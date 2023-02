Kevään 2023 muodissa napa näkyy eikä vaatteella ole sukupuolta – listasimme herkullisimmat trendit

Taloudellinen epävakaus näkyy myös pukeutumisessa, mutta se ei poista ihmisten kiinnostusta kauneuteen ja haluun ilmaista itseään vaatteilla.

Yksi seuraus tästä kiinnostuksesta on, että second hand-vaatteiden ja vaatevuokraamoiden palvelut kasvavat. Monet korjauttavat vanhoja vaatteita ompelimoissa tai oppivat itse korjaamaan. (siirryt toiseen palveluun)

Fashion Finlandin toiminnanjohtaja ja muotiin erikoistunut toimittaja Sami Sykkö sanoo, että vastuullinen muoti ja kierrätys kiinnostavat yhä suurempaa joukkoa ja suomalaiset ovat järkeviä kuluttajia.

Samaa mieltä on muotisuunnittelija Sofia Järnefelt, joka toimii mentorina Muodin huipulle -televisio-ohjelmassa.

– Nuoret muotisuunnittelijat ovat vastuullisia ja ajattelevat kaikessa kierrätystä, hän summaa.

Muutos kestävämpään suuntaan näkyy myös vaateteollisuudeessa, jossa kehitetään uusia vastuullisempia materiaaleja. Esimerkiksi loncell-kuidun raaka-aineena käytetään kotimaista koivua.

Sami Sykkö ja Sofia Järnefelt olivat vieraana Ylen Kulttuuriykkösessä maanantaina 13. helmikuuta.

Maailmantilanteesta huolimatta elämme nyt kevään kuuminta trendisesonkia, kun New Yorkin (siirryt toiseen palveluun) ja Kööpenhaminan muotiviikoilla (siirryt toiseen palveluun)on esitelty uusimpia trendejä. Esittelemme tässä niistä muutaman.

Viva Magenta ja hyvä hedonismi

Muotiväen keskustelunaiheisiin kuuluu aina näin vuoden alussa analysoida vuoden väriä, joka on 2023 purppuran sävyihin kuuluva Viva Magenta. New Yorkissa vuonna 1963 perustettu Pantonen standardoimisjärjestelmä määrittää painovärit järjestysnumeroilla. Vuodesta 2000 lähtien se on julkaissut valintansa vuoden väriksi. Vuoden väri on alkanut myös määrittää trendejä.

Avaa kuvien katselu Pinkki on eskapistinen väri. Kuva on Pamella Rolandin muotinäytöksestä New Yorkin muotiviikoilta. Kuva: EPA-EFE

Vuosien mittaan värin valinta on alkanut heijastaa myös yhä enemmän omaa aikaamme.

– Se on niin voimakas ja energinen väri ja siitä tulee niin hyvälle tuulelle, sanoo Sykkö ja nostaa esille Valentinon viime syksyn muotinäytöksen, (siirryt toiseen palveluun) jossa kaikki oli magentanväristä.

Järnefeltille sävy edustaa hyvää hedonismia, lupaa nautiskeluun.

– Voin kuvitella itseni Amalfin rannikolle aurinkotuoliin siemailemaan daiquiria nimenomaan tällaisessa aniliinin- tai fuchsianvärisessä uima-asussa, hän maalaa.

Muotimerkki Hedwigin perustaja ja luova johtaja Järnefelt on työskennellyt myös trenditoimisto Peclers Pariisisissa. Siellä hän on päässyt mukaan luomaan trendianalyysejä. Katukuvaan trendit saapuvat haute couturen, kuten Chanelin ja Christian Diorin luomusten, inspiroiman edullisemman ja helpommin saavutettavan pintamuodin kautta.

Barbiepinkiksikin kutsutun värin eri sävyt viestittävät hempeydestä, paosta pois kaikesta raskaasta ja arkisesta. Pinkissä on tiettyä anarkismia.

Päiväpaljetit tulevat työpaikoille

Paljettien, eli kimaltavien pyöreiden koristeiden, kiehtova historia yltää peräti 1600-luvun Euroopan hoveihin. 1800-luvun lopussa paljetit olivat suosittuja ranskalaisissa muotihuoneissa. Paljettimekot tuovat mieleen Charlestonin aikakauden vapautuneet naiset. Voisi sanoa, että paljetit ovat kevyen ja juhlavan elämäntyylin symboleita.

Avaa kuvien katselu Christian Cowanin paljettikimallusta New Yorkin muotiviikoilla helmikuussa. Kuva: BACKGRID/All Over Press

Mutta tänä päivänä paljetit eivät kuuluu pelkkään juhlaan, tietää Sykkö:

– Paljetteja käytetään myös päiväaikaan ja niitä voi yhdistää myös muihin vaatteisiin.

Hän kertoo kehittäneensä sanan päiväpaljetit.

Kaipuu kimallukseen ja glamouriin liittyy Sykön mielestä pandemiaan. Aikaan, jolloin olimme paljon kotona ja emmekä voineet lähteä mihinkään. Nyt otamme kaiken irti pukeutumalla kimaltavaan.

Järnefelt on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, ettei arki-ja juhlavaatteiden eron tarvitse olla valtava.

Napa näkyy ja vaatteet kuultavat läpi

Nyt napa saa näkyä taas. Viimeksi tämä oli muotia 2000-luvun alussa. Housut ja hameet ovat jälleen matalia ja paljastavat vyötärön.

Sykkö on huomannut, että gaaloissa on jo nyt näkynyt lyhyitä yläosia tai matalia alaosia, jotka paljastavat navan. Hän kutsuu trendiä Hollywood-tyyliseksi. Järnefelt näkee tässä trendissä kehopositiivisuutta. Sitä, että kehot saavat olla ylpeästi näkyvillä riippumatta niiden koosta tai muodosta.

Avaa kuvien katselu Leikkisää ja läpikuultavaa juhlaeleganssia italialaisen muotibloggaja-mallin Chiara Ferragnin päällä Sanremon musiikkifestivaaleilla helmikuun alussa. Kuva: EPA-EFE

Läpinäkyvyys on ollut esillä monien muotivaikuttajien Instagram-tileillä. Alusvaatteet näkyvät läpikuultavien kankaiden alta. Myös syvät halkiot hameissa ja mekoissa ovat arkipäivää. Järnefelt pukeutui itse läpinäkyvään mekkoon Venla-gaalassa helmikuun lopussa. Hän kokee, että läpinäkyvyys tuo kaivattua huolettomuutta usein kovin viralliseen juhlapukeutumiseen.

– Läpinäkyvyys on kevyempää, eikä tunnu niin pönöttävältä. Sillä saadaan juhlaan tuotua rentoutta, Järnefelt sanoo.

Järnefeltin mukaan läpinäkyvyydessä korostuu vaatteiden kerrostamisen mahdollisuus, jolloin voidaan puhua sesongittomasta muodista.

– Vaatteita ei ole tehty vain yhteen vuodenaikaan, vaan niitä voi yhdistää erilaisiin vaatteisiin ympäri vuoden ja luoda niille enemmän käyttökertoja, muotisuunnittelija toteaa.

Unisex-muoti on megatrendi

Vuonna 2021 uutisoitiin, että Lontoo siirtyy sukupuolettomaan ja sesonkivapaaseen muotiviikkoon (siirryt toiseen palveluun). Sykön ja Järnefeltin mukaan sukupuolen häivyttäminen on valtava trendi, jota kohti on oltu menossa jo vuosikausia. Sykkö muistuttaa, että nais- ja mieskategoriat ovat poistumassa elokuva-alan gaaloista. Ehkä pian muodistakin?

Järnefeltin mielestä unisex-muoti on muotia, joka keskustelee binäärisen ja non-binäärisen sukupuolen suhteesta.

– Näen että me olemme menossa suuntaan, jossa miesten ja naisten muotia ei erotella toisistaan, vaan vaatteet ovat kenen tahansa käytettävissä, hän sanoo.

Esimerkkinä unisex-muodista ovat militaarityyliset cargo-housut (siirryt toiseen palveluun), jotka alunperin olivat miesten työhousut. Kevään trendien mukaan niitä voivat käyttää kaikki. Kontrastissa on voimaa, joten cargo-housut voi yhdistää vaikkapa juhlaviin yläosiin.

Cargo-housujen tavoin erilaiset ”työvaatteet” tulevat aina silloin tällöin muotiin. Järnefelt kokee, että ne ovat kiehtovia, koska niistä voi jättää pois joitakin yksityiskohtia runsaiden rakenteiden takia.

Toinen vahva ja helposti haltuunotettava kevättrendi ovat kookkaat XXL-laukut. Oversize-veskat melkeinpä peittävät kantajansa yläosan ja luovat graafisen ilmeen katukuvaan.

Mikä trendeistä inspiroi sinua eniten? Voit osallistua keskusteluun.

