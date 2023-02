Ensin Ari Kulmanen epäröi, mutta nyt luomutomaatit kypsyvät savukaasujen lämmöllä: ”Pääsemme kokonaan eroon maakaasusta”

Luomuvihanneksia kasvattava Ikaalisten luomu ja kaukolämpöyhtiö Leppäkosken lämpö ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuotta. Tästä huolimatta Ikaalisten luomun toimitusjohtaja Ari Kulmanen ei heti innostunut lämpöyhtiön toimitusjohtajan Juha Koskisen ehdotuksesta: voisiko luomutuottaja ostaa uuden biolämpölaitoksen savukaasut.

– Pidin ajatusta aika typeränä. Mutta sitten sitä laskettiin ja mietittiin ja tultiin siihen tulokseen, että tällainen uusi toimintatapa onkin aivan hyvä, Kulmanen kertoo.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Ari Kulmasen luotsaama Ikaalisten luomu tuottaa Ikaalisissa ja Honkajoella vuosittain yhteensä 1,5 miljoonaa kiloa tomaatteja ja kurkkua sekä 4 miljoonaa ruukkua erilaisia salaatteja ja yrttejä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Vasta valmistunut biolämpölaitos tuottaa Ikaalisiin lämpöä muun muassa puuhakkeesta, jotka saadaan lähialueelta – pääosin sahoilta ja metsähakkuiden tähteistä. Lämpöä sitoutuu myös savukaasuihin.

Kun savukaasut otetaan talteen ja Ikaalisten luomu puhdistaa ne, se saa tarvitsemansa lämpöenergian eikä lämpöä mene hukkaan.

Uudenlainen tapa lämmittää

Vaikka hukkalämpöä käytetään Suomessa muutamalla muullakin kasvihuoneella, Kauppapuutarhaliiton tietojen mukaan missään muualla kuin Ikaalisissa ne eivät lämpiä savukaasulla. Ari Kulmanen ja Juha Koskinen eivät ole myöskään kuulleet, että lämmitysmuotoa käytettäisiin Euroopassakaan muualla.

Koko lämpölaitoshankkeen investointi on yli 6 miljoonaa euroa. Ikaalisten Luomun osuus tästä on yli miljoona euroa. Ari Kulmanen sanoo, että Ikaalisten luomulle kyseessä on merkittävä harppaus kohti entistä ekologisempaa viljelyä.

– Ja investoinnin ansiosta pääsemme kokonaan eroon maakaasusta. Se on meille tosi tärkeää.

Avaa kuvien katselu Energiatehokkuus ja hukkalämmön hyötykäyttö on koko ajan entistä tärkeämpää, sanoo Leppäkosken lämmön liiketoimintajohtaja Mika Paananen. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Lämpölaitoksen ja kasvihuoneiden välimatka on vain puolisen kilometriä. Siitä on luonnollisesti etua, mutta Leppäkosken lämmön liiketoimintajohtaja Mika Paananen sanoo, että pitempikään matka ei olisi este savukaasujen hyödyntämiselle.

– Pääasia on, että yhteistyökumppani on meidän kaukolämpöverkon varrella. Toki, kun se on näin lähellä, selvittiin vähemmällä verkoston rakentamisella, Paananen sanoo.