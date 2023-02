Elinkeinoministeri Mika Lintilä: En itse lähettänyt hallituskumppaneita pilkkaavaa meemiä, mutta tiliäni ei myöskään kaapattu

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, ettei hänen Whatsapp-tiliään ollutkaan kaapattu eduskunnan tietoturvaselvityksen mukaan.

– Siitä ei löytynyt mitään osoitusta. Sillä puolella ei löytynyt mitään rikollista, että olisi tapahtunut. Tämähän olisi ollut äärettömän vakava asia. Kaappaus-sanan käyttö oli ehkä liian vahvaa ylireagointia tilanteessa. Tiesin itse sen, että en ole lähettänyt kyseistä viestiä, mutta puhelimesta oli se lähtenyt, Lintilä kertoo eduskunnassa.

Lintilän mukaan selvityksessä kävi ilmi, että tilin rinnakkaiskäyttöä ei kuitenkaan voida sulkea pois.

– Tulemme keskustelemaan Metan ja poliisin kanssa tästä, koska näin saadaan lokitiedot.

Lintilä kertoo, ettei hän ole vielä tehnyt asiastarikoilmoitusta poliisille, mutta tekee sen, jos se helpottaa lokitietojen saantia.

Lintilä kertoo käyneensä läpi eduskunnan tietohallinnon ja ulkopuolisen tahon tekemän raportin ministerin puhelimesta ja siitä lähteneestä pilkkaviestistä.

Lintilän Whatsapp-tililtä oli lähtenyt viime torstai-iltana pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkystä pilkkaava kuvameemi keskustan eduskuntaryhmän sisäiseen keskusteluryhmään.

Tietoturva-asiantuntijat ovat tutkineet Lintilän eduskunta-puhelinta viime perjantaista lähtien.

Katso elinkeinoministeri Mika Lintilän tiedotustilaisuus suorana Yle Areenassa .

Lintilä on kiistänyt lähettäneensä käsitellyn pilakuvan, ja väittänyt, että hänen henkilökohtainen Whatsapp-tilinsä voisi olla kaapattu. Ministeri pyysi perjantaina eduskunnan tietoturvaa selvittämään, mitä on tapahtunut.

Lintilä kertoi olleensa viestin lähettämisen aikaan ravintolassa illallisella pörssiyhtiön edustajan kanssa (siirryt toiseen palveluun).

Eduskunnan tietohallintotoimiston selvityksen koko sisältöä ei ilmeisesti tulla kuitenkaan julkaisemaan, vaan Lintilä kertoo itse tuloksista.

Tietoturva-asiantuntijat ovat kuitenkin epäilleet voimakkaasti Lintilän kertomusta näistä syistä:

1. Ihmetystä on herättänyt se, että Lintilä oli saanut kaapatun sometilinsä takaisin vain parin tunnin sisään pilkkaviestin lähettämisestä. Hän oli laittanut uuden viestin keskustan ryhmään, jossa kertoi ettei ole lähettänyt kyseistä viestiä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun ministerin avustaja oli kysynyt, onko hän todella lähettänyt pilaviestin. Tavallisesti kaapatun tilin palautus voi kestää viikkoja ja someyhtiöt vaativat sitä ennen selvityksiä.

2. Lintilän tililtä lähti vain yksi kyseenalainen viesti ryhmään. Tietoturvamurroissa tekijät pyrkivät tavallisesti saamaan aikaan enemmän vahinkoa tai kiristämään tilinhaltijaa.

3. Asiantuntijoiden mukaan tilin kaappausta todennäköisempi vaihtoehto on se, että joku, jolla oli pääsy Lintilän Whatsapp-tilille oli lähettänyt viestin ryhmään. Asiantuntijoiden mukaan Whastapp-tilin kaappaus on vaikeaa ja vaatii taitoa. Whatsappia voi käyttää puhelimen lisäksi myös tietokoneelta, jonka kaappaus on kuitenkin helpompaa kuin puhelimen.

4. Lintilä on itse nostanut esiin, että pilkkaviesti voisi olla jonkinlainen vaikuttamisyritys. Tämä herättää kysymyksiä siitä, onko ministereiden laitteiden tietoturva riittävällä tasolla epävakaassa maailmantilanteessa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) kommentoi Helsingin Sanomille tiistaina Brysselissä, (siirryt toiseen palveluun) että syytös ministerin epärehellisyydestä on vakava, samoin epäily tietoturvarikkomuksesta.

Saarikko kertoi keskustelleensa Lintilän kanssa asiasta yksityiskohtaisesti viime päivinä.

Lintilä kertoi tiistaina Ylelle, ettei hän ole tehnyt kaappauksesta rikosilmoitusta vaan odottaa eduskunnan selvityksen tuloksia.