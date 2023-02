Naton pääsihteeri uskoo, että viimeistään paine kesän Nato-huippukokouksessa saattaa Suomen ja Ruotsin jäsenyydet maaliin

BRYSSEL Naton Brysselissä pidetyn puolustusministerikokouksen yhteydessä on keskusteltu siitä, onko Nato muuttanut suhtautumistaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemiseen.

Pohjoismaisille toimittajille asiaa kommentoinut pääsihteeri Jens Stoltenberg vakuuttaa, että hänen näkemyksensä Suomeen ja Ruotsiin liittyen ei ole muuttunut.

– Viestini olemaan sama kuin aikaisemmin: Suomen ja Ruotsin pääseminen Naton jäseniksi vahvistaa puolustusliittoa. Suomi ja Ruotsi ovat täyttäneet heinäkuun huippukokouksessa tehdyn sopimuksen ehdot.

Stoltenberg on kuitenkin aiempaa selvemmin korostanut, että hakemusten nopea eteneminen on tärkeämpää kuin prosessien samanaikaisuus. Yleinen tulkinta lausunnosta on ollut, että Naton viesti on muuttunut.

– Turkki voi itse päättää siitä, ratifioidaanko molemmat liittymispöytäkirjat vai ainoastaan yksi niistä. Arvioni on, että on tärkeintä, että sekä Suomi että Ruotsi pääsevät jäseniksi nopeasti, Stoltenberg kommentoi.

Lehti: Suomi voidaan hyväksyä ensin

Norjalaislehti VG:n mukaan on mahdollista (siirryt toiseen palveluun), että Suomen Nato-jäsenyys tullaan hyväksymään erikseen, ja ennen Ruotsia.

Lehti viittaa presidentti Recep Tayyip Erdoğania lähellä olevaan nimettömään lähteeseen, joka on kommentoinut ratifiointiprosessia Stoltenbergin Turkin vierailun alla. Stoltenberg vierailee Turkissa tostaina.

Stoltenbergin mukaan on julkisesti tiedossa, että Turkki on suhtautunut eri tavoin Suomeen ja Ruotsiin.

Stoltenberg korostaa, että päätös ratifionnista ei ole Naton käsissä vaan yksinomaan Turkin. Hän sanoo tekevänsä töitä sen eteen, että ratifioinnit etenevät niin Turkissa kuin Unkarissa.

Vilnan huippukokous voi olla ratkaiseva

Naton virkamieslähde arvioi kokouksen yhteydessä, että Naton heinäkuussa pidettävä kokous voi olla ratkaiseva Suomen ja Ruotsin hakemusten kannalta.

Yle kysyi Stoltenbergiltä hänen arvioitaan lähestyvän huippukokouksen vaikutuksesta Suomen ja Ruotsin Nato-prosessiin.

Turkki päätti kutsua Suomen ja Ruotsin Naton jäseniksi Madridissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kuva: Dursun Aydemir / AOP

Stoltenbergin mukaan on selvää, että Vilnan huippukokous luo edellytyksiä ratkaisevien päätösten syntymiselle, jos ratifioinneista ei ole päätetty kokoukseen mennessä.

– Näimme tämän viime vuonna, kun Suomi ja Ruotsi oltiin kutsumassa Naton jäseniksi. Se, että kaikki johtajat olivat samassa huoneessa keskenään mahdollisti neuvottelut ja päätöksen syntymisen.

Suomi ja Ruotsi otetaan jäseniksi

Stoltenberg korostaa, että Suomi ja Ruotsi ovat jo nykyisellään paljon lähempänä Natoa kuin ennen jäsenyysprosessin aloittamista. Tarkkailijajäsenyys mahdollistaa integroitumisen puolustusliitton jo ennen varsinaista jäsenyyttä.

Suomi ja Ruotsi ovat myös saaneet kahdenvälisiä turvallisuusvakuutuksia useilta Nato-mailta, muun muassa Yhdysvalloilta.

– On mahdotonta ajatella, että Nato jättäisi reagoimatta, jos Suomeen ja Ruotsiin kohdistuisi sotilaallinen uhka.

Julkisuudessa on myös keskusteltu siitä, voisivatko Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit jumiutua pysyvästi, jos ratifioinnit eivät etene Turkissa ja Unkarissa. Stoltenbergin mukaan syytä huoleen ei ole.

- Olen varma, että Suomi ja Ruotsi pääsevät Naton jäseniksi.