Valtiovarainministeriö patistelee poliitikkoja miljardiluokan sopeutustoimiin – Suomi velkaantuu yli 10 miljardia euroa vuosittain

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan seuraavien hallituksien on sitouduttava julkisen talouden tasapainottamiseen.

Valtiovarainministeriön virkamiesjohto tapasi torstaiaamuna eduskuntapuolueiden kansanedustajia etäpalaverissa.

Virkamiesten viesti oli yksinkertainen: taloustalkoihin on ryhdyttävä, kun uusi hallitus aloittaa työnsä tänä keväänä. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoo, että tapaamisen syy oli huoli Suomen tulevaisuudesta.

– Suomi ottaa kymmenen miljardia euroa velkaa joka vuosi, eikä ole näköpiirissä mitään mikä muuttaisi asian. Sehän on kestämätön tie ja halusimme kiinnittää tähän kaikkien eduskuntapuolueiden huomion, Majanen sanoo.

Seuraavat kriittiset kohdat Majasen mukaan ovat hieman yli kuukauden päästä pidettävät eduskuntavaalit ja sen jälkeiset hallitusneuvottelut.

– Hallitusneuvotteluissa olisi hyvä olla ajantasainen tilannekuva, ja valmius tehdä ratkaisuja, jotka muuttavat kestämättömän kehityksen, Majanen sanoo.

Erityisesti korkomenojen kasvu ja inflaatio ovat muuttaneet valtiontalouden kuvaa entistä synkemmäksi.

Kymmenen miljardin alijäämä

Valtiovarainministeriö ennustaa, että Suomi velkaantuu hieman yli 10 miljardia euroa vuosittain, elleivät seuraavat hallitukset tee sopeutustoimia.

Alijäämä on ministeriön arvion mukaan 10,4 miljardia euroa tänä vuonna, 10,7 miljardia euroa ensi vuonna ja 11 miljardia euroa vuonna 2025.

Menoarvio on tarkentunut sitten viime vuoden kevään, jolloin valtioneuvosto julkaisi julkisen talouden suunnitelman. Arvioitu ensi vuoden alijäämä on kasvanut 4,9 miljardilla eurolla vuoden takaisesta.

Syynä on erityisesti kasvaneet korkomenot, joita kertyy vuosittain noin kaksi miljardia euroa ennustettua enemmän.

– Tilanne on vakava. Se, mitä on puhuttu 2010-luvulta lähtien pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyyden ongelmana, on muuttunut pikkuhiljaa ajankohtaiseksi ongelmaksi, Majanen sanoo.

Majasen mukaan nyt tarvitaan kaikkia keinoja alijäämän taklaamiseksi. Hän toivoo, ettei esimerkiksi veronkorotusten ja menoleikkausten välille synny vastakkainasettelua.

Alijäämän selättäminen vaatii ministeriön mukaan kahta vaalikautta.

Helpotusta vihreästä siirtymästä

Eri puolueet ovat esittäneet työllisyysasteen nostamista 80 prosenttiin keinona helpottaa sopeutustaakkaa eli painetta veronkorotuksiin ja menojen leikkauksiin. Taka-ajatuksena on se, että työttömyyden väheneminen pienentää sosiaaliturvamenoja ja kasvattaa verotuloja.

Majanen pitää tavoitetta äärimmäisen kunnianhimoisena, sillä se tarkoittaisi noin 200 000 uutta työllistä.

– Se on tehtävissä, mutta vaatii paljon toimia ja yksi esimerkki siitä on työttömyysturvan uudistaminen.

Eri puolueet ovat esittäneet muun muassa nykyistä velvoittavampaa työttömyysturvaa ja ansiosidonnaisen porrastamista tai keston leikkaamista.

Ministeriö näkee paljon mahdollisuuksia niin sanotussa vihreässä siirtymässä. Suomalaiset yritykset voisivat päästä osingoille vihreän siirtymän viennistä. Maailmanlaajuisten vihreiden investointien arvioidaan kasvavan 3000–5000 miljardiin euroon vuositasolla.

Samalla Suomeen voisi tulla 5-8 miljardin euron edestä investointeja vuodessa.

– Meillä on tässä suhteellista kilpailukykyetua halvan puhtaan sähkön ja teknologisen osaamisen kautta, Majanen sanoo.

Vihreä siirtymä tarkoittaa aluksi menoja julkiselle taloudelle, kun valtion ja kuntien on investoitava muun muassa väyliin ja koulutukseen. Kansantaloudellinen hyöty puolestaan näkyy muutamien vuosien viiveellä.

