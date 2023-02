Syyttäjän mukaan rikollisliiga toi Suomeen yli 50 kiloa amfetamiinia – vaatimuksena yli kymmenen vuoden vankeus seitsemälle

Syyttäjä vaatii kuudelle henkilölle 13 vuoden vankeustuomiota ja yhdelle 11 vuoden vankeustuomiota laajassa huumeiden ympärille kietoutuvassa rikosvyyhdissä.

Kymmenen syytekohtaa käsittävää vyyhtiä on puitu Keski-Suomen käräjäoikeudessa kolmen viikon ajan.

Kovin syytteistä käsittelee törkeää huumausainerikosta. Syyttäjän mukaan kuusi syytetyistä muodosti järjestäytyneet rikollisryhmän, joka toi Hollannista Ruotsin kautta Suomeen 50 kiloa amfetamiinia ja kilon kokaiinia. Nelikko on kiistänyt syytteen.

Haastehakemuksen mukaan huumeiden arvo katukaupassa on ollut yhteensä vähintään kolme miljoonaa euroa. Amfetamiinista saatiin takavarikkoon noin 30 kiloa, mutta kokaiinia ei saatu takavarikoitua.

Neljää samoista vastaajista syytetään lisäksi erillisestä neljän amfetamiinikilon ja yhden kokaiinikilon tuonnista Ruotsista. Myös tässä on kyseessä järjestäytyneenä rikollisryhmänä tehty törkeä huumausainerikos.

Kaksi 50 amfetamiinikilon tuomisesta syytetyistä on syytteessä myös ampuma-aserikoksesta. Kyseessä on katkaistun haulikon hallussapito, jonka vastaajat ovat kiistäneet.

Syytäjä vaatii kaikille kuudelle 13 vuoden vankeustuomiota ja kaikkiaan miljoonan euron rikoshyödyn tuomitsemista menetettäväksi valtiolle.

Amfetamiinia ja ekstaasia

Kaksi samoista vastaajista on syytteessä myös törkeästä huumausainerikoksesta, jossa he ovat pitäneet hallussaan satoja grammoja amfetamiinia, psilosybiinisieniä, LSD:tä sisältäviä sokeripaloja sekä ekstaasitabletteja ja niiden palasia.

He ovat syytteessä myös ampuma-aserikoksesta. Syyttäjän mukaan kaksikko on pitänyt hallussaan kahta kokonaista asetta, aseiden osia sekä satoja patruunoita. Molemmat ovat kiistäneet rikoksen.

Huumeita ja konetuliaseita

Yhdellä vastaajista törkeä huumausainerikos käsittää 25 amfetamiinikilon hallussapidon. Vastaaja on tunnustanut rikoksen.

Sama mies on syytteessä myös törkeästä dopingrikoksesta, ja on tunnustanut yli 800 dopingkäyttöannoksen hallussapidon. Suurin osa aineista on ollut testosteronia, mutta joukossa on myös suurehkoja määriä muita dopingaineita.

Edelleen hän on tunnustanut törkeän ampuma-aserikoksen. Miehen asunnolta takavarikoitiin kotietsinnässä kaksi konepistoolia, kaksi haulikkoa ja kolme käsiasetta sekä yhteensä noin 120 kappaletta niihin sopivia patruunoita.

Hän on palvellut ammattisotilaana Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, ja on syytteessä myös palvelusrikoksesta. Tämänkin rikoksen hän on tunnustanut, ja syyttäjä vaatii miehen viraltapanoa.

Syyttäjän rangaistusvaatimus on 11 vuotta vankeutta, jota voidaan lieventää, mikäli mies edistää rikostensa selvittämistä.