Poliisikoulun pääsykokeissa kova hakijakato: yli puolet kutsutuista jättää tulematta paikalle, osa tulee kokeisiin ”takki auki”

Maaliskuussa aloittavan ryhmän pääsykokeisiin tuli paikalle 250 hakijaa. Se on vain neljännes kaikista kutsutuista.

Yli puolet kutsutuista jättää tulematta Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pääsykokeisiin. Tämä on yksi syy sille, miksi koulu ei ole saanut kaikkia aloituspaikkoja täytettyä.

Ongelma paheni koronan aikana.

Yle kertoi syksyllä Poliisiammattikorkeakoulun valintaprosessin läpäisevien määrän romahtaneen viime vuonna, vaikka poliisin ammatista haaveilevien määrä on pysynyt edelleen korkealla.

Tavoitteesta jäätiin viime vuonna sadan uuden opiskelijan verran, sillä hyväksytysti koulutukseen valittiin noin 300 opiskelijaa.

Nuorten pitää hakea tukien takia

Polamkiin on neljä hakujaksoa vuosittain (siirryt toiseen palveluun). Yleensä hakijoita on ollut joka hakujaksolla noin 1 200. Heistä kelpoisuusehdot täyttävät eli lähes kaikki on kutsuttu pääsykokeisiin.

Pääsykokeiden ykkösvaiheeseen on saapunut tavallisesti paikalle noin 500 hakijaa. Ensi maaliskuussa aloittavan ryhmän pääsykokeisiin tuli vain 250 hakijaa paikalle.

Avaa kuvien katselu Polamkin opiskelijapalveluiden esimies, ylikomisario Jyrki Haapala sanoo, että syksyn koulutuksen hakijamäärät näyttävät paremmalta kuin keväällä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ylikomisario Jyrki Haapala sanoo, että sama ongelma on myös muissa korkeakouluissa.

– Koronavuosien aikana ongelma korostui. Käsittääkseni tämä johtuu siitä, että nuoret velvoitetaan hakemaan kolmeen eri oppilaitokseen ja he valitsevat sen, mikä on lähintä sydäntä.

Alle 25-vuotiaiden (siirryt toiseen palveluun) pitää työttömyysetuuden saadakseen hakea opiskelemaan, jos heillä ei ole ammatillista koulutusta.

Korona-aika vaikutti

Poliisiammattikorkeakoulussa haut ovat osin limittäin, eli yksi henkilö voi olla hakijana kahdella hakujaksolla yhtä aikaa. Tämä selittää osan luvusta, mutta ei läheskään kaikkea.

Koulu on kysynyt hakijoilta syitä poisjäämiseen. Syiksi on mainittu sairastumiset, jatkuvat aikataulumuutokset ja valintakoepäivien siirtyminen koronapandemian takia.

– Nyt onneksi elokuun aloitukseen on tulossa ihan tarpeeksi hakijoita, Haapala sanoo.

Avaa kuvien katselu Suomessa on yksi poliisiammattikorkeakoulu, josta valmistutaan poliisin ammattiin. Oppilaitos sijaitsee Tampereen Hervannassa. Arkistokuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Poliisikouluun valittujen määrä väheni myös siitä syystä, että osa hakijoista tulee selvästi valmistautumatta pääsykokeisiin.

– Takki auki tullaan. Jotkut ottavat liian kirjaimellisesti vanhan sloganin ”tule sellaisena kuin olet”. Ei oteta selvää, mihin organisaatioon ollaan hakeutumassa ja millaisia töitä on, Haapala kertoo.

Osalle hakijoista tuli yllätyksiä myös pääsykokeista.

– Tullaan pelkästään fyysiseen testiin valmistautuneena, eikä ymmärretä, että siitä on saatavissa vain 20 prosenttia meidän pääsykoepisteistä.

Lisää: Poliisiksi haluavan on läpäistävä kolme testiä, joista ei selviä läheskään riittävän moni – katso, olisiko sinusta poliisiksi

Koulutusehtoja voidaan joutua miettimään

Kun poliisiksi opiskelevien määrä on nyt pienempi kuin normaalisti, se voi näkyä kentällä heidän valmistuttuaan neljän, viiden vuoden päästä.

– Tällä hetkellä en näe, että olisi tulossa poliisipulaa. Uusien poliisien ja eläköityvien poliisien määrät ovat tasapainossa, Jyrki Haapala arvioi.

Toisaalta moni puolue on ollut halukas lisäämään poliisin virkoja. Ruotsissa määrää on jo lisätty.

Tämä taas vaikuttaisi aloituspaikkojen määrään. Jyrki Haapalan mukaan yksi vaihtoehto olisi eriyttää koulutukset kenttäpoliiseille, lupahallintoon ja tutkintaan.

– Nyt on keskusteltu, tulisiko avata oma koulutuspolku niille asiantuntijoille, joiden esimerkiksi fyysiset ominaisuudet eivät ole sitä, mitä poliisin kenttätyössä vaaditaan, hän sanoo.