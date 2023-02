”Tehdas täytyy saada laulamaan” – Lapin ainoa pörssiyhtiö julkisti viime vuoden tuloksensa

Rovaniemeläinen hydraulisylintereitä valmistava Norrhydro julkisti viime vuoden tuloksensa perjantaina. Yhtiön liikevaihto oli 29,7 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa oli reilu 800 000 euroa.

– Olemme tyytyväisiä liikevaihtoomme, joka kasvoi 20 prosenttia edellisvuodesta, vaikka rakensimme viime vuonna uutta tehdasta, totesi yrityksen talousjohtaja Hanne Sarajärvi tilinpäätöstiedotustilaisuudessa.

Heinä–joulukuu oli yhtiöllä tappiollinen, mikä johtui toimitusjohtaja Matias Parviaisen mukaan nimenomaan uuden tehtaan rakentamisesta ja käyttöönotosta.

– Emme menettäneet asiakkaita, mutta esimerkiksi toimitusajat pitenivät, hän kertoo.

Norrhydron tavoitteena on kasvaa siten, että sen liikevaihto olisi vuonna 2027 kaksi kertaa suurempi kuin nyt. Marraskuussa käyttöön otettu tehdas on tärkeässä roolissa yrityksen kasvattajana. Rovaniemen Lampelan yritysalueella sijaitsevassa uudessa tehtaassa kapasiteettia on tuplasti niin paljon kuin vanhassa.

Vielä on kuitenkin viilattavaa.

– Tehdas täytyy saada laulamaan, eli uuden tehtaan tehostaminen on aivan keskiössä strategiassamme. Tehdas on merkittävä investointi meille ja toimialalla yleensäkin, Parviainen toteaa.

Yhteistyötä Volvon kanssa

Norrhydro hakee kasvua niin olemassa olevista asiakkaista kuin uusistakin.

Perinteisten hydraulisten sylintereiden ohella Norrhydro kehittää moderneja digitaalisia sylinteriratkaisuja ja tässä työssä yritys tekee yhteistyötä muun muassa Volvon kanssa.

Norrhydron kehittämän Norrdigi-järjestelmän toiminta perustuu yrityksen kehittämiin monikammiosylintereihin sekä patentoituun ohjausjärjestelmään. Järjestelmällä pyritään energiatehokkuuteen. Kehitystyö on vielä kesken.

– Norrdigi on monivuotinen hanke, joka sisältää muun muassa simulointia ja prototyyppejä. Haluamme varmistaa, että tuote on viimeisen päälle ennen kuin se laitetaan markkinoille, Parviainen sanoo.

Yhtiöllä on myös toinen sähköinen tuoteperhe, joka sisältää sähkömekaanisia sylintereitä, liikkuvien koneiden napamoottoreita, teollisuuden vaihdemoottoreita sekä ohjaukseen tarvittavia automaatio-ohjelmistoja.

Toimitusjohtaja Matias Parviaisen mukaan Norrhydrolla on tulevaisuudessa tavoittena kasvattaa sähköisten tuotteiden osuutta tuotannosta kolmeenkymmeneen prosenttiin.

– Sähkösylinterit ovat merkittävä potentiaali yhtiöllemme.

Norrhydrolla on toimipaikkoja Rovaniemen tehtaan lisäksi Tampereella, jossa tehdään tuotekehitystä ja Kuopiossa, jossa on yrityksen suunnittelutoimisto.