KRP: Poliisi on löytänyt Suomesta yli kymmenen Venäjän Ukrainassa tekemien sotarikosten uhria tai todistajaa – heitä on kuitenkin enemmän

Poliisi on keväästä lähtien puhuttanut Ukrainan sodan jaloista Suomeen saapuneita ihmisiä. Keskusrikospoliisin tietoon on tullut noin kymmenen tapausta, joissa voidaan epäillä sotarikoksia.

Poliisi on pyrkinyt saamaan ja kirjaamaan Ukrainan sotaa Suomeen paenneilta tietoja heidän kokemistaan tai todistamistaan sotarikoksista

Näin on tehty jo maahantulon alkuvaiheessa, jos tulijat ovat itse halunneet kertoa asiasta.

Valtakunnallista tilannetta kartoittava keskusrikospoliisi saa tiedot paikallispoliisilta.

– Poliisin luoman toimintamallin mukaisesti tällaisia tapauksia on meillä esiselvityksessä noin kymmenen kappaletta, kertoo rikosylikomisario Risto Lohi keskusrikospoliisista.

Lohen mukaan tapaukset koskevat hieman yli kymmentä henkilöä.

– Kyse on henkilöistä, jotka ovat todistaneet sotarikosta tai ovat joutuneet sotarikoksen kohteeksi. Mutta tässä vaiheessa tätä tarkemmin en asiaa valitettavasti voi avata.

Poliisi ei kerro tiedonkeruun käytäntöjä

Poliisihallitus antoi ohjeet tietojen keräämiseksi viime keväänä. Se ei halua kommentoida ohjeiden eikä toimintamallin sisältöä.

Tarkkoja tietoja ei heru keskusrikospoliisistakaan. Lohi ei kerro tarkemmin, mitä yhdenmukainen malli käytännössä tarkoittaa.

– Tähän voi sisältyä puhutuksen lisäksi kuulustelu ja mahdollisten muiden todisteiden kirjaaminen ja tallentaminen.

– Luonnollisesti henkilön rooli ilmoitetuissa tapahtumissa – todistaja tai asianomistaja – vaikuttaa osaltaan kysymyksiin ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin, sanoo Lohi.

Uhreja ja todistajia todennäköisesti ”selvästi” enemmän

Lohi myöntää, että Poliisihallituksen toimintamallin mukaisesti tietoon tulleiden tapausten määrää voidaan pitää matalana.

Tietoa kertyy kuitenkin myös muilla tavoilla, ja silloin puhutaan jo suuremmista määristä.

– Poliisi pitää muiden kartoitusten perusteella todennäköisenä, että mahdollisia todistajia tai asianomistajia voi olla Suomessa selvästi tätä enemmän.

Lohen mukaan on hyvin todennäköistä, että määrät tulevat myös kasvamaan ajan myötä.

Avaa kuvien katselu Rikosylikomisario Risto Lohi sanoo, että edessä on vuosia kestävä urakka, kun Suomessa avataan omia tutkintoja tai avustetaan muiden maiden tai kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintoja. Kuva: Silja Viitala / Yle

Sotarikosten esitutkinnasta päättää valtakunnansyyttäjä

Poliisi tekee yhteistyötä tietojen saamiseksi Rajavartiolaitoksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa.

Lohi kertoo, että KRP vastaa valtakunnallisen kokonaistilanteen kartoittamisen lisäksi myös tarvittavista lisäselvityksistä, mahdollisista kansainvälisistä tiedusteluista ja yhteistyöstä sekä yhteydenpidosta syyttäjälaitokseen.

Keskusrikospoliisi voi aloittaa varsinaisen esitutkinnan Ukrainassa tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista vain valtakunnansyyttäjän päätöksellä.

Ukraina on itse tiedottanut yli 65 000 sota- ja hyökkäysrikoksesta. Tutkintoja on käynnissä myös eräissä muissa Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa, koska sotaa ulkomaille paenneita ukrainalaisia on miljoonia.

Avaa kuvien katselu Ukrainasta on löydetty lukuisia surmattujen siviilien joukkohautoja muun muassa Butšan läheisyydestä. Kuva: Dominika Zarzycka/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Tutkija: vähäiseen määrään voi olla monta syytä

Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden dosentti ja tutkija Immi Tallgren sanoo, että KRP:n ilmoittama kymmenen tapausta kuulostaa vähäiseltä verrattuna siihen, että Suomesta on tilapäistä suojelua hakenut liki 50 000 ukrainalaista.

Tallgren huomauttaa, että tulijoita oli toki alkuvaiheessa paljon alueilta, jotka eivät olleet Venäjän miehittämiä. Rikoksia on nähty eniten nimenomaan miehitysalueilla.

– Voidaan varmaan myös miettiä, että millaisia ovat olleet ne tilanteet, missä ukrainalaisia kuullaan. Onko luotu riittävän hyvä tilanne, missä ihmiset voivat turvallisesti puhua siitä, mitä he ovat kuulleet tai nähneet tai itse kokeneet.

– Kansallisessakin poliisitoiminnassa nähdään, että rikoksista, jotka ovat olleet väkivaltaisia, nöyryyttäviä tai seksuaalisuuteen liittyviä, on ylipäätään erittäin vaikea puhua.

Tallgrenin mukaan haluun kertoa rikoksista vaikuttavat monet muutkin asiat. Esimerkiksi se, minkälainen kuva viranomaisista on maahan tullessa syntynyt, onko poliisi nainen vai mies, onko tilanteessa oman äidinkielen tulkki tai onko tulkki samaa sukupuolta.

Tallgren sanoo myös, että ukrainalaisten luottamus poliisiin ei ole yhtä vahvaa kuin suomalaisilla.

Tietojen kerääminen tukee Ukrainan viranomaisia

Ukraina ei Tallgrenin mukaan selviä yksin tutkinnasta ja sotarikoksia tehneiden syyttämisestä ja tuomitsemisesta, vaikka ukrainalaiset viranomaiset toimivatkin ripeästi.

– Poliisin Suomessa hyvin tekemällä tiedonkeruulla tuetaan ukrainalaisia viranomaisia, joilla on ensisijainen toimivalta.

Avaa kuvien katselu Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden dosentti Immi Tallgren arvioi, että Suomessa voitaisiin tuomita Ukrainassa sotarikoksiin syyllistyneitä henkilöitä. Kuva: John Palmen / Yle

Euroopassa tehdään jo paljon yhteistyötä erilaisen avun järjestämisessä ja koordinoinnissa Ukrainalle, ja Suomi tekee siinä osansa.

Tallgren sanoo, että Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen yritetään saada tuomittavaksi johtavassa asemassa olleet, suunnitelmia laatineet ja ylipäätään politiikasta tai sotilasoperaatioista päättäneet henkilöt.

– Suomi rikostuomioistuimen sopimusvaltiona tukee kansainvälisiä toimia, ja siellä on suomalaisia virkamiehiä mukana.

– Suomi voi myös antaa oikeusapua muille valtioille, luovuttaa epäiltyjä rikosten tekijöitä ja auttaa todistajien tai asianomistajien saannissa paikalle.

Ukraina on vaatinut, että venäläisjoukkojen tekemiä rikoksia selvittämään perustettaisiin erillinen kansainvälinen tuomioistuin.

Avaa kuvien katselu Raskaiden sotarikosten lisäksi hyökkääjät syyllistyvät myös ukrainalaisten omaisuuden tuhoamiseen ja varastamiseen. Kuva Kutuzivkan kylästä Harkovan läheltä. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Sotarikosoikeudenkäyntejä myös Suomessa

Tallgren sanoo, että Ukrainassa tapahtuneita sotarikoksia käsitellään todennäköisesti myös suomalaisissa tuomioistuimissa, koska niitä on valtavasti.

Suomessa on jo käsitelty ulkomailla tehtyjä sotarikoksia ja kansanmurhaa, koska syytetyt olivat asettuneet asumaan Suomeen.

Helsingin hovioikeus tuomitsi keväällä 2012 Francois Bazaramban elinkautiseen vankeuteen osallisuudesta Ruandan kansanmurhaan.

Liberian toisen sisällissodan aikaisista rikoksista syytetyn Gibril Massaquoin syytteitä käsitellään Turun hovioikeudessa.

Koska sotarikosten uhreja ja todistajia on Suomessa, tänne voitaisiin Tallgrenin mukaan tuoda tuomittavaksi sotarikollisia.

– Sellaista ei tietääkseni ole vielä tehty, että olisi haettu ulkomaalaisen luovutusta Suomeen ulkomailla tapahtuneista ja ulkomaisiin asianomistajiin kohdistuneista kansainvälisistä rikoksista.

– Mutta se ei ole minun mielestäni ole mahdotonta, jos siihen olisi selkeä käytännön syy. Jos esimerkiksi kaikki uhrit ja merkittävä osa todistajista olisivat täällä.

Tallgren korostaa, että syyttäjäviranomainen arvioi, mikä on tarkoituksenmukaista.

