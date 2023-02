UMK:n tämän vuoden ilmiöksi noussut Käärijä: Cha cha cha -biletysbiisi on auttanut monia mielenterveysongelmissa

Aiemmin tuntemattoman artistin biisiä on nyt kuunneltu miljoonia kertoja Spotifyssä ja Youtubessa.

Cha cha cha cha cha cha cha!

Tämän fraasin tahtiin on tanssittu ja huudettu viimeisen kuukauden aikana niin Lapin after ski -bileissä kuin Hotelli Vantaan yökerhossa.

Käärijän kappale Cha cha cha on noussut alkuvuoden suurimmaksi musiikki-ilmiöksi Suomessa. Uuden Musiikin Kilpailun finaalikappale räjäytti pankin, kun se julkaistiin.

Täysin tuntemattoman artistin esittämä kappale yhdistää metallia, elektronista musiikkia, räppiä ja poppia bilebiisiksi tavalla, jollaista ei ole aikaisemmin kuultu.

Biisi on kerännyt tähän mennessä Spotifyssa yli kolme miljoonaa kuuntelukertaa. Showpainikehässä temmeltävää musiikkivideota on katsottu Youtubessa lähes puolitoista miljoona kertaa.

Erikoinen kappale on kerännyt huomiota ulkomaita myöten ja se on ennakkosuosikki UMK:n voittajaksi.

Suosio on yllättänyt Käärijän eli 29-vuotiaan Jere Pöyhösen.

– Aluksi kukaan ei tiennyt, kuka on Käärijä. Ketään ei edes kiinnostanut loppupeleissä. Yhtäkkiä ollaankin ennakkosuosikkeja.

Avaa kuvien katselu Käärijän artistinimi tulee kaveripiirin vitsistä, joka liittyi Pöyhösen rahan käärimiseen uhkapeleissä. Imagoon kuuluu myös pottakampaus ja ilmeily. – Sehän on hölmö, räppäri kuittaa. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Käärijä on huumoriukko

Vantaalla varttuneen Pöyhösen räp-ura lähti liikkeelle vitsistä. Hän oli lapsena soittanut rumpuja ja rockia, mutta teini-iässä kuvioihin tuli räp-musiikki.

Pöyhönen päätti kokeilla huvikseen tekstien kirjoittamista ja sai mukaan nykyisen tuottajansa Aleksi Nurmen.

Kaveriporukassa alettiin yllättäen tykätä läpällä tehdyistä biiseistä, joten Pöyhönen päätti ottaa musiikin tekemisen vakavasti vajaa kymmenen vuotta sitten.

Räppärin tyyli vaihteli aluksi perinteisestä räpistä poppiin, kunnes oma juttu löytyi sattumalta. Hän meni kerran karjumaan mikkiin pelleilymielessä, ja se kuulostikin yllättävän hyvältä. Käärijän musiikista alkoi tulla tempoltaan aggressiivisempaa metallivivahteilla.

Musiikkityyli tarvitsi myös oman stailin, joka keräisi huomiota. Pöyhönen keksi leikata härskin pottatukan, jollaista ei oltu nähty kenelläkään sitten 1990-luvun. Päälleen hän puki kirkkaan keltaisen puvun.

Käärijä-hahmo oli valmis, kun Pöyhönen lisäsi siihen huumoria. Pottatukassa ja puvussa Pöyhönen saattoi hölmöillä vapaasti kuin sketsihahmo.

– Mä aloin vaan pelleillä. Mutta en edes esitä mitään, vaan ne tulevat multa luontevasti. Menen 150-prosenttisesti takuuseen, että jokainen Käärijän liike tai muu on myös Jereä. Mutta mä en tee sitä Jerenä.

– Mulle hölmöily ei oo kuitenkaan sitä, että perseillään tai tehdään ilkivaltaista hommaa, vaan että nolaa itsensä. Siitä mä tykkään.

Avaa kuvien katselu Käärijän tavaramerkiksi on tullut esiintyä ilman paitaa. Siitä tuli tapa, kun hän lavalla riehuessaan päätyi heittämään paidan pois. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Avaa kuvien katselu Käärijän Instagram-tilin nimi onkin paidatonriehuja. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Cha cha cha lähti lantioliikkeestä

Käärijä teki päätöksen osallistua Uuden Musiikin Kilpailuun vuosi sitten helmikuussa. Hän oli saanut valmiiksi ensimmäisen version Cha cha cha -kappaleesta tuottajiensa Aleksi Nurmen ja Kiron kanssa Jyväskylän pienessä asunnossa.

Biisiin oli otettu vaikutteita räppärin fanittamalta Rammsteinilta. Mukana oli myös elektronisia viboja.

Kappaleen koukuttava cha cha cha -hokema syntyi sattumalta. Biisin tekovaiheessa Käärijä heilutteli lanteitaan ja toinen tuottaja tokaisi, että tuohan on kuin cha cha chata. Maailmanlaajuisesti tunnetun tanssityylin nimi istui kaikkien mielestä outoudessaan biisiin sopivasti.

Aluksi kappale kertoi Mr. Cha cha chasta eli Käärijästä, joka tuo paikalle bileet ja viihdyttää kansaa. Lopullisessa versiossa tarina kertoo suomalaisesta juomakulttuurista. Siinä mies lähtee pitkän viikon jälkeen radalle juomaan drinkkejä kunnes vapautuu ja uskaltautuu tanssimaan tanssilattialle.

Tarina todentuu myös kappaleen erikoisessa rakenteessa. Biisin alku on aggressiivista industrialteknoa, kunnes puolivälissä tyyli muuttuu yllättäen perinteisemmäksi tanssipopiksi.

– Osa on tykännyt vain ekasta osasta ja osa kakkososasta. Toisaalta se on makee juttu mun mielestä. Saadaan molempiin genreihin kuuntelijoita ja jopa rakastumaan siihen osioon, mistä ei niin tykkäiskään.

Avaa kuvien katselu – Osan mielestä suomenkielisellä musiikilla ei voi pärjätä maailmalla tai Euroviisuissa. Mä olen tosi eri mieltä. Kyllä voi, sanoo Käärijä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Kova jytky ja plagiointisyytöksiä

Cha cha chan kaltainen tarttuva humoristinen bilebiisi on iskenyt suomalaisiin. Kun kappaleessa käsitellään juomakulttuuria, siinä ei voi mennä vikaan.

Kun kappaleessa on mukana vielä suomalaisten rakastamaa metallia, monet ovat nettikommenteissa kirjoittaneet, että nyt käsissä on mahdollisuudet samanlaiseen viisumenestykseen kuin Lordilla.

Käärijä on saanut kappaleesta valtavan määrän palautetta ja se on hänen mukaansa ollut lähes poikkeuksetta positiivista. Näin suurta suosiota hän ei kuitenkaan osannut odottaa.

– Piru vie, kyllä se yllätti. Oli fiilis, että meillä on kova jytky tulossa, mutta en mä odottanut tätä.

Eivätkä kappaletta ole fiilistelleet pelkästään suomalaiset. UMK:ta seuraavat viisufanit ovat hehkuttaneet biisiä niin omaperäiseksi, että jos se edustaa Suomea Euroviisuissa, kärkisijat ja jopa voitto voisivat olla mahdollisia.

Käärijän Cha cha cha -kappaleen musiikkivideolla räppäri on pukeutunut tavaramerkkinsä keltaisen sijaan vihreään. – Keltainen on ollut jo vuodesta 2016 eli pitkään. Kun kansalle ja maailmalle päästään näyttämään tämä homma, niin päivitetään vähän.

Menestys tuo mukanaan myös soraääniä. Heti kappaleen julkaisun jälkeen Käärijä sai vastata plagiointisyytöksiin.

Cha cha cha -kappale muistutti monien mielestä saksalaisen Electric Callboyn We Got the Moves -biisiä. Kaiken kukkuraksi kappaleen musiikkivideolla yhtye esiintyy pottakampauksissa.

Käärijä on samaa mieltä, että kappaleet ovat musiikkigenren sisällä samankaltaisia. Mutta hänen mukaansa niin on monissa muissakin musiikkityyleissä oli sitten kyse räpistä, punkista tai iskelmästä.

Räppäri on ollut plagiointikohusta vain mielissään, sillä se on tuonut ilmaista mainosta ja palstatilaa. Hän aikoo jopa mennä katsomaan saksalaisbändiä, kun se saapuu ensi kuussa esiintymään Helsinkiin.

– Sais vähän lisää pöhinää. Se olisi sopivaa keskisormennäyttöä niille tyypeille, joiden mielestä biisi on plagioitu. Että tää plagiointiukko on nyt täällä miettimässä, että minkä plagioi seuraavaksi, Käärijä virnistää.

Kappale on tsempannut ihmisiä

Cha cha cha on kerännyt kuukaudessa miljoonia kuuntelu- ja katselukertoja. Käärijä on niistä tietenkin iloinen, koska ne ovat tuoneet julkisuutta ja poikivat esimerkiksi keikkoja.

Hänelle lukuja tärkeämpää on kuitenkin se palaute, mitä hän on kappaleesta saanut.

– Se on jopa pelastanut sellaisen ihmisen arjen, joka on ollut vaikka masentunut tai kärsinyt jostain sairaudesta. Se on jeesannut tsemppaamaan.

– On ollut makee kuulla, miten omalla tuotoksella pystyy vaikuttamaan ihmisen mielentilaan ja hyvinvointiin.

Avaa kuvien katselu – Nykypäivänä olen aika rauhallinen kaveri. Ennen olin aika vilkas. Joku voisi sanoa jopa, että ADHD, mutta sellaista ei mulle ikinä diagnosoitu, sanoo Jere Pöyhönen eli Käärijä. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Räppäri on itsekin kokenut elämässään vaikeita aikoja, joita hän on avannut UMK-kisan aikana.

Hän kertoi Esko Seppäsen Urheilucast-podcastissa (siirryt toiseen palveluun) käyneensä lähellä kuolemaa peräsuolen tulehduksen takia vuonna 2014.

Käärijä ei alkuun halunnut puhua sairaudestaan UMK-kisan aikana, etteivät ihmiset luule hänen keräävän lisää huomiota. Hän päätti kuitenkin käyttää julkisuutta hyväksi sen jälkeen, kun kisaan osallistuvan Portion Boysin JaloTiina eli Tiina Forsby joutui rankan nettikiusaamisen kohteeksi.

Hän koki, että tarinallaan hän voi auttaa muita selviämään samanlaisesta tilanteesta. Pöyhönen itse oli saanut voimia siitä, kun jääkiekkoilija Teemu Ramstedt kertoi julkisesti vastaavanlaisesta kokemuksesta.

Voitonkiilto silmissä

Käärijä ei voi paljastaa, minkälainen hänen live-esityksensä viikon päästä pidettävässä UMK-finaalissa tulee olemaan.

Räppärillä on kuitenkin kova hinku voittaa UMK ja päästä edustamaan Suomea toukokuussa Liverpoolin Euroviisuihin. Hänellä on urheilutaustaa, joten hän pitää voittamisesta.

Avaa kuvien katselu UMK teki Käärijästä eli Jere Pöyhösestä julkisuuden henkilön yhdessä yössä. – Jos sä oot normaali ukkeli ja tuolla pyörit, niin jengi antaa olla rauhassa. Tää on kuitenkin vaan Suomi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Voitto ei ole kirkossa kuulutettu, vaikka hän onkin ennakkosuosikki.

– En mä ole missään ollut ennakkosuosikki. Mä olen aina ollut altavastaaja ja mä oon tykännyt siitä. Siellä on jengillä hirveet odotukset, mikä luo itselle tietynlaista painetta. Mutta nyt on näytön paikka.

UMK:n finaali pidetään lauantaina 25. helmikuuta Turun Logomossa. Käärijän lisäksi Euroviisujen edustuspaikasta kisaavat Keira, Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Kuumaa ja Portion Boys.