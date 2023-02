FC Interin perustaja ja seuraikoni Stefan Håkans luopuu seuran puheenjohtajuudesta – pojanpoika Nikolas Håkans jatkaa työtä

Kuva: Pekka Sipola / All Over Press

Stefan Håkans perusti FC Interin vuonna 1990. Vuodesta 1999 lähtien seura on pelannut pääsarjatasolla.

Turkulaisen jalkapalloseura FC Interin perustaja Stefan Håkans luovuttaa FC Inter Turku Oy:n puheenjohtajuuden pojanpojalleen Nikolas Håkansille.

Nikolas Håkans on toiminut yhtiön varapuheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Seura kertoo verkkosivuillaan, että Stefan Håkansin klubitakki jäädytetään ja hän on jatkossa seuran elinikäinen kunniapuheenjohtaja.

Stefan Håkans kutsui seuran perustamiskokouksen koolle 18. kesäkuuta vuonna 1990. Håkansin johdossa seura lähti kasvuun ja nousi vuonna 1993 Kakkosen ja vuonna 1994 Ykkösen kautta Veikkausliigaan vuonna 1996.

Vuodesta 1999 lähtien Inter on pelannut pääsarjatasolla. Seura on voittanut Suomen mestaruuden vuonna 2008 ja Suomen Cupit vuosina 2009 ja 2018. Lisäksi tilillä on useita Veikkausliigan kakkossijoja.

FC Interin entinen, pitkäaikainen hyökkääjä ja vuoden 2008 mestaruusjoukkueessakin pelannut Timo Furuholm intoutui torstaiaamuna kehumaan Stefan Håkansia tämän tekemästä työstä Twitterissä.