Stam1nan keulahahmon teos on ehdolla teatteripalkinnon saajaksi: ”Tuli täytenä yllätyksenä!”

Hyyrynen on itse perin tyytyväinen Viimeinen Atlantis -näytelmään. Nyt hän aikoo pohtia esityksen dramaturgin kanssa, pitäisikö tehdä kakkososa tai jotain aivan muuta. Arkistokuva elokuulta 2022.

Viimeinen Atlantis -näytelmä on ehdolla teatteripalkinto Thalian saajaksi. Toimittajat ja kriitikot ovat valinneet kaikkiaan seitsemän finalistiehdokasta Suomen teatteriesityksistä.

Viimeinen Atlantis -esitys perustuu lappeenrantalaisen Antti Hyyrysen esikoisromaaniin. Teatterisovituksesta ja ohjauksesta vastaa Tuomo Rämö. Esitys sai ensi-illan viime vuoden lopulla Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

Valitsijaraatiin kuuluva kulttuuritoimittaja Petteri Värtö perustelee Viimeinen Atlantis -esityksen ehdokkuutta:

– Viimeinen Atlantis ei saarnaa, vaan näyttää ironisesti, lempeästi ja ymmärtäen, kuinka jokaisen yksilölliset kulutuspäätökset vaivihkaa tuhoavat ihmisen oman elintilan maailmassa.

Stam1nan keulahahmona tunnettu Antti Hyyrynen on tehnyt näytelmän ja romaanin lisäksi myös samannimisen albumin vuonna 2010. Levy sai tuolloin ympäristöpalkinnon.

Nuorilta tullut palaute on parasta

Hyyrynen vastaa puhelimeen kesken bänditreenien. Mies on suu messingillä ehdokkuudesta.

– Olen täysin yllättynyt siitä, että esitys on otettu valtakunnallisesti näin avomielisesti vastaan.

Hyyrynen on vastannut esityksen musiikista sekä äänisuunnittelusta. Hän on saanut hyvää palautetta teatterialan ammattilaisilta, mutta parhainta palautetta on tullut nuorilta.

– Yleisössä on näkynyt jengiä, joka ei normaalisti käy teatterissa. Siellä on käynyt taidetestaajina kasiluokkalaisia, jotka ovat olleet esityksen ajan räpläämättä kännyköitä ja keskittyneet draaman seuraamiseen. Eipä sen paremmin voisi ollakaan, Hyyrynen sanoo.

Toista kirjaansa korona-aikana kirjoittanut Hyyrynen sanoo, ettei kirja ole edennyt aivan suunnitelmien mukaan. Monet muut työt ovat pitäneet miehen kiireisenä: Hyyrynen musisoi veljensä kanssa WÖYH!-yhtyeessä, Stam1na alkaa äänittää uutta albumia ja teatteriesityksen kanssa on palanut aikaa. Uutta teatteririntamallakin on ehkä luvassa ja ehkä juurikin Viimeiseen Atlantikseen liittyen.

– Jotakin suurta on luvassa, mutta en uskalla paljastaa mitä, sillä olenhan vain alkuperäisteoksen kirjoittaja ja äänisuunnittelija, naurahtaa Hyyrynen.

Yleisö valitsee voittajan

Vuoden esityksen Thalia-palkinnon seitsemän finalistin joukossa on Lappeenrannan lisäksi teokset Tampereelta, Turusta, yksi kansainvälinen yhteistuotanto sekä kaksi helsinkiläisten teatterien teosta.

Thalia-palkinto ehdokkaat ovat Tampereen Teatterin Anastasia, Blaue Fraun Crimes of Passion, Grus Grus teatterin ja Tehdas Teatterin Extra-neitsyt evankeliumi, Kemin kaupunginteatterin Kemi – muistio puista, Teatteri Viiruksen Pelikanen sekä Matriarkaatin Sámi Pavilion / Venice Biennale 2022.

Yleisö äänestää voittajan, joka julkistetaan 27. maaliskuuta teatteri-, tanssi- ja sirkusväen yhteisessä juhlassa Maailman teatteripäivänä.