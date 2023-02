Ministeriö leikkaa Olympiakomitean ja Voimisteluliiton valtiontukia eettisten laiminlyöntien takia

Olympiakomitean ja Voimisteluliiton valtionavustuksia vuodelle 2023 vähennettiin vastuullisuuskriteerien laiminlyömisen takia. Myös Fitnessliiton, Rugbyliiton ja Tikkaurheiluliiton saamia avustuksia leikattiin.

- Vastuullisuus on keskeinen osa liikuntaa edistävien järjestöjen nykyisiä avustusperusteita. Vastuullisuusasiat on otettu huomioon liikuntaa edistävien järjestöjen toiminnassa keskimäärin hyvin. Joskus laiminlyöntejä ja virheitä ilmenee, ja silloin niihin on puututtava ja tehtävä korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä järjestöjen kanssa, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoo tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Olympiakomitean avustuksesta vähennettiin 200 000 euroa, sillä Olympiakomitea syyllistyi liikuntajärjestöjen vastuullisuuskriteereiden eli tässä tapauksessa turvallisen toimintaympäristön ja hyvän hallinnon periaatteiden laiminlyönteihin.

Tuen kokonaismäärään tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta, sillä vammaisurheilun haastavan tilanteen takia Olympiakomitealle esitettiin samansuuruista korotusta. Olympiakomitean avustussummasta 400 000 euroa ohjataan vammaisurheiluun.

Suomen Paralympiakomitea jätti vuoden 2023 avustushakemuksensa myöhässä, eikä sitä sen vuoksi otettu käsittelyyn. Unohdus tuli liitolle kalliiksi, sillä viime vuonna sen saama yleisavustus oli runsaat kaksi miljoonaa euroa - eli yli puolet budjetista.

Kaikkiaan Olympiakomitean tuki kasvoi viime vuodesta, sillä tänä vuonna Olympiakomitealle myönnettiin 6 790 000 euroa. Viime vuonna summa oli 6 590 000 euroa.

Yle Urheilu kertoi maaliskuussa 2022, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki oli saanut varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Varoituksesta huolimatta Lehtimäki nimitettiin jatkamaan tehtävässään vuoden 2024 loppuun.

Ulkopuolisen selvityksen mukaan Olympiakomitea rikkoi samalla omia sääntöjään, sillä se ei noudattanut valinnassa avoimuuden, näkyvyyden ja jatkuvan vuoropuhelun periaatteita. Lehtimäen valinnan jatkokaudelle vahvisti koko hallituksen sijaan vain puheenjohtajisto.

Voimisteluliitto menetti tukea

Voimisteluliitolta vähennettiin yhteensä 7,5 prosenttia niin ikään vastuusllisuuskriteereihin liittyvien laiminlyöntien vuoksi. Vähennyksistä kolme prosenttia johtui terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön kriteerin ja kolme prosenttia tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun kriteerin laiminlyönnistä. Lisäksi liitolta vähennettiin 1,5 prosenttia hyvän hallinnon kriteerin rikkomisesta, sillä liiton toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi eivät olleet riittäviä.

Kaikkiaan Voimisteluliitto sai 1 545 000 euroa tukea.

Yle Urheilu paljasti marraskuussa, että maajoukkueen entistä päävalmentajaa Laura Ahosta epäillään vuosia kestäneestä epäasiallisesta toiminnasta.

Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta määräsi tammikuussa Ahoselle kurinpitoseuraamuksen. Urheilijoiden tiukkaa punnitustahtia ja painon seurantaa pidettiin epäasiallisena ja sopimattomana käytöksenä. Toisaalta kurinpitovaliokunta totesi painonhallinnan olevan osa rytmistä voimistelua ja siten sallittu valmennusmetodi ainakin huippu-urheilussa.

Fitnessliitto menetti tukensa kokonaan

Suomen Fitnessliitolle ei myönnetty vuodelle 2023 lainkaan toiminta-avustusta. Syynä ovat liiton jatkuvat dopingrikkeet.

Liikuntalain mukaan ministeriöllä on oikeus peruuttaa valtionapukelpoisuus, mikäli liitto jättää noudattamatta toistuvasti liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita. Liitolta pyydettiin helmikuuhun 2023 mennessä kirjallista selvitystä dopingrikkeiden määrästä ja liiton toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi.

Maailman antidopingtoimisto Wada tiedotti lokakuussa, että kansainvälisen fitness- ja kehonrakennuslajien urheilujärjestö IFBB:n toiminta ei ole Wadan dopingstandardien mukaista.

Wadan mukaan IFBB:n toteuttamassa dopingin testausohjelmassa on todettu poikkeuksia, eikä vaatimusten mukaiseen antidopingohjelman kehittämiseen ole osoitettu riittävästi resursseja.

Myös Suomen Rugbyliiton ja Suomen Tikkaurheiluliiton avustuksista vähennettiin kolme prosenttia ympäristövastuusuunnitelman puuttumisen takia.

Suomen Padelliiton toiminta-avustus kasvoi poikkeuksellisen paljon, 20 000 euroa. Kaikkiaan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia myönnettiin yhteensä 40 039 000 euroa 114 järjestölle.