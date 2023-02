Finnair kertoo sen akuutin kriisin olevan ohi, sillä monet aloittavat pitkän viikonloppulomansa etätyöpäivällä Euroopassa

Finnairin koneet lensivät loppuvuodesta aiempaa täydempinä. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen ei näy lentolippujen varauksissa, vaikka lippujen hinnat ovat kalliimpia kuin vuosikausiin.

Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan taustalla on pitkän pandemia-ajan jälkeen etätyöhön liittyvä uusi ilmiö. Monet tekevät perjantain etätöitä muualla Euroopassa, ja jatkavat pitkän viikonloppuloman viettoon.

– Ihmiset priorisoivat erilaisia elämyksiä omaa kulutusta harkitessaan, ja se näkyy varauskäyttäytymisessä, sanoo Manner.

Mannerin mukaan lentomatkojen varaamisessa on palattu pandemiaa edeltävään aikaan, ja tällä hetkellä matkoja varataan jo ensi kesälle. Eurooppalaisten turistien lisäksi Helsinki-Vantaalla nähdään ensi kesänä jälleen myös kiinalaisturisteja.

Helsinki-Vantaan kautta tapahtuva kauttakulkumatkustus voi elpyä nopeasti, kun vain harva eurooppalainen lentoyhtiö lentää vielä ensi kesänä Kiinaan Venäjän ylilentokiellon seurauksena.

– Ihmisten pitää saada passi- ja viisumiasiat kuntoon, ja sen jälkeen näemme merkittävää kysyntää Kiinan markkinoilta.

Finnair lentää yhtiön uuden arvion mukaan tänä vuonna 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna henkilökilometreillä mitattuna, vaikka Venäjän ylilentokiellon takia varsinkin Kiinaan lentoja on vähemmän. Yhtiön uusi strategia on kääntänyt katseet Pohjois-Amerikan ohella varsinkin Lähi-itään.

Elpymistä vauhdittaa yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa, jonka seurauksena Finnair lentää päivittäin Helsinki-Vantaan ohella Tukholmasta ja Kööpenhaminasta Dohaan. Viikoittaisia lentoja on jo yhtä paljon kuin Manner-Kiinaan ennen koronaa. Dohan kautta Finnairin lennoille tulee jatkomatkustajia Australiasta, Etelä-Aasiasta ja Afrikasta.

– Afrikan talous kehittyy ja kasvaa. Uskomme, että pidemmällä aikavälillä sinne tulee kohdistumaan kasvavaa asiakaskysyntää, jatkaa Manner.

Finnair ei vähennä laivastoaan – jopa lisärekrytointeja harkitaan

Finnairin syyskuussa julkistaman strategian yhtenä osana oli selvittää laivaston koon pienentämistä, kun Aasian lentojen määrä vähenee.

Lentomatkustus kasvaa kuitenkin sellaisella vauhdilla, että yhtiön kaikille 80 lentokoneelle on käyttöä jatkossakin. Yli vuoden tauon jälkeen Finnair aloittaa uudelleen lennot Osakaan, ja lisää lentovuoroja Tokioon, Hongkongiin ja Delhiin.

– Laivaston koko on jonkun verran pienentynyt pandemiaa edeltävästä ajasta. Olemme pystyneet lisäämään koneiden käyttöastetta tekemällä koneiden ja miehistön ulosvuokrausta muille lentoyhtiöille. Oman lentämisen ja ulosvuokrausten yhdistelmänä meidän nykyiselle laivastolle on käyttöä, joten emme näe suuria muutoksia tapahtuvan meidän laivastossa, sanoo Manner.

Yhtiö on juuri sopinut neljän matkustajakoneen vuokraamisesta vuoden ajaksi miehistöineen British Airwaysille. Sen lisäksi kalustoa ja miehistöä lentää vuokrattuna saksalaiselle Lufthansalle.

Koneiden lisääntynyt käyttö tarkoittaa, ettei lentävän matkustamohenkilökunnan määrä enää vähene.

– Itse asiassa pikemminkin on niin, että meidän pitää harkita pieniä lisärekrytointeja keväästä alkaen.

Kannattavaksi vuonna 2024

Vahva kysyntä nosti Finnairin loka–joulukuun liiketuloksen 18 miljoonaan euroon ja samalla nettotuloksen plussalle.

Vaikka loppuvuodesta Finnair ylsi jo voitolliseksi, koko vuoden 2022 vertailukelpoinen liiketulos jäi 164 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Tappio jäi analyytikoiden odotuksia pienemmäksi.

Vuonna 2021 tappiot olivat 468 miljoonaa euroa.

Mannerin mukaan käänne tapahtuu vuoden 2024 puolivälissä.

– Me jätämme kolmen vuoden akuutin kriisivaiheen nyt taaksemme, ja siirrymme tervehtymisvaiheeseen. Mutta meillä on edelleen pitkä tie siihen, että palautamme yrityksen kannattavuuden siinäkin tilanteessa, että Venäjän ilmatila on kiinni.