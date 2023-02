Donald Trumpin ensimmäisenä haastanut Nikki Haley on kompromisseja kannattava ulkopolitiikan haukka ja aborttioikeuksien vastustaja

Etelä-Carolinan kuvernööri, Donald Trumpin kauden YK-lähettiläs, Teekutsuliikkeen jäsen, abortin vastustaja, Israelin tukija, intialaissiirtolaisten tytär, republikaani.

Tätä kaikkea on ollut 51-vuotias Nimrata Nikki Haley. Nyt hän on myös ensimmäinen, joka on ilmoittautunut haastamaan Trumpin kilvassa republikaanien presidenttiehdokkuudesta.

Trumpin vastustaja, tukija, haastaja

Kun Donald Trump pyrki republikaanien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2016, Haley ei pelkästään tukenut hänen vastaehdokastaan Marco Rubiota, vaan vastusti kiivaasti Trumpia.

Haley sanoi olevansa kiusaantunut Trumpista ja arvosteli sitä, että tämä oli haluton tuomitsemaan valkoisen ylivallan kannattajia.

Kun Trumpista tuli presidentti, Haley lähti mukaan hänen hallintoonsa.

– Olen ylpeä voidessani palvella tätä hallintoa ja tuen innokkaasti useimpia sen päätöksiä sekä suuntaa, johon se vie maata, Haley kirjoitti tuolloin mielipideartikkelissa. (siirryt toiseen palveluun)

Avaa kuvien katselu Presidentti Donald Trump ja YK-lähettiläs Nikki Haley YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2017. Kuva: EPA

Haleyn presidenttihaaveita on uumoiltu jo pitkään. Trumpin presidenttikauden päättyessä Haley kuitenkin lupasi, ettei asetu ehdolle, jos Trump pyrkii virkaan uudelleen vuonna 2024, kertoo muun muassa Voice of America -nettisivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Hän jatkoi Trumpin tukemista senkin jälkeen, kun joukko Trumpin kannattajia oli hyökännyt kongressiin loppiaisena 2020.

Keskiviikkona Haley kuitenkin ilmoittautui mukaan republikaanien presidenttikisaan.

Haley tuskin jää ainoaksi Trumpin haastajaksi. Mahdollisten muiden merkittävien haastajien lista on pitkä.

Uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) republikaanien presidenttiehdokkaaksi saattavat pyrkiä myös muun muassa Floridan kuvernööri Ron DeSantis, Trumpin varapresidenttinä toiminut Mike Pence, texasilainen senaattori Ted Cruz, Trumpin hallinnon ulkoministeri Mike Pompeo sekä yksi harvoista Trumpin vaalivilppiväitteitä kongressissa vastustaneista republikaaneista, Liz Cheney.

Tutkija: Haley voi tuoda erilaista näkökulmaa kisaan

Yhdysvaltain politiikan tutkija ja tietokirjailija Maria Lindén pitää mielenkiintoisena sitä, että kilpaan republikaanien presidenttiehdokkuudesta tulee mukaan maahanmuuttajataustainen nainen, joka on lisäksi suhteellisen nuori.

Presidentit ovat olleet Yhdysvalloissa yleensä verraten iäkkäitä valkoisia miehiä. 1940-luvulla syntyneet Trump ja nykyinen presidentti Joe Biden ovat peräti vuosikymmeniä vanhempia kuin vuonna 1972 syntynyt Haley.

Haley on itse korostanut, että presidentiksi tarvitaan uuden sukupolven edustaja. 80 vuoden iän ei pitäisi olla vaatimus, hän tokaisi uutiskanava NBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Nikki Haley oli vuonna 2010 ensimmäinen nainen ja ensimmäinen ei-valkoinen, joka valittiin Etelä-Carolinan kuvernööriksi. 38-vuotiaana hän oli myös Yhdysvaltain siihen asti nuorin kuvernööri. Kun Haleysta tuli YK-lähettiläs, hän oli ensimmäinen presidentin hallinnossa työskennellyt intialaistaustainen yhdysvaltalainen.

– Hän tuo ehkä vähän erilaista näkökulmaa muun muassa vaaliväittelyihin, toteaa Ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevä Lindén Ylelle puhelinhaastattelussa.

Lindén huomauttaa samalla, että Haleyn sukupuoli, ikä ja maahanmuuttajatausta eivät välttämättä ole hänelle eduksi, kun kilpaillaan republikaanien presidenttiehdokkuudesta.

Sivistynyttä politiikkaa

Haley edustaa maltillisuutta republikaanisessa puolueessa.

– Hän on sanonut, ettei usko hyökkäävään tyyliin, jossa yritetään nujertaa vastapuoli, vaan puoluerajat ylittävään yhteistyöhön. Siihen, että politiikkaa tehdään sivistyneesti ja kaikkia kohdellaan kunnioittavasti sekä yritetään tehdä kompromisseja, Lindén sanoo.

Hän toteaa, ettei tämä ole tämän ajan henki republikaanisen puolueen kaikkien kannattajien keskuudessa

Avaa kuvien katselu Nikki Haley ilmoitti pyrkimisestään republikaanien presidenttiehdokkaaksi keskiviikkona Charlestonissa Etelä-Carolinassa. Kuva: Bonnie Cash / AOP

– Haley voi sanomallaan vedota sellaisiin republikaanien mahdollisiin äänestäjiin, jotka kokevat Trumpin ehdokkuuden hyvin vieraaksi. Mutta ei tällä hetkellä vaikuta todennäköiseltä, että tällaisia maltillisia ehdokkaita kaipaavia äänestäjiä olisi tarpeeksi, jotta Haley menestyisi, Lindén arvioi.

Kiina vaarallisin vastustaja

Nikki Haleyn arvioidaan edustavan ulkopolitiikassa kovaa linjaa. Hän on korostanut, että Yhdysvaltojen tulee olla vahva ja ylpeä.

Haley kehottaa (siirryt toiseen palveluun)länttä puolustautumaan Venäjän, Kiinan ja Iranin uhkaa vastaan. Kiinaa hän on kuvannu (siirryt toiseen palveluun)t Yhdysvaltain historian pahimmaksi vastustajaksi.

Toimiessaan YK-lähettiläänä hän oli yksi (siirryt toiseen palveluun) Iranin kanssa solmitun ydinsopimuksen kiivaimmista vastustajista ja Israelin äänekäs tukija (siirryt toiseen palveluun).

Hän vastustaa aborttioikeuksia ja vaatii (siirryt toiseen palveluun)rajaturvallisuuden sekä kotimaisen öljyn- ja kaasuntuotannon lisäämistä. Hän haluaa myös kitkeä (siirryt toiseen palveluun) laittoman maahanmuuton, mutta toivottaa lailliset muuttajat tervetulleiksi.

Haley on kapitalismin kiihkeä puolustaja (siirryt toiseen palveluun) ja katsoo, ettei vapaa markkinatalous ole tarpeeksi vapaa.

Haley on julkisesti puhunut lapsena kokemastaan rasismista, mutta kiistää, että Yhdysvallat olisi institutionaalisesti rasistinen maa, kertoo muun muassa The New York Times. (siirryt toiseen palveluun)

Nikki Haley kasvatettiin sikhiläisyyteen, mutta hän on kääntynyt kristinuskoon. Kirjanpitäjäksi opiskellut Haley on naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta.

Välit Trumpiin ilmeisesti kunnossa

Nikki Haley kertoi Trumpille etukäteen, että aikoo tavoitella presidenttiehdokkuutta. Haley kuitenkin sanoi uutiskanava NBC:n Today-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), ettei pyytänyt Trumpin hyväksyntää.

Trump puolestaan sanoi uutiskanava Foxin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) olevansa ”iloinen” Haleyn ehdokkuudesta. Hän myös sanoi, ettei Haleyn pidä tuntea olevansa sidottu aiempaan lupaukseensa, ettei asetu Trumpin vastaehdokkaaksi. Trump totesi, että myös muita hänen aiempia tukijoitaan saattaa tulla mukaan kisaan.

Lindénin mukaan Trumpin ja Haleyn väleistä kertoo jotain myös se, että kun Haley ilmoittautui ehdokkaaksi, Trumpin kampanjan ensimmäinen viesti oli asiapohjainen.

Siinä kritisoitiin Haleyn politiikkaa, mutta ei hyökätty häntä vastaan henkilönä eikä nimitelty häntä

– Trumphan mielellään keksii pilkkanimiä poliittisille vastustajilleen, Lindén muistuttaa.

Lindénin mukaan Trump ei ole yhtä suosittu kuin aikaisemmin, ja kun hänelle tulee lisää vastarehdokkaita on kiinnostavaa nähdä mielipidemittauksista, miten Trumpin suosio kehittyy.

– Varsin harva on antanut julkisesti tukensa Trumpin ehdokkuudelle. Tämä kertoo siitä, että Trumpilla ei ole oikotietä ehdokkuuteen.

Lindénin mukaan republikaanisessa puolueessa moni on kyllästynyt Trumpiin henkilönä tämän painolastin vuoksi, mutta ei niinkään trumpilaisuuteen.

– Moni arvioi, että paras ehdokas olisi joku trumpistinen, jolla ei olisi Trumpin painolastia mutta olisi samaa ideologista vetovoimaa.

Haleyn mahdollisuuksia voittaa Lindén ei tällä hetkellä arvioi kovin hyviksi, joskin nyt on vielä kovin varhaista sanoa.

– Tällä hetkellä hän on altavastaajan asemassa. Hän on itse muistuttanut, ettei ole koskaan hävinnyt vaaleja, vaikka on ollut altavastaaja. Tässä tapauksessa nousu voi olla kuitenkin vaikeampaa, Lindén toteaa.