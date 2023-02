Suositun Korouoman jääkiipeilijät ovat huolissaan uteliaiden matkailijoiden turvallisuudesta – putoava jää voi osua alla oleviin ihmisiin

Posion Korouoman alueella on alkamassa vuoden vilkkain matkailukausi.

Posion Korouoman alueella on harrastettu kiipeilyä 1980-luvulta lähtien, ja alueella on yli 100 kiipeilyreittiä. Alueen matkailijamäärät ovat viime vuosina nousseet huomattavasti.

Posion Korouoma jylhine rinteineen on Suomen parhaita ja suosituimpia jääkiipeilypaikkoja. Korouoman korkeimmat kiipeilyreitit ovat yli 60 metrisiä. Vuosittain alueella vierailee tuhansia ihmisiä ympäri Suomen ja myös tapaturmien riskit ovat lisääntyneet väkimäärän kasvaessa.

Vaaratilanteita ovat aiheuttaneet etenkin turistit, jotka ovat varoituksista huolimatta menneet seuraamaan lajia aivan kiipeilijöiden alle.

– On hienoa, että paikalla on yleisöä, mutta siinä on suuri loukkaantumisen vaara kun mahdollisesti putoava jää saattaa osua alapuolella oleviin ihmisiin, kertoo Juha Sillanpää Rovaniemen vuoristoklubista.

Avaa kuvien katselu Korouoman alueella on lukuisia suosittuja kiipeilyreittejä. Kuva: Kuutti Heikkilä

Vuoden vilkkain matkailukausi on alkamassa ja Rovaniemen vuoristoklubi, Metsähallitus ja Tukes haluavat muistuttaa alueella suosittuun jääkiipeilyharrastukseen liittyvistä riskeistä.

Ne ovat pyrkineet tiedottamaan asiasta erillisillä kylteillä. Kiipeilijät ovat myös yrittäneet opastaa ja varoittaa matkailijoita, mutta tuloksetta.

– Hyvin usein on ollut tilanteita, joissa opastetut matkailijaryhmät eivät ole totelleet kiipeilijöiden varoituksia ja he ovat tulleet vaarallisen lähelle. Jos putouksella on kiipeilijöitä, niin kiipeämistä kannattaa katsoa mahdollisimman kaukaa.

Myös kiipeilijät vaarassa

Jääputouksen alle tulevat ihmiset voivat lisätä merkittävästi myös ylhäällä olevan kiipeilijän loukkaantumisriskiä.

– Lajiin sisältyy muutenkin todella isoja riskejä. Jos kiipeilijän keskittyminen omaan tehtävään herpaantuu liikaa alla olevien ihmisten takia, niin loukkaantuminen on hyvin mahdollista.

Avaa kuvien katselu Koruoman korkeimmat jääseinämät ovat noin 60 metriä korkeat. Kuva: Kuutti Heikkilä

Lisäksi sään lämpötilanvaihtelu saattaa vaikuttaa jään kestävyyteen.

– Tällaisena talvena kun lämpötila seilaa voimakkaasti ylös ja alas, riskit saattavat kasvaa huomattavasti kun jää elää lämpötilan mukaan. Varsinkin vapaasti roikkuvat jäät saattavat tulla alas ihan itsestäänkin, kertoo Sillanpää.

Korouoma on Posion kunnassa sijaitseva rotkolaakso ja luonnonsuojelualue. Korouoman jääputoukset valittiin vuonna 2015 vuoden retkipaikaksi Retkipaikka.fi:n perinteisessä äänestyksessä.