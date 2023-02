Bensiini ja diesel voivat loppua osalla huoltoasemista jopa alle viikossa

Autoilijoita uhkaa polttoainepula, jos Auto- ja kuljetusalan lakko jatkuu pitkään.

Huoltoasemilla on bensiiniä ja dieselpolttoainetta tankeissaan useimmiten noin viikon varasto. Vilkkailla asemilla tankin pohja tulee vastaan vieläkin nopeammin.

Polttoainekuljetukset ovat olleet seisauksissa eilisestä lähtien. Vilkkaimmilla huoltoasemilla saattaa polttoainemyynti loppua jo viikonloppuna, arvioi Lapin bensiinikauppiaat ry:n puheenjohtaja, yrittäjä Mika Kuusela Rovaniemen Vanttauskoskelta.

– Justiin sain puhelun missä tämän viikon polttoainekuormat peruttiin. Kyllähän tässä suuret mahdollisuudet on niin käydä, että jos lakko kestää pitkään, niin tässä on vielä vaarana tien päälle jääminen.

Polttoaineita ei ole voinut kovin paljon hankia varastoonkaan, sillä asemien tankeissa tulee tilavuus äkkiä vastaan. Ja toisaalta, isoa varastoa ei ole edes kannattanut hankkia, kun hinnat muuttuvat koko ajan.

– Kyllä se on rajallista, mikä säiliön koko on. Yleensä se on maksimissaan mitoitettu sellaiseen kahden viikon tarpeisiin.

– Ja kun hinta humpaa koko ajan, niin senkään takia kukaan ei pysty pitämään suuria varastoja, Mika Kuusela sanoo.