin kutakuinkin yhtä paljon.

Materiaaliylivoima on Käihkön mukaan edelleen osittain Venäjällä, erityisesti sillä on vahvempi ilma-ase.

Ukraina kuitenkin pystyy kompensoimaan heikkouksiaan paremmalla aseistuksella. Ammuksia ei tarvitse olla yhtä paljon, jos pystytään ampumaan tarkemmin.

Ukraina on saanut monien merkittävien iskujensa kohteet länsitiedustelun avulla. Venäjällä ei ole yhtä tarkkoja aseita eikä yhtä hyvää tiedustelutietoa.

– Nämä ovat asioita, joita Ukraina pystyy tekemään paremmin vähemmällä. Mutta se vaatii, että tuki Ukrainalle jatkuu, sanoo Käihkö.