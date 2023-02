Oletko saanut häirintäsoittoja tai törmännyt someahdisteluun? Teemme juttua aiheesta, kerro kokemuksesi

Digitaalista väkivaltaa on esimerkiksi jatkuva soittelu tai seurantaohjelmien asentaminen toisen puhelimeen.

Onko sinulla kokemuksia häirinnästä, joka on tapahtunut esimerkiksi somessa tai puhelimitse?

Tällaista häirintää ja kontrollointia kutsutaan digitaaliseksi väkivallaksi. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa jatkuva soittelu tai viestittely, sometilien tarkkailu, toisen liikkeiden seuraaminen, salasanojen vaatiminen tai puhelimen tutkiminen. Oleellista on, että tekijä käyttää häirinnän välineenä teknologiaa.

Tekijänä voi olla itselle tuttu ihminen, kuten nykyinen tai entinen kumppani. Ahdistelija voi olla myös täysin tuntematon ihminen. Kokija ja tekijä eivät välttämättä tunnista asiaa häirinnäksi tai väkivallaksi.

Teemme juttua digitaalisesta väkivallasta. Haluamme selvittää, millaisista tapauksista on kyse ja millaista apua viranomaisilta on saatu. Käymme kokemuksia läpi luottamuksellisesti. Kysely on auki maanantaihin 20.2. kello 10:een saakka.