Uudet vuokrafirmat paikkaavat hoitajapulaa. Niitä on syntynyt alalle kymmenittäin. Abbas Al-Zireg jätti oman työnsä ja pyörittää saman tien miljoonabisnestä.

Abbas Al-Ziregin lapsuuden haave on toteutunut. On oma toimisto, isoja kokouksia ja ennen kaikkea oma menestynyt yritys.

Al-Ziregin lähi- ja sairaanhoitajia välittävä Dream team -yritys syntyi vasta puolitoista vuotta sitten korona-aikana. Idea ei ole aivan omintakeinen, sillä hoitajia välittäviä yrityksiä on syntynyt arviolta kymmenittäin viime vuosina. Arvio on peräisiä alan yrityksiä edustavalta yhdistykseltä Henkilöstöalalta HELAlta.

Pula etenkin lähihoitajista on niin kova, että moni yrittäjähenkinen alan ammattilainen on ryhtynyt välittämään hoitajia. Myös Al-Zireg jätti oman työnsä lähihoitajana ja pyörittää nyt yritystään. Asiakkaina ovat niin julkisen kuin yksityisen puolen työnantajat.

– Alussa minulla ei ollut edes tietokonetta, vaan hoidin asioita puhelimella ja paperilla, Al-Zireg kertoo.

Puhelut Al-Zireg soitti usein autosta omien kotihoitokäyntien välissä.

Lähihoitajana Helsingissä työskennellyt Abbas Al-Zirag kertoo aikoneensa työllistää aluksi vain itsensä ja muutaman tutun hoitajan. Kysyntä lyhytaikaisista hoitajista oli kuitenkin niin kova, että bisnes lähti lentoon.

– Liikevaihtoa tuli yli kolme miljoonaa euroa, Al-Zirag kertoo.

Summa on kertynyt ajanjaksolla, joka ulottuu elokuusta 2021 viime vuoden loppuun.

Tilinpäätös ei ole vielä julkinen. Ylen toimitus on kuitenkin nähnyt kirjanpitoraportin. Pikkuruisena aloittanut firma räjähti saman tien isoksi.

Tarve hoitajista on niin kova, että Abbas Al-Ziragin yritys kasvoi miljoonaluokkaan reilussa vuodessa.

Hoitajia ryöpsähti vuokralle

Vaikka hoitajista on pulaa, vuokrahoitajia välittävät yritykset ovat saaneet heitä listoilleen.

Yle kertoi äskettäin, että hoitajia ajaa vuokratyöhön mahdollisuus saada parempaa palkkaa ja valita itselleen sopivat työajat. Hoitajia on jopa sanoutunut irti vakituisesta työstä ja ryhtynyt tekemään eri mittaisia sijaisuuksia tai vaikkapa vain päivän pituisia keikkatöitä.

Alalla puhutaan siirtymän vuokratyöhön tapahtuneen jopa ryöpsähdysmäisesti.

Suurimpia yrityksiä ovat julkisessa omistuksessa olevat Sarastia Rekry ja Seure. Ne vuokraavat hoitajia omistajilleen eli esimerkiksi kunnille. Pelkästään Sarastian listoilla on 15 000 hoitajaa. Seure taas on perustettu jo vuonna 1990.

Suurista vuokratyöntekijöitä välittävistä firmoista ainakin Barona tarjoaa lähihoitajia.

Abbas Al-Ziregin kaltaisia uusia yrittäjiä on siis arviolta kymmeniä. Julkisuudessa tunnetuin alan uusi yrittäjä on Fadumo Ali, joka perusti Hoiwa-niminen yrityksen kolme vuotta sitten. Se on laajentanut toimintansa koko valtakuntaan ja tähyää ulkomaille.

Vuokrahoitajia välittävien yritysten kokonaismäärästä ei kuitenkaan ole olemassa täsmällistä tilastotietoa. Henkilöstöalan HELAn toimitusjohtaja Merru Tuliara arvelee, että yrityksiä on kymmeniä mutta tuskin kuitenkaan yli sataa.

– Jos hoitajia olisi enemmän tarjolla, yrityksiäkin olisi varmasti enemmän, Tuliara sanoo puhelinhaastattelussa.

Rokotuskeikat rohkaisivat hoitajia

Yhtenä kiihdyttimenä hoitajien keikka- ja vuokratyöhön oli korona. Kun koronarokotukset alkoivat, joka puolella Suomea tarvittiin nopeasti hoitajia pistämään miljoonia rokotteita.

Abbas Al-Zireg teki itsekin silloin keikkaa Helsingissä. Pian hän vuokrasi muita hoitajia samaan työhön myös pääkaupungin ulkopuolelle. Liikevaihto lähti kasvamaan.

Nyt yrityksen listoilla on Al-Ziregin mukaan kaksisataa hoitajaa.

Koronarokottamisen jälkeen moni hoitaja on uskaltanut jäädä jopa kokonaan vuokratyön varaan. Al-Ziregin yrityksen kautta muutamia hoitajia on lähtenyt jo ulkomaille vuokratyöhön.

Dream teamin toimisto sijaitsee pienessä huoneessa toimistohotellissa.

Puoliso Emilia Järvenperä pyörittää yritystä Abbas Al-Ziregin kanssa sen minkä vauvanhoidolta ehtii.

Abbas Al-Ziregin lisäksi puoliso Emilia Järvenperä työskentelee samassa tilassa. Nyt Järvenperä on tullut käymään toimistolla pariskunnan parin kuukauden ikäisen vauvan kanssa.

Ensin tuli luuri korvaan

Yrityksen aivan ensimmäiset puhelut johtaville hoitajille ja lääkäreille päättyivät huonosti.

– Tuli luuria korvaan, Abbas Al-Zireg muistelee.

Hän arvelee, että vieras korostus puheessa, tuntematon firman nimi ja oma ulkomainen nimi herättivät epäluuloa. Al-Zireg pyysi puolisonsa apuun.

– Yhden päivän jälkeen sanoin Abbasille, että nyt meillä on kolme asiakasta, Emilia Järvenperä kertoo.

Järvenperä on työskennellyt itse lähihoitajana viitisen vuotta ja pariskunta tapasi toisensa samassa työpaikassa.

Al-Ziregillä on kova halu kasvattaa yritystä yhä edelleen. Emilia Järvenperä kannattaa ajatusta ja kertoo yrityksen tavoittelevan tänä vuonna ainakin kuuden miljoonan euron myyntiä.

Jos käy kuten Al-Zireg unelmoi, hoitajavuokraus on vasta hänen ensimmäinen yrityksensä.

– Minulla on hirmuinen menestyksen nälkä, Al-Zireg sanoo.

Yrittäjä uskoo, että oma äiti kasvatti hänestä sellaisen. Pakolaisperheen yksinhuoltajaäiti neuvoi poikaansa kulkemaan kohti unelmia ja tekemään paljon töitä.

