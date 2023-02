F1-kauden muotitrendi näkyy autojen mustana värinä – syy yllättää

Kun F1-autot laitetaan maaliskuun alussa samaan riviin, niistä löytyy helposti visuaalisesti yhdistävä tekijä.

Autoissa on käytetty paljon mustaa väriä. Joissakin kohdissa väriä ei ole ollenkaan, jolloin F1-autojen rakennusmateriaalin eli hiilikuidun luonnollinen väri pääsee oikeuksiinsa.

Jo nyt julkaistuista autoista huomaa nopeasti, että moni talli on lisännyt merkittävästi mustan ja maalaamattoman pinnan käyttöä. Esimerkiksi Alfa Romeo on luopunut lähes täysin valkoisesta väristä ja korvannut sen mustilla yksityiskohdilla.

Viimeisimpänä Mercedes julkaisi uuden W14-autonsa. Talli palaa kokomustaan autoon, jolla se ajoi viimeksi kausilla 2020 ja 2021. Silloin tärkein tekijä oli tukea monimuotoisuutta ja tasa-arvoa, mutta tällä kertaa Mercedes perusteli ratkaisua myös toisella syyllä.

– Viime vuonna automme painoi liikaa. Tänä vuonna olemme yrittäneet miettiä, mistä voimme puristaa jokaisen gramman pois, tallipäällikkö Toto Wolff linjasi.

– Musta väri tuli viime kerralla osaksi dna:tamme, joten palaamme ilolla käyttämään sitä, Wolff sanoi.

Avaa kuvien katselu George Russell ajaa ensi kaudella ensimmäisen kautensa näissä väreissä. Kuva: Mercedes-Benz AG

Painon laskeminen on kallista

Juuri painon säästäminen on yksi merkittävin tekijä ilmiön taustalla. Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildhin mukaan painon laskeminen kauden aikana on todella kallista, joten tallit pyrkivät saamaan autonsa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ihannepainoon.

Näin ollen isossa kuvassa budjettikatolla on merkittävä rooli muutoksessa.

– Hiilikuidun alkuperäinen väri on musta ja sitä on helppoa jättää maalaamatta. Autoa on kallista saada kevyeksi, ja kaikki pyrkivät siihen, että jo kauden alussa lähtöpaino on hyvä, Mildh sanoo.

– Tallit pyrkivät laskemaan painoa kaikilla osa-alueilla ja maalipinta on osa tätä, Mildh sanoo.

Viime kaudella moni talli ylitti auton minimipainon 798 kilogrammaa. Ainoastaan Alfa Romeo sai autonsa heti kauden alussa painorajalle.

F1-talleilla olikin viime vuonna vaikeuksia kehittää autoaan kevyemmäksi kauden aikana. Mustaa väriä nähtiin jo tuolloin kauden edetessä, mutta tällä kaudella pintamateriaaleissa halutaan säästää aiempaa enemmän.

Esimerkiksi Alfa Romeon tallin manageri Beat Zehnder on sanonut Reutersin mukaan, että maali F1-autossa painaa noin kuusi kiloa. Aston Martinista kerrottiin jo viime kaudella, että vihreän maalin poistaminen osasta autoa laski auton painoa 350 grammaa.

Avaa kuvien katselu Alfa Romeon viime kauden autossa oli huomattavasti enemmän valkoista väriä. Kuva: Getty Images

Prosessi nopeutuu

Säästö kuulostaa pieneltä, mutta jokainen säästetty gramma mahdollistaa auton rakenteiden kehittämisen paremmiksi suorituskykyä silmällä pitäen.

– Mustan, eli hiilikuidun luontaisen värin, käyttäminen on tänä päivänä järkevää ja käytännöllistä, Mildh sanoo.

Mildh muistuttaa, että osia rikkoontuu kauden aikana, minkä lisäksi F1-auton aerodynaamiset osat muuttuvat todella paljon kisojen välillä.

Toisinaan talleilla on siis kiire tehdä uusia osia autoihinsa. Kun osa on täysin musta, se voidaan valmistaa ja korvata autossa aiempaa nopeammin.

– Jos ei tarvitse lainkaan käsitellä pintaa, vaan voi laittaa suoraan hiilikuitumustan osan kiinni, se nopeuttaa prosessia todella paljon ja sitä kautta talli voi tehostaa toimintaansa. Kuulostaa minimaaliselta, mutta isossa kuvassa ja kiireessä nämäkin asiat vaikuttavat, Mildh sanoo.

Avaa mahdollisuuksia

Auton saaminen ihannepainoon on tärkeää, sillä jokainen kymmenen ylimääräistä kiloa hidastaa kierrosaikaa 0,3 sekuntia. Minimipainon saavuttaminen mahdollistaa niin ikään painon siirtämisen eri osiin autossa.

– F1-auton kanssa on tärkeää saada kaikki paino niin lähelle maata kuin mahdollista. Se vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin merkittävästi. Yksityiskohdat ovat pieniä ja sadat grammat vaikuttavat todella paljon, Mildh sanoo.

– Talleille on tärkeää, että ne pystyvät laittamaan lisäpainoja tai siirtämään painojen paikkoja kauden aikana ja säätöjen muuttuessa eri radoilla. Siihen pitää olla valmiudet, Mildh sanoo.

Avaa kuvien katselu Mercedes ajoi viime kaudella hopealla värityksellä. Kuva: Getty Images

Suorituskyky ohjaa toimintaa

Mercedeksen oli lopulta Mildhin mukaan helppoa palata mustaan väriin, sillä heillä oli jo aiemmilta vuosilta kokemusta, miten esimerkiksi yhteistyökumppaneiden logot näkyvät auton kyljessä.

Pääsponsoreilla ja tallin brändin kannalta tärkeillä pääväreillä on merkityksensä, kun tallit suunnittelevat autojaan.

– Musta on tehokas väri, mutta se ei aina tuo pääsponsorien omaa brändiä esille oikealla tavalla. Ferrari ei voi esimerkiksi luopua missään nimessä punaisesta väristään, vaikka silläkin on mustaa tällä hetkellä. Myöskään Alfa Romeo ei voi tuosta vain luopua punaisesta väristä.

Loppukädessä ainoastaan auton suorituskyky ohjaa toimintaa.

– Auton suunnittelua, värimaailmaa ja ulkoasua tehdään yhteistyökumppaneiden ja tiimin brändin rajoissa, mutta suorituskyky menee kyllä kaikessa joka tapauksessa edelle. Uskon sen vaikuttavan, miten loppukädessä autoa maalataan.

F1-kausi alkaa ensi viikonloppuna Bahrainissa.