Puhelimet lakkasivat osin kuulumasta Angelin kylässä Inarissa – teleoperaattori lupaa korjata tilanteen viimeistään vapuksi

Telian ja DNA:n matkapuhelinyhteydet ovat heikentyneet mastovian vuoksi Angelin alueella lähellä Suomen ja Norjan rajaa. Telian viestintäpäällikön mukaan masto on jäässä, eikä korjausaikataulua pystytä arvioimaan tarkasti.

Suomen ja Norjan rajalla Inarin Angelissa asukkaita ovat viime päivinä kiusanneet Telian ja DNA:n heikentyneet puhelinyhteydet 2G-, 3G- ja 4G- liittymissä. Ongelmat johtuvat teknisestä viasta Telian ja DNA:n yhteisen puhelinmaston tukiasemalaitteissa.

Telian häiriötiedotteen mukaan puhelinyhteydet paranevat alueella arviolta vasta vappupäivänä. Telian viestintäpäällikkö Niko Norisalo kuitenkin toteaa, ettei korjausaikataulua pysty arvioimaan vielä tarkasti.

– Se on korkea masto, laitteet ovat jopa 60 metrin korkeudessa. Nyt kun on talvi ja masto on jäässä, niin sinne ei pääse kiipeämään. Joudumme odottamaan, että lumet ja jäät sulavat.

Myöskään Telian ja DNA:n puhelinliittymien varassa toimivat internet-yhteydet eivät toistaiseksi toimi alueella kunnolla.

– Sitten on tietysti eri asia, jos on netti joillakin muilla tekniikoilla, kuten kaapeleita pitkin tai muuten.

Angelin alueella on ollut teleoperaattoreilla haasteita ennenkin. Aiemmin alueella on ollut laajoja katvealueita, joissa puhelimet eivät ole kuuluneet. Traficomin velvoitti vuonna 2021 teleyrityksiä korjaamaan katvealueet vuoden 2022 loppuun mennessä. Yhteydet paranivatkin viime vuoden lopussa, kun teleoperaattori Elisa rakensi alueelle uusia tukiasemia.

Hätäpuhelut menevät läpi Elisan verkossa

Lähin toimiva tukiasema Angelissa löytyy pohjoisesta noin 13 kilometrin päästä. Katvealueelle jääville Telian ja DNA:n asiakkaille Telian viestintäpäällikkö Niko Norisalon ainoa neuvo on odottaa kärsivällisesti.

– Näin se valitettavasti tässä kohtaa on, muita ohjeistuksia ei oikein tässä kohdin pysty antamaan. Nyt vain pidetään peukut pystyssä, että sinne päästäisiin asentajan toimesta piakkoin korjaamaan.

Norisalo kuitenkin rauhoittelee, että asentajia löytyy ympäri Suomen ja Angelin alueen tilannetta seurataan aktiivisesti.

– Ainahan näitä tietysti pyritään mahdollisimman pikaisesti korjaamaan, koska nykypäivänähän verkot ovat tärkeät kaikille ihmisille.

Elisalla on Angelissa omat lähettimensä ja ne toimivat ongelmitta. DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari muistuttaa, että Telian ja DNA:n asiakkaiden hätäpuhelut toimivat Elisan verkon kautta.

– Kun yrittää soittaa hätäpuhelua ja jos oman operaattorin verkko ei kuulu sillä alueella, niin puhelin rekisteröityy kilpailijan eli tässä tapauksessa Elisan verkkoon. Sieltä menevät läpi hätäpuhelut, mutta ei muut puhelut.