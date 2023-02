176 suomalaista on saanut sakot koronatestistä kieltäytymisestä – yksi heistä on Veikko Flink: “Tämä oli minulle niin kovaa henkisesti”

Väliaikaisen lakipykälän ollessa voimassa Suomessa poliisi sakotti 176:ta koronatestistä kieltäytyjää. Osa heistä on vienyt asian oikeuteen. Niin teki myös keskipohjalainen Veikko Flink.

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi ystävänpäivänä toholampilaiselle Veikko Flinkille 15 päiväsakon rangaistuksen koronatestistä kieltäytymisen vuoksi.

– Minulla on sellainen tuntuma, että tein oikein kaikesta huolimatta, hän sanoo tuomion saatuaan.

Flink on tiettävästi ensimmäinen, joka on saanut ”koronapykälän” mukaisen tuomion Pohjanmaan käräjäoikeuden Kokkolan yksikössä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa (siirryt toiseen palveluun).

Koronatestistä kieltäytyminen oli matkailijalle rangaistava teko Suomessa 12. heinäkuuta 2021 - 30. kesäkuuta 2022.

Tartuntatautilaissa oli tuolloin voimassa väliaikainen pykälä, jonka mukaan koronatestin tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta väliin jättänyt Suomeen tulija oli tuomittava sakkoihin.

Poliisihallituksen tilaston mukaan poliisi kirjoitti silloin covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta yhteensä 176 rangaistusvaatimusta. Suurin osa rikkomuksista tapahtui vuoden 2021 aikana.

Periaatteellinen kiista hoitajan kanssa

Flink kertoo, että hän kieltäytyi testistä Vaalimaan rajatarkastusasemalla 21. heinäkuuta 2021, viikko koronapykälän voimaantulon jälkeen.

Hän oli tulossa vaimonsa ja tyttärensä kanssa Venäjältä takaisin Suomeen. Naapurimaassa he ovat käyneet kymmeniä kertoja, sillä vaimo on lähtöisin Petroskoista.

Flinkin mukaan he olivat käyneet koronatestissä Venäjän puolella. Testistä oli kulunut kuitenkin liian monta päivää, ja se piti uusia.

– Istuin siihen sairaanhoitajan tuolille ja aloin täyttää suostumuslomaketta – samoin kun olimme edellisellä kerralla tehneet.

Sitten sukset menivät ristiin, Flinkillä ja hoitajalla nimittäin. Flinkin mukaan he ryhtyivät kiistelemään valmiuslaista ja perustuslaista, ja erityisesti siitä, kumpi laki on toisen yläpuolella.

Toholampilaisen näkemys oli, että valmiuslaki ei anna oikeutta polkea hänen perusoikeuksiaan.

Poliisi kutsuttiin paikalle

Flinkin mukaan hoitaja uhkasi, että ilman testiä hän voi joutua vankilaan tai saada sakkoja. Se suivaannutti keskipohjalaisen miehen.

– Sanoin, että kyllähän se on sillä tavalla, että perustuslaki on kaiken yläpuolella. Ei ole mitään muuta lakia, joka on korkeammalla kuin se.

Kiivaan keskustelun päätteeksi Flink päätti katsoa, kumpi on oikeassa. Koronatestin ottaminen tyssäsi siihen.

Paikalle kutsuttiin poliisi.

– Vaimo ja tyttö kävivät testissä ihan normaalisti, kuten edellisellä reissulla. Minä jäin odottelemaan poliisia.

Avaa kuvien katselu Veikko Flink oli tulossa Suomeen Venäjältä, kun hän kieltäytyi koronatestistä Vaalimaan raja-asemalla heinäkuussa 2021. (Kuvituskuva) Kuva: Antro Valo / Yle

Flink kertoo, että poliisi olisi halunnut kirjoittaa hänelle sakon etänä. Siinä vaiheessa se ei päättäväistä pohjalaismiestä enää tyydyttänyt.

– Sanoin, etten hyväksy sitä. Poliisin pitää tulla henkilökohtaisesti sakottamaan minua, ja että minä en lähde täältä mihinkään sitä ennen.

Flink odotteli poliisia raja-asemalla lähes viisi tuntia. Kuulustelujen jälkeen toholampilainen pääsi kotimatkalle sakkolappu kourassaan.

Sitä hänellä ei tosin ollut aikomustakaan maksaa. Hän halusi oikeuteen.

Flink olisi halunnut valittaa päätöksestä

Puolitoista vuotta Vaalimaan tapahtumien jälkeen Flink istui käräjäoikeudessa kuuntelemassa, mikä laki on minkäkin yläpuolella.

Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan perusoikeudet eivät ole täysin rajoittamattomia varsinkaan silloin, kun ne ovat ristiriidassa muiden henkilöiden perusoikeuksien kanssa. Testaamisen perusteena oli koko väestön terveyden turvaaminen.

Flink ei ole ainoa, joka on vienyt eriävän näkemyksensä oikeuteen asti.

Oikeusrekisterikeskuksen mukaan koronatestistä kieltäytyneiden rikkomuksia on käsitelty koronapykälän voimaan tulon jälkeen kahden rikosnimikkeen alla: covid-19-testin laiminlyöntiä koskevana rikkomuksena ja terveydensuojelurikkomuksena. Terveydensuojelurikkomuksiin voi kuitenkin kuulua myös muita asioita kuin koronatestistä kieltäytymisiä.

Siksi tämä oli minulle niin kovaa henkisesti. Että minua pidettiin rikollisena. Veikko Flink

Käräjäoikeudessa covid-19-testin laiminlyöntiä koskevia rikkomuksia on käsitelty heinäkuun 2021 jälkeen 33 ja terveydensuojelurikkomuksia 32 kertaa.

Hovioikeuteen covid-19-testin laiminlyöntiä koskevia rikkomuksia on edennyt kolme ja terveydensuojelurikkomuksia viisi tapausta. Korkeimpaan oikeuteen on valitettu yhdestä covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta ja kahdesta terveydensuojelurikkomuksesta.

Koottua tietoa eri oikeusasteiden ratkaisuista covid-testeihin liittyen ei ole käytettävissä.

Veikko Flink päätti, ettei valita käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hän pelkää, että oikeudenkäyntikulut olisivat sairaseläkeläisen kukkarolle liikaa.

Rikollisena pitäminen otti koville

Sille on syynsä, miksi hoitajan puheet vaivasivat niin kovasti Flinkiä. Hän kertoo olleensa 1980-luvun alussa vankilassa, jossa tuli uskoon.

– Olin hyvin syvällä huumeissa ja rikollisuudessa. En tehnyt mitään hirveän vakavia rikoksia, mutta 5,5 vuotta meni niiden tyhmyyksien sovittamisessa. Kaikki olen maksanut kovalla työllä ja elänyt rehellisesti sen jälkeen koko elämäni.

Uskoon tullessaan hän oli ajatellut, ettei hänen enää koskaan tarvitse olla tuomioistuimessa syytettynä.

– Siksi tämä oli minulle niin kovaa henkisesti. Että minua pidettiin rikollisena.

Poliisin antamien sakkojen jälkeen Flink ryhtyi tutkimaan lainsäädäntöä, varsinkin terveydenhuoltolakia. Hän sanoo olevansa koronarokotteita vastaan eivätkä he ole vaimonsa kanssa ottaneet yhtään ainutta rokotetta koko pandemian aikana.

Flink on sitä mieltä, että koronan varjolla ihmisiltä on viety ihmisoikeuksia.

– Senkin takia halusin lähteä taistelemaan tästä asiasta.