”Hirveä hinku päästä tekemään tätä tulevaisuudessa” – yrittäjyyskipinä leimahti Severi Vainikaisessa, eikä hän ole ainoa

OSAOn liiketalouden perustutkintoa opiskelevat Severi Vainikainen (alhaalla oikealla), Aku Tegelberg ja Niina Kurkela kertovat, että he alkoivat työstää yrityssuunnitelmiaan noin puoli vuotta sitten. Tänään he esittelevät liikeideoitaan Valkeassa.

– Yrittäjyydessä on yllättänyt se, että kaikki pitää tehdä alusta alkaen itse. Pitää olla tavallaan joka alan asiantuntija ja omasta jutusta on paljon vastuuta.

Näin toteaa 18-vuotias koulutuskuntayhtymä OSAOssa liiketalouden perustutkintoa opiskeleva Niina Kurkela, joka on tiimikaverinsa Joastiina Tuomivaaran kanssa perustanut lastenhoito- ja siivouspalveluita tarjoavan Helmesi-harjoitusyrityksen osana Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -kampanjaa.

OSAOn opiskelija Severi Vainikainen on tiimikavereidensa Aku Tegelbergin ja Tobias Anttilan kanssa on perustanut myös oman yrityksensä, Vision Waren. Se on vaatebrändi, joka myy oversize-vaatteita kuntosalille ja vapaa-ajalle.

– Olemme viime aikoina tehneet ahkerasti prototyyppejä ja suunnitelleet erilaisia vaatteita. Lähikuukausina pitäisi alkaa tulla vaatteita myyntiin, Vainikainen kertoo.

Avaa kuvien katselu – Halusimme yksinkertaisia, vähän sellaisia synkkiä vaatteita kuntosalimaailmaan. Siitä lähti liikkeelle Vision Ware -brändin idea, kertoo Severi Vainikainen. Kuva: Severi Vainikainen

Tuotteita ja yritysideaa nuoret esittelevät Uskalla yrittää -aluetapahtumassa Oulun kauppakeskus Valkeassa torstaina. Paikan päällä on ständejä, joissa nuoret kertovat ideastaan. Tapahtumassa on myös pitchaus-kilpailu, jossa aikaa esitykselle on minuutti.

– Pitchausta on hiottu pitkään. Sen pitää antaa selkeä kuva siitä, millainen liikeideasi on. Myös innostus pitää näkyä, Vainikainen sanoo.

Valmistautuminen tapahtumaan on ollut opettavainen matka.

Niina Kurkela sanoo, että aluksi esiintyminen oli sekä hänelle että hänen tiimikaverilleen jännittävä asia. Nyt, kun sitä on harjoteltu paljon, se sujuu paljon luontevammin.

– Varmasti tänään pitchaus jännittää, kun se on uusi tilanne. Mutta jännitys ei varmasti ole niin suuri, mitä se alussa olisi voinut olla.

Kipinä yrittäjyyteen on herännyt

Nuori yrittäjyys ry:n järjestämä Uskalla yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma. Aluetapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea ja yhteensä niihin osallistuu yli 1000 nuorta ja reilu 400 yritystä.

Tapahtuman tuomaristo valitsee voittajia eri kategorioista, kuten paras liikeidea, paras palvelu tai tuote, paras messuosasto ja paras pitchaus. Voittajat pääsevät jatkamaan yrittäjyysmatkaansa Helsinkiin, jossa järjestetään tapahtuman finaali huhtikuussa.

Vaikka ohjelma onkin nimeltään Vuosi Yrittäjänä, voi yritystoimintaa jatkaa vielä tulevaisuudessakin.

– Itselläni on hirveä hinku päästä tekemään tätä tulevaisuudessakin. Olemme nähneet, että porukka on kiinnostunut brändistämme ja sille olisi hyviä ostajia. Vaikuttaisi siltä, että brändi voisi menestyä, sanoo Severi Vainikainen.

Niina Kurkela sen sijaan uskoo, että yrittäjyys ei jatku lastenhoito- ja siivouspalvelualalla, mutta jollain alalla kylläkin.

– Olen yrittäjähenkinen ihminen, ja haluan kovasti keksiä jonkun hyvän liikeidean, Kurkela sanoo.

