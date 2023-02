Pikkukaupunki Orivesi lähettää yli sata oppilasta ja opettajaa ulkomaille joka vuosi

Videolla orivesiläiset Topias Huhtiniemi, Sara Jauhiainen, Iita Karppinen ja Siiri Kantonen kertovat, millaisia kokemuksia he ovat saaneet kansainvälisyydestä. Video: Riika Raitio / Yle

Ulkomaille suuntaavien opiskelijoiden ja opettajien määrä on moninkertaistunut Orivedellä sen jälkeen, kun kaupungin koulut pääsivät mukaan uudistuneeseen eurooppalaiseen vaihto-ohjelmaan.

Pienessä Oriveden kaupungissa poikkeuksellisen moni lapsi ja nuori pääsee matkustamaan ulkomaille.

Syynä on se, että Orivesi on mukana tunnetussa kansainvälisyysohjelmassa. Kaupungin akkreditoituminen Erasmus+ -ohjelmaan (siirryt toiseen palveluun) on antanut nuorille mahdollisuuden moniin kansainvälisiin seikkailuihin opintojen ohessa.

Tärkeimpänä tavoitteena on kouluttaa nuorista aktiivisia ja vastuullisia maailmankansalaisia. Siksi Orivesi on linjannut, että kymmenesosa kaikkien kaupungin koulujen oppilaista ja opettajista pääsee joka vuosi opintomatkoille ulkomaille. Linjaus koskee myös pienimpiä kouluja ja päiväkoteja.

– Erasmus-matkailijat pääsevät kokemaan sen, kun yhteisenä kielenä on jokin muu kuin suomi. Työelämässä kulttuurien tuntemusta usein edellytetään, kertoo kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia Oriveden kaupungilta.

Avaa kuvien katselu Oriveden tärkein yhteistyökumppani on italialainen Aostan kaupunki. Vierailevat opiskelijat Camilla Glarey, Francesca Lanza ja Eleonora Chiara Barrel osallistuivat viikonloppuna villasukkajuoksun SM-kisoihin. Mukana kannustamassa oli Jenni Decandia (toinen vasemmalta). Kuva: Riika Raitio / Yle

Peruskoulut ja lukiot mukana ensimmäistä kertaa

Erasmus+- akkreditoinnin voi ymmärtää jäsenkorttina tai pääsylippuna kansainvälisille retkille ja vaihto-ohjelmiin. Yleissivistävällä puolella eli peruskouluissa ja lukioissa akkreditointia on voinut hakea vasta vuodesta 2021 lähtien.

Pisimpään malli on ollut käytössä korkeakouluissa. Ammatillisessa koulutuksessakin Erasmus-jäsenkirjan on voinut saada jo vuodesta 2014 alkaen. Myös aikuiskoulutus ja nuorisoala pääsivät mukaan akkreditointeihin pari vuotta sitten.

Orivedellä opintomatkailijoiden määrä moninkertaistuu akkreditoinnin ansiosta. Vauhtiin päästiin oikeastaan vasta koronan jälkeen keväällä 2022. Tärkein yhteistyökumppani Orivedelle on italialainen Aostan kaupunki, joka myös on saanut Erasmus+ -akkreditoinnin. Yhteistyökouluja on myös muun muassa Ranskassa, Saksassa ja Portugalissa.

Mikä Erasmus+? Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma. Akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua jäsenyyttä. Erasmus+ -akkreditointia voi hakea ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen ja nuorisoalalle. Jotta organisaatio tai konsortio (yhteenliittymä) voi saada akkreditoinnin, sen pitää edistää kansainvälisyyttä suunnitelmallisesti. Akkreditointi tarvitsee tehdä vain kerran, jonka jälkeen se on voimassa koko 7 vuoden ohjelmakauden. Yksittäisille hankkeille ei tarvitse sinä aikana hakea hyväksyntää. Vuosittain tehdään kuitenkin yksinkertainen rahoitushakemus, jossa ilmoitetaan, paljonko väkeä liikkuu. Esimerkiksi yleisivistävän koulutuksen budjettiin on varattu vuonna 2023 arviolta 5,5 miljoonaa euroa. Summa jaetaan noin 150 akkreditoidun kesken.

– Meillä on yhteiskoulun ja lukion puolella useampi eurooppalainen yhteistyökoulu ja juuri nyt vieraita Italiasta: yksi job shadowing -opettaja ja kuukauden ajan kolme opiskelijaa Italiasta, kertoo Oriveden lukion vt. apulaisrehtori Janne Mäkinen.

Mäkisen mukaan tavoitteena on, että jokainen lukiolainen pääsisi lukioaikanaan vähintään kerran opintomatkalle tai vaihtoon.

Mäkinen on päässyt myös itse opintomatkalle.

– Itse olin job shadowing -stipendillä viikon Pariisissa viime keväänä ranskan lehtorin ja lukion ranskan ryhmän mukana. Paras koulutusviikko 30-vuotisella urallani, hän nauraa.

Avaa kuvien katselu Topias Huhtiniemi, Sara Jauhiainen, Iita Karppinen ja Siiri Kantonen ovat innoissaan siitä, miten Orivesi tukee kansainvälisyyttä. Melkein jokainen pääsee ulkomaille, jos vain haluaa mennä, he sanovat. Kuva: Riika Raitio / Yle

”Vähän kuin piikki auki”

Erasmus-ohjelman myötä Oriveden kaupunki voi siis ilman eri anomusta päättää, ketkä oppilaista ja työntekijöistä lähtevät ulkomaille. Rahaakaan ei tarvitse yksittäisille hankkeille enää anoa.

Kaupungin 10 prosentin linjaus on merkittävä.

– Jos esimerkiksi 340 oppilaan koulusta pääsee matkalle 34, määrä on koulua kohti jo aika iso, Decandia pohtii.

Orivedellä lähtijöiden määrä on suuri: noin 110 opintomatkailijaa joka lukuvuosi.

– Se on paljon. Orivesi on kokoluokassaan ainutlaatuinen. Esimerkiksi Helsingissä ja Turussa ei päästä vastaaviin prosenttilukuihin, vaikka niissäkin akkreditoinnin on saanut useampi koulu, vahvistaa yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä Opetushallituksesta.

Avaa kuvien katselu Eniten Oriveden katukuvassa voi nähdä italialaisia opiskelijoita ja opettajia. Suunnittelija Jenni Decandia tustustui aviomieheensä Marco Decandiaan au pair -vuotensa aikana Saksassa. Tapaamisesta on 25 vuotta. Kuva: Riika Raitio / Yle

Orivedellä on opetushallituksen myöntämää Erasmus-apurahaa käytössään vuosittain noin 160 000 euroa, mutta siinäkin on venymävaraa.

– Meillä on vähän kuin piikki auki. Se 10 prosenttia ja yli sata liikkuvuutta on meidän itse määrittelemä tavoite, ja sitä voi muuttaa tarvittaessa suuntaan tai toiseen, kertoo Jenni Decandia.

Oriveden Erasmus-jäsenyys on voimassa vuoteen 2027.

– Jos raha tulee hyvin käytetyksi ja akkreditoinnin tavoitteet saavutetuksi, se vaikuttaa tulevien vuosien apurahaan positiivisesti, toteaa Sirkka Säikkälä.

